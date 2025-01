Nhiều công ty địa ốc bất ngờ bị nêu tên trong kết luận thanh tra tại Vietbank chi nhánh Bình Dương

Như đã thông tin ở bài trước Vietbank chi nhánh Bình Dương có tỷ lệ nợ xấu tăng vọt lên 8,55%. Vừa qua, Thanh tra, giám sát NHNN đã thông báo kết luật thanh tra về việc thanh tra Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín Chi nhánh Bình Dương (Vietbank Bình Dương).

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh tra, giám sát NHNN đã chỉ ra những hạn chế, vi phạm trong quá trình hoạt động của Vietbank Bình Dương. Đặc biệt là Tồn tại, sai sót cụ thể đối với hoạt động cấp tín dụng.

Với những hạn chế, vi phạm được nêu trong kết luận, Thanh tra, giám sát NHNN Kiến nghị Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương ban hành văn bản kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền đối với nguyên giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương, đã có hành vi sử dụng con dấu của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương, ký phát hành cam kết trả nợ ngày 13/6/2024 cho khoản vay của khách hàng tại Vietbank Bình Dương không phù hợp quy định pháp luật.

Đối với Tổng Giám đốc Vietbank ( UPCoM: VBB) : Thực hiện chỉ đạo và đôn đốc Vietbank Bình Dương nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Đoàn thanh tra.

Đáng chú ý, trong phần kiến nghị đối với Giám đốc Vietbank Bình Dương, cơ quan này bất ngờ nêu tên một số công ty địa ốc có tiếng tại tỉnh Bình Dương.

Theo đó , Đối với Đối với Giám đốc Vietbank Bình Dương , Thanh tra, giám sát NHNN kiến nghị đơn vị này Tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các vi phạm, tồn tại, sai sót chung và sai sót cụ thể đã được nêu tại phần II Kết quả kiểm tra, xác minh, …

Đồng thời, Vietbank Bình Dương phải nghiêm túc thực hiện các kiến nghị sau đây:

Về hoạt động cấp tín dụng: Tiến hành thu hồi nợ trước hạn và phân loại nợ theo quy định đối với khách hàng Phan Văn Cư, dư nợ 92.000 triệu đồng.

Rút kinh nghiệm trong công tác thẩm định phương án, dự án cho vay và xét duyệt cho vay đối với các khách hàng tại Vietbank Bình Dương. Đồng thời, thực hiện thu thập, đánh giá lại các khoản vay của khách hàng gồm: Công ty TNHH TMDV XD Phát triển Địa ốc An Lạc Việt Land; Công ty TNHH Thảo Tâm; Công ty TNHH Huy FC Trường An; Công ty TNHH SKYBRIDGE; Nguyễn Thanh Trí và Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Màu Xanh để điều chỉnh mối quan hệ tín dụng, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng. Trường hợp khách hàng không có tài liệu chứng minh nhu cầu vốn hoặc đánh giá lại nhu cầu vốn thấp hơn dư nợ hiện hữu của khách hàng, yêu cầu Vietbank Bình Dương tiến hành thu hồi trước hạn phần cho vay vượt nhu cầu hoặc toàn bộ khoản vay của khách hàng.

Rút kinh nghiệm đối với công tác giải ngân vốn vay, bảo đảm khoản vay được giải ngân phù hợp với chứng từ chứng minh và tiến độ thực hiện dự án.

Rút kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát vốn vay của khách hàng và tiến hành thu thập bổ sung hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ còn thiếu của một số khách hàng được nêu tại phụ lục 4 (trừ khách hàng Phan Văn Cư và Nguyễn Thanh Trí). Trường hợp khách hàng không bổ sung được tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn vay hoặc phát hiện khách hàng sử dụng vốn không đúng mục đích, vi phạm các cam kết trong Hợp đồng tín dụng, yêu cầu Vietbank Bình Dương thực hiện thu hồi nợ vay tương ứng với phần dư nợ có sai phạm và phân loại nợ theo quy định.

Tiến hành rà soát và yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Phương Trường An cập nhật chủ sở hữu đối với QSDĐ thuộc dự án. Đồng thời, thực hiện giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ cho Công ty CP Tập đoàn Phương Trường An; Công ty TNHH Huy FC Trường An theo quy định pháp luật.

Rút kinh nghiệm đối với hoạt động bảo lãnh và bảo đảm Thoả thuận bảo lãnh và Thư bảo lãnh của Vietbank có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 11/2022/TT-NHNN.

Rút kinh nghiệm và chấp hành nghiêm, đầy đủ các quy định nội bộ, đôn đốc khách hàng tuân thủ các điều kiện phê duyệt tín dụng của Vietbank.

Tăng cường các biện pháp kiểm soát xu hướng gia tăng nợ xấu. Đồng thời, thực hiện dôn đốc và xử lý, thu hồi triệt để đối với các khoản nợ xấu, đảm bảo giảm tỷ lệ nợ xấu tại Vietbank Bình Dương xuống dưới 3%.

Đối với hoạt động phòng, chống rửa tiền : Rà soát, thu thập bổ sung đầy đủ, kịp thời thông tin nhận biết khách hàng cá nhân, tổ chức nêu tại kết luận. Đồng thời rút kinh nghiệm và có biện pháp kiểm tra, kiểm soát không để xảy ra các hành vi vi phạm tương tự.

Khuyến nghị: Đối với các cảnh báo rủi ro được nêu tại kết luận, Vietbank Bình Dương lưu ý rà soát và xem xét đánh giá lại, để có biện pháp quản trị rủi ro phù hợp với từng khách hàng, từng khoản vay, hạn chế rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng. Đặc biệt lưu ý xây dựng biện pháp kiểm soát, giám sát dòng tiền vay của khách hàng để hạn chế việc khách hàng vay sử dụng vốn vay không đúng theo thỏa thuận, quản lý nguồn thu nhập của khách hàng đảm bảo nguồn thu nhập trả nợ vay.

Có biện pháp kiểm soát các khoản cho vay để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh đối với khách hàng được cấp hạn mức tín dụng tại nhiều tổ chức tín dụng hoặc giải ngân cho bên thụ hưởng có quan hệ vừa mua, vừa bán với khách hàng vay, nhằm đảm bảo tổng số tiền giải ngân tại Chi nhánh và các TCTD khác không vượt quá tổng nhu cầu vốn của khách hàng, hạn chế phát sinh rủi ro tín dụng hoặc cho vay trùng lắp giữa các Chi nhánh TCTD.