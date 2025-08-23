Quy tắc tài chính giúp bạn tránh kiệt quệ vì tiền thuê nhà

Chi bao nhiêu tiền cho việc thuê nhà là hợp lý?

Với nhiều người, thuê nhà là lựa chọn phù hợp nhờ sự linh hoạt: dễ dàng chuyển đổi chỗ ở khi có công việc mới hoặc cần thay đổi môi trường sống. Tuy nhiên, câu hỏi phổ biến là: bao nhiêu phần trăm thu nhập nên dành cho khoản chi này để vừa thoải mái, vừa không ảnh hưởng đến tài chính lâu dài?

Các chuyên gia tài chính của Ramsey Solutions cho rằng con số an toàn là 25% thu nhập ròng mỗi tháng. Nghĩa là nếu thu nhập thực lĩnh khoảng 40 triệu đồng thì tiền thuê nhà chỉ nên dừng ở mức 10 triệu đồng. Vượt quá ngưỡng này, các khoản dành cho tiết kiệm, đầu tư hoặc chi tiêu khác sẽ bị co hẹp, khiến khả năng tích lũy bị ảnh hưởng.

Quan điểm này cũng phù hợp với những nguyên tắc quản lý tài chính cá nhân được nhiều chuyên gia đưa ra: chi phí sinh hoạt cơ bản (ăn uống, nhà ở, đi lại, hóa đơn hàng tháng) chỉ nên chiếm một phần cố định trong thu nhập, thay vì lấn át các quỹ khác như tiết kiệm hay giáo dục.

Giữ mức thuê nhà trong giới hạn 25% bằng cách nào?

Không ít người khi nghe tới nguyên tắc này cảm thấy khó áp dụng, đặc biệt là ở những thành phố lớn. Tuy vậy, có nhiều giải pháp để cân đối.

Một lựa chọn là tìm người ở ghép. Việc chia sẻ chi phí với người khác sẽ giúp giảm áp lực tài chính, dù bạn phải đánh đổi sự riêng tư. Với những ai sống một mình, thay vì thuê cả căn hộ rộng rãi, việc chuyển sang phòng nhỏ hơn hoặc thuê theo dạng phòng riêng lẻ sẽ giúp chi tiêu hợp lý hơn.

Gia tăng thu nhập cũng là cách để “nới” tỷ lệ mà vẫn đảm bảo không vượt mức 25%. Bạn có thể cân nhắc nhận thêm công việc ngoài giờ, kinh doanh nhỏ hoặc khai thác những kỹ năng cá nhân để có thêm nguồn thu.

Ngoài ra, việc thay đổi địa điểm thuê nhà cũng đáng cân nhắc. Giá thuê thường phụ thuộc lớn vào vị trí. Nếu không nhất thiết phải sống ngay trung tâm, bạn có thể lựa chọn khu vực xa hơn, bù lại chi phí thấp hơn, từ đó giữ ngân sách ở mức kiểm soát.

Quản lý tài chính cá nhân không chỉ là kiếm được bao nhiêu, mà còn ở cách phân bổ hợp lý. Việc giữ nguyên tắc thuê nhà không vượt quá 25% thu nhập sẽ giúp bạn duy trì được sự cân bằng, vừa đảm bảo cuộc sống hiện tại, vừa tạo nền tảng vững chắc cho các kế hoạch tương lai.