Nhật Bản rót hơn 760 triệu USD đầu tư dự án tại Long An

Tham dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tỉnh.

Về phía Nhật Bản, tham dự hội nghị có ông Ono Masuo - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM; Thống đốc tỉnh Ibaraki ông Oigawa Kazuhiko; Phó Chủ tịch HĐND TP Okayama Morita Takushi cùng đại diện nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản

Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM ông Ono Masuo.

Tại hội nghị, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM Ono Masuo cho rằng, tỉnh Long An là địa phương có vị trí quan trọng khi kết nối với TP.HCM, đồng thời là trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh Long An không chỉ có tài nguyên nông nghiệp phong phú, có sản lượng hàng đầu cả nước mà còn phát triển mạnh sản xuất công nghiệp. Theo ông Ono Masuo đây là địa phương có số lượng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều nhất trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

"Tôi hy vọng tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, có những chính sách ưu đãi, hỗ trợ để góp phần đưa thêm nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến với Long An"- Ono Masuo nói.

Ôn Trương Văn Liếp - Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An - giới thiệu đến cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản môi trường đầu tư, những lợi thế, tiềm năng cùng các chính sách ưu đãi khi các doanh nghiệp đến đầu tư tại địa phương.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Long An, đến nay, toàn tỉnh có 138 dự án đến từ các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động với vốn đầu tư khoảng hơn 760 triệu USD. Các dự án của Nhật Bản tại Long An không ngừng mở rộng quy mô và tăng vốn đầu tư cho thấy các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn đặt niềm tin vào môi trường đầu tư tại đây.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được khẳng định tỉnh luôn chia sẻ và cùng đồng hành với thông điệp “khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của tỉnh’’.

"Chính quyền tỉnh Long An sẽ luôn tiếp thu các ý kiến phản hồi, cùng đối thoại để hoàn thiện hơn nữa năng lực và hệ thống quản lý đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư nói chung, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản nói riêng" - ông Được chia sẻ và thêm rằng, Long An mong muốn và đặt hàng doanh nghiệp Nhật Bản đồng hành với tỉnh trong đào tạo lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu lao động cho doanh nghiệp khi đến với Long An. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi đến đầu tư tại đây

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được.

Thông qua sự kiện này, lãnh đạo tỉnh Long An mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện với các đối tác Nhật Bản về xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử, phát triển nguồn nhân lực, thị trường lao động , tiếp nhận thêm các dự án viện trợ ODA sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại và vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản trong các lĩnh vực như quản lý hành chính công; quản lý nguồn nước; y tế, giáo dục và đào tạo; giao thông và cơ sở hạ tầng đô thị.

Tỉnh Long An mong muốn sẽ kết nối, hỗ trợ các đối tác Nhật Bản đến khảo sát, triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư vào tỉnh nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 là tỉnh có công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, đô thị, dịch vụ của vùng và cả nước.