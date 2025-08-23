Tài khoản ngân hàng BIDV của công ty nhận được 125 triệu đồng từ tài khoản MB, người phụ nữ báo công an để xác minh

Ngày 11/8/2025, chị Bùi Thị Hải, sinh năm 1985 trú tại làng 11, xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa đã đến Công an xã Sao Vàng (tỉnh Thanh Hoá) để trình báo về việc nhận được số tiền 125.548.000 đồng chuyển vào tài khoản của Công ty Cổ phần Trường Xuân AT (đóng tại thôn Hố Dăm, xã Sao Vàng) nhưng không liên quan đến giao dịch của Công ty.

Cụ thể, trong các ngày 03/8 và 11/8/2025, tài khoản ngân hàng MB mang tên Nguyễn Thị Nhung đã 2 lần chuyển với tổng số tiền 125.548.000 đồng vào tài khoản BIDV của Công ty Cổ phần Trường Xuân AT. Nghi ngờ đây là trường hợp chuyển nhầm nên chị Hải đã chủ động báo Công an xã Sao Vàng để phối hợp xác minh.

Công an xã Sao Vàng hỗ trợ chị Nguyễn Thị Nhung nhận lại số tiền do chuyển khoản nhầm vào tài khoản của chị Bùi Thị Hải

Cùng ngày, chị Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1982 trú tại thôn Hồng Sơn, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa đã liên hệ với Công ty Cổ phần Trường Xuân AT để đề nghị nhận lại số tiền. Qua xác minh, Công an xã Sao Vàng xác định chị Nhung đúng là chủ tài khoản ngân hàng MB và đã thực hiện thao tác chuyển nhầm. Sau đó, chị Hải đã báo cáo Công ty và hoàn trả toàn bộ số tiền cho chị Nhung.

Hành động đẹp của chị Bùi Thị Hải không chỉ giúp người chuyển khoản nhầm nhận lại tài sản mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng. Qua sự việc trên, Công an xã Sao Vàng cũng khuyến cáo người dân: Khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản không rõ lý do, không nên gọi hay nghe điện thoại, hoặc làm theo yêu cầu của người lạ để tránh bị lừa đảo mà phải báo ngay cho lực lượng Công an hoặc các đơn vị liên quan để xác minh, giải quyết, tuyệt đối không được chiếm đoạt tiền, tài sản do người khác chuyển nhầm.



