Nhiều doanh nghiệp sắp 'bỏ túi' nghìn tỷ đồng

Tuần này, có 27 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 22 công ty trả cổ tức bằng tiền, 3 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu, 2 công ty phát hành thêm.

Vốn điều lệ tăng gấp đôi

Công ty CP Cảng Phước An (mã chứng khoán: PAP) xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian gửi ý kiến chậm nhất là trước 11h30 ngày 2/10. Cụ thể, Cảng Phước An dự kiến chào bán 125 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với giá không thấp hơn 10.600 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Cảng Phước An dự kiến thu được 1.325 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu.

Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian dự kiến trong năm 2025 - 2026. Sau khi phát hành, vốn điều lệ PAP tăng từ 2.320 tỷ đồng lên 3.570 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được là 1.325 tỷ đồng sẽ dùng để thanh toán chi phí liên quan đến các gói thầu (mua sắm thiết bị, xây lắp, tư vấn…) của dự án đầu tư xây dựng cảng Phước An.

Công ty CP Chương Dương (mã chứng khoán: CDC) vừa thông qua phát hành gần 8,8 triệu cổ phiếu thưởng, tương ứng với tỷ lệ 20% - có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Nguồn phát hành lấy từ vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính kiểm toán 2024. Sau phát hành, vốn điều lệ CDC sẽ nâng lên gần 528 tỷ đồng.

Ngoài ra, Chương Dương còn dự kiến chào bán tối đa gần 53 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu và không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của CDC sẽ tăng gấp đôi, lên hơn 1.055 tỷ đồng.

Nguồn vốn thu về từ đợt chào bán sẽ dùng 31,4 tỷ đồng trả nợ cá nhân, hơn 123 tỷ đồng mua lại trái phiếu và hơn 373 tỷ đồng cơ cấu các khoản vay ngân hàng ngắn hạn.

Công ty CP Miza (mã chứng khoán: MZG) thông báo chào bán gần 10,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ Miza sẽ tăng lên 1.165 tỷ đồng.

Vốn điều lệ Công ty CP Chương Dương sẽ tăng gấp đôi lên hơn 1.055 tỷ đồng sau khi chào bán tối đa gần 53 triệu cổ phiếu.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để thanh toán gốc hoặc một phần dư nợ gốc của các khoản vay. Trong đó, gần 76 tỷ đồng cho khoản vay tại Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại, 19 tỷ đồng cho khoản vay tại MB và 11 tỷ đồng cho khoản vay tại BIDV.

Liên tục thoái vốn khỏi Saigonres

Từ ngày 9-15/9, Công ty TNHH Bất động sản REE - tổ chức liên quan ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres - mã chứng khoán: SGR) - bán ra 2 triệu cổ phiếu SGR để giảm sở hữu về 21,92% vốn điều lệ.

Tiếp đó, từ ngày 23/9-21/10, Bất động sản REE đăng ký bán ra 3 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu về 17,63% vốn điều lệ. Mục đích giao dịch là cơ cấu danh mục đầu tư. Công ty TNHH Bất động sản REE là công ty con của Công ty CP Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán: REE) - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Công ty TNHH Bất động sản REE liên tục bán vốn ở Saigonres.

Trước đó từ ngày 9/6-7/7, ông Phạm Thu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigonres - đã bán 7 triệu cổ phiếu SGR trong tổng đăng ký bán 9,8 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu về 29,82% vốn điều lệ.

Ngày 29/9, Công ty CP Cơ khí Phổ Yên (Fomeco - mã chứng khoán: FBC) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền tỷ lệ 100%, tương đương 1 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng. Với 3,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FBC sẽ chi 37 tỷ đồng để thanh toán cổ tức trong đợt này.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) thông báo 29/9 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 14%. Với hơn 337,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PNJ sẽ chi khoảng 473 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.