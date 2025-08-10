Nhật Bản thử nghiệm thuốc mọc lại răng cho người lớn, dự kiến 2030 sẽ bán ra

Các nhà khoa học Nhật Bản đã chính thức bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trên người đối với một loại thuốc mới có khả năng kích thích mọc lại răng, mở ra bước tiến lớn trong lĩnh vực nha khoa tái tạo. Loại thuốc mang tên TRG-035 được phát triển dựa trên cơ chế ức chế hoạt động của một loại protein có tên USAG-1. Protein này vốn là "chốt chặn" tự nhiên trong cơ thể, giữ cho các mầm răng ở trạng thái ngủ yên sau khi răng vĩnh viễn hình thành. Khi USAG-1 bị vô hiệu hóa, các mầm răng có thể được kích hoạt trở lại, khởi động quá trình sinh học tương tự giai đoạn hình thành răng ban đầu, giúp mọc ra những chiếc răng mới tại vị trí đã mất.

TRG-035 được tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch, cho phép thuốc nhanh chóng đi vào hệ tuần hoàn và tác động chính xác đến cơ chế sinh học cần thiết. Trước khi tiến hành trên người, các nhà khoa học đã thử nghiệm thành công trên chuột, chồn sương và chó. Ở cả ba loài này, quá trình mọc răng mới diễn ra hiệu quả và không ghi nhận tác dụng phụ nghiêm trọng, cho thấy tiềm năng ứng dụng trên người là rất lớn.

Thử nghiệm trên người hiện được thực hiện tại Bệnh viện Đại học Kyoto, với 30 tình nguyện viên khỏe mạnh từ 30 đến 64 tuổi, mỗi người đều bị mất ít nhất một chiếc răng. Mục tiêu giai đoạn đầu là đánh giá mức độ an toàn và xác định liều lượng phù hợp trước khi chuyển sang các bước tiếp theo nhằm kiểm chứng hiệu quả thực tế, đặc biệt với trẻ em mắc chứng thiếu răng bẩm sinh. Các bác sĩ sẽ theo dõi chặt chẽ phản ứng của người tham gia để đảm bảo tính an toàn tuyệt đối.

Nếu thành công, TRG-035 hứa hẹn tạo ra bước ngoặt trong điều trị mất răng. Khác với răng giả hay cấy ghép implant, răng mọc lại tự nhiên có cấu trúc, chức năng và độ bền tương tự răng gốc, giảm nguy cơ nhiễm trùng hoặc biến chứng và có thể tồn tại suốt đời. Thuốc được kỳ vọng có thể đưa ra thị trường vào năm 2030, mở ra cơ hội điều trị cho nhiều nhóm đối tượng, từ trẻ em thiếu răng bẩm sinh đến người cao tuổi không muốn dùng hàm giả.

Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Ngoài việc chứng minh hiệu quả lâu dài, các nhà nghiên cứu phải đối mặt với những yêu cầu khắt khe từ cơ quan quản lý về an toàn, chất lượng và quy trình sản xuất. Các vấn đề đạo đức cũng cần được xem xét, bao gồm quyền lợi người tham gia thử nghiệm, tính minh bạch và nguy cơ tiềm ẩn chưa lường hết.

Nhiều chuyên gia đánh giá đây là hướng đi đáng để theo đuổi, nhưng là một chặng đường dài và đòi hỏi sự kiên trì. Thành công của TRG-035 có thể mở ra kỷ nguyên mới, nơi mất răng không còn đồng nghĩa với việc phải dùng biện pháp thay thế nhân tạo, mà thay vào đó là khôi phục răng thật ngay trong miệng bệnh nhân.