Nhật Bản sẽ nguy cấp nếu lệnh trừng phạt được thực hiện?

30-11-2025 - 07:15 AM | Tài chính quốc tế

Nguồn cung dầu thô và khí đốt tự nhiên từ nước ngoài, bao gồm cả Nga, rất quan trọng đối với an ninh năng lượng của Nhật Bản.

Nhật Bản sẽ nguy cấp nếu lệnh trừng phạt được thực hiện?- Ảnh 1.

Dự án dầu khí Sakhalin-1 ở Viễn Đông của Nga mà Nhật Bản đang tham gia, đã được đề cập như một ví dụ cụ thể.

"Chính phủ Tokyo tiếp tục nhận thức rằng việc đảm bảo nguồn cung năng lượng từ nước ngoài, bao gồm cả dự án Sakhalin, là rất quan trọng đối với an ninh năng lượng. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh năng lượng cho Nhật Bản".

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã trả lời câu hỏi của Reuters về các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Rosneft - nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất của Nga, sở hữu cổ phần tại Sakhalin-1, mà họ cũng là một cổ đông.

Exxon trước đây đã vận hành dự án, nhưng gã khổng lồ này đã rời khỏi Nga vào năm 2022. Rosneft sở hữu 20% dự án Sakhalin-1, ONGC Videsh của Ấn Độ sở hữu 20% còn lại, và một tập đoàn Nhật Bản, bao gồm Bộ Kinh tế và một số công ty năng lượng, nắm giữ 30% còn lại.

Sau khi các lệnh trừng phạt chống lại Nga bắt đầu, những công ty Nhật Bản và Bộ Kinh tế đã được miễn trừ do sự phụ thuộc rất lớn của quốc gia này vào năng lượng nước ngoài.

Kể từ đó, các quan chức chính phủ Nhật Bản đã nhiều lần tuyên bố rằng Tokyo sẽ khó từ bỏ nguồn cung cấp năng lượng của Nga. Ngoài dự án Sakhalin-1 - nơi xuất khẩu dầu thô sang Nhật Bản, nước này còn mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Sakhalin-2.

Nhật Bản sẽ nguy cấp nếu lệnh trừng phạt được thực hiện?- Ảnh 2.

Nhật Bản phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung dầu khí từ Nga.

LNG của Nga chiếm khoảng 9% tổng lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu của Nhật Bản. Công ty năng lượng JERA nhập khẩu khí đốt từ dự án Sakhalin-2 theo các hợp đồng sẽ hết hạn vào năm 2026 và 2029.

Tháng trước, sau đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc Nhật Bản ngừng mua năng lượng của Nga, chính phủ Tokyo đã tái khẳng định lập trường của mình, khi Bộ trưởng Kinh tế tuyên bố nước này đang "giảm dần sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga", nhưng sẽ tiếp tục mua bất chấp các lệnh trừng phạt và yêu cầu từ các đồng minh phương Tây trong liên minh.

Đây chính là lý do tại sao Tokyo thường xuyên và kiên trì khẳng định sẽ tiếp tục mua năng lượng từ Nga, vì Nhật Bản không muốn gánh chịu tình trạng kinh tế như EU. Chính phủ mới đã phải thừa nhận rằng đất nước họ không thể tồn tại nếu thiếu dầu khí Nga.

Theo Reuters

Theo Bạch Dương

Giáo dục và Thời đại

