Rút sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng để mua vàng, sau 1 năm, người đàn ông thừa nhận: "Tôi lãi đậm nhưng mất ăn mất ngủ"

Dưới đây là chia sẻ của anh H.M.B (30 tuổi, Hà Nội)

Một năm trước, tôi đã đưa ra quyết định táo bạo: rút toàn bộ sổ tiết kiệm trị giá 1 tỷ đồng để mua vàng. Khi đó, giá vàng miếng SJC dao động quanh 77 triệu đồng/lượng. Tôi vốn không am hiểu nhiều về tài chính, nhưng nghe bạn bè khuyên rằng vàng là kênh giữ giá an toàn trong bối cảnh lạm phát và biến động kinh tế toàn cầu, tôi bèn liều một phen.

Thực tế, khoản đầu tư này đã mang lại khoản lãi lớn hơn bất kỳ sổ tiết kiệm nào. Tính đến nay, giá vàng miếng trong nước đã vượt mốc 125 triệu đồng/lượng, cao hơn rất nhiều so với thời điểm tôi mua vào. Nếu quy đổi, số vàng mua từ 1 tỷ đồng trước đây nay đã mang lại khoản lợi nhuận hơn 600 triệu đồng. Con số ấy khiến nhiều người ngưỡng mộ, bản thân tôi cũng không khỏi hân hoan.

Thế nhưng, đằng sau niềm vui ấy là chuỗi ngày dài đầy áp lực. Tôi không dám thừa nhận ngay với gia đình, bởi từ ngày dồn toàn bộ vốn liếng vào vàng, tôi sống trong cảm giác bấp bênh. Mỗi sáng mở điện thoại tra giá vàng, tim tôi lại đập nhanh hơn.

Khi vàng lập đỉnh 85 triệu đồng/lượng hồi đầu năm, tôi đã nhiều lần cân nhắc chốt lời. Nhưng rồi tôi chần chừ, nghĩ rằng vàng có thể còn tăng cao hơn. Quả thật, chỉ ít tháng sau, vàng tăng tốc lên 120 triệu đồng/lượng, rồi nhanh chóng chạm ngưỡng 125 triệu đồng/lượng. Mỗi mốc mới là một lần tim tôi thót lại. Tôi vui vì tài sản đang "sinh sôi", nhưng lại thấp thỏm vì không biết đâu là đỉnh thực sự. Nếu bán ra mà giá tiếp tục phá kỷ lục, tôi sẽ tiếc ngẩn ngơ; còn nếu giữ lại, chỉ cần một đợt điều chỉnh vài triệu đồng mỗi lượng, tôi đã thấy thành quả bốc hơi trước mắt.

Tôi nhận ra mình rơi vào trạng thái mà nhiều nhà đầu tư gọi là "tâm lý mắc kẹt". Tôi không đủ kiến thức để tính toán kịch bản thị trường, cũng không có sẵn phương án tái đầu tư khi bán vàng ra. Mọi sự chần chừ đều biến thành áp lực tinh thần, đôi khi còn khiến tôi mệt mỏi hơn cả thời kỳ an nhàn gửi tiết kiệm.

Qua trải nghiệm này, tôi học được một bài học quan trọng: không bao giờ nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Việc dồn 100% vốn vào vàng khiến tôi không còn lựa chọn thay thế nào khác. Trong khi đó, nhiều chuyên gia khuyến nghị, vàng chỉ nên chiếm khoảng 10% danh mục đầu tư, phần còn lại phân bổ vào tiền gửi, trái phiếu, hay các kênh ít rủi ro khác để giữ sự cân bằng.

Dẫu vậy, nhìn lại chặng đường một năm qua, tôi khẳng định mình không hề hối hận khi chọn vàng. Thực tế đã chứng minh đây là kênh sinh lời vượt trội so với tiết kiệm. Nếu không mạnh dạn rút sổ lúc ấy, có lẽ tôi đã bỏ lỡ cơ hội lớn trong đời.

Tôi vẫn theo dõi từng nhịp tăng giảm của thị trường và tự đặt ra mục tiêu cho riêng mình: nếu giá vàng chạm mốc 127 triệu đồng/lượng trở lên, tôi sẽ bán một phần để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Một phần vốn có thể quay lại gửi tiết kiệm để an tâm, phần khác tìm đến những kênh an toàn khác.