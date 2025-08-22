Công an phát đi cảnh báo quan trọng đến người mua bán đất

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, hiện nay, hoạt động lừa đảo trên không gian mạng liên quan đến lĩnh vực đất đai đang diễn biến phức tạp. Do giá trị tài sản lớn, giấy tờ dễ làm giả và khó xác minh nhanh, các đối tượng đã triệt để lợi dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Những thủ đoạn thường thấy:

- Sử dụng mạng xã hội, tham gia các hội nhóm bất động sản để đăng tin giả mạo; gửi hình ảnh "sổ đỏ" giả kèm hợp đồng đặt cọc; dùng CMND/CCCD giả để tạo niềm tin.

- Giả danh chủ đất bằng cách hack tài khoản mạng xã hội hoặc khai thác thông tin rò rỉ; đăng bán với giá rẻ, yêu cầu đặt cọc gấp.

- Lập website, fanpage quảng cáo dự án "ảo" với bản đồ quy hoạch giả, dụ khách chuyển tiền giữ chỗ trực tuyến.

- Lợi dụng thông tin quy hoạch để tung tin thất thiệt, thổi giá, ép bán rẻ; làm giả hợp đồng công chứng bằng file PDF chỉnh sửa.

Người dân cần cảnh giác khi nhận thấy những dấu hiệu sau:

- Giá rao bán thấp bất thường hoặc "suất nội bộ, số lượng có hạn".

- Giao dịch chủ yếu qua mạng xã hội, Zalo, Telegram.

- Thao túng tâm lý, hối thúc chuyển tiền nhanh.

- Không cho xem bản gốc giấy tờ, chỉ gửi hình ảnh.

- Dự án không có thông tin trên cổng quy hoạch chính thống.

Hậu quả, người dân có thể mất tiền đặt cọc, bị lộ thông tin cá nhân (CCCD, chữ ký), gây mất ổn định thị trường bất động sản, tranh chấp kéo dài và khó thu hồi tiền do đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng giả danh hoặc ví điện tử không định danh.

Để tránh mắc bẫy lừa đảo, người dân khi giao dịch cần xác minh pháp lý đất tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cổng thông tin quy hoạch địa phương; Kiểm tra uy tín chủ dự án, đơn vị môi giới; tra cứu giấy phép kinh doanh, mã số thuế; Đối chiếu bản gốc CCCD, giấy tờ nhà đất trực tiếp, không chỉ giao dịch qua hình ảnh; Thực hiện giao dịch tại văn phòng công chứng, tránh chuyển tiền qua trung gian mập mờ; Lưu giữ toàn bộ tin nhắn, chứng từ để phục vụ cơ quan điều tra khi cần.

Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không vội vàng đặt cọc qua mạng xã hội khi chưa được xác minh pháp lý rõ ràng, tránh bị lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng