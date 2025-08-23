Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người đàn ông chuyển khoản thành công hơn 500 triệu đồng, không lâu sau được công an liên hệ làm việc

23-08-2025 - 20:43 PM | Smart Money

Công an xã Quảng Hà nhận được thư cảm ơn của ông Nguyễn Văn Lân.

Công an xã Quảng Hà vừa nhận được thư cảm ơn của ông Nguyễn Văn Lân (SN 1968, trú tại khu Thượng, xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng). Trong thư, ông Lân bày tỏ sự xúc động, biết ơn trước tinh thần tận tụy, trách nhiệm của cán bộ Công an xã Quảng Hà khi đã nhanh chóng hỗ trợ ông nhận lại số tiền 553 triệu đồng do chuyển nhầm.

Trước đó, vào ngày 10/8/2025, anh Vũ Văn Hải (SN 1980, trú tại thôn Quảng Chính 8, xã Quảng Hà) bất ngờ phát hiện trong tài khoản ngân hàng của mình xuất hiện khoản tiền rất lớn, 553.000.000 đồng từ nguồn không rõ ràng.

Với tinh thần thẳng thắn, trung thực, anh Hải đã đến Công an xã Quảng Hà để trình bày sự việc. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Quảng Hà đã nhanh chóng xác minh, làm rõ thông tin và xác định người chuyển nhầm là ông Nguyễn Văn Lân, hiện đang sinh sống tại TP Hải Phòng.

Lực lượng Công an xã đã chủ động liên hệ, hướng dẫn ông Lân thực hiện đầy đủ các thủ tục để nhận lại số tiền thông qua ứng dụng ngân hàng. Nhận lại toàn bộ số tiền, ông Lân vô cùng cảm động, gửi thư cảm ơn đến anh Vũ Văn Hải và tập thể Công an xã Quảng Hà, khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tấm lòng hết mình vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an cơ sở.

Sự việc trên không chỉ thể hiện phẩm chất trung thực, nghĩa cử cao đẹp của công dân Vũ Văn Hải, mà còn là minh chứng sinh động cho phương châm hành động "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an" của Công an xã Quảng Hà.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh

Linh San

An ninh tiền tệ

