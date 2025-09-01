Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhiều ngân hàng chi trả hơn 1.100 tỉ đồng quà tặng 100.000 đồng cho người dân

01-09-2025 - 19:22 PM | Tài chính - ngân hàng

Làm việc xuyên lễ 2-9, hệ thống ngân hàng ở TP HCM, Đồng Nai đã chi trả hơn 1.100 tỉ đồng quà tặng của Chính phủ cho người dân.

Đây là thông tin được ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khu vực 2, cho biết liên quan đến hoạt động chi trả tiền quà tặng của Chính phủ đến người dân dịp Tết Độc Lập.

Theo đó, thống kê đến trưa 1-9, hệ thống ngân hàng ở TP HCM và Đồng Nai đã chi trả 1.125 tỉ đồng (loại mệnh giá 500.000 đồng và 100.000 đồng) với cơ cấu phù hợp để trao tặng cho hộ gia đình và cá nhân. Riêng địa bàn tỉnh Đồng Nai đã chi 345 tỉ đồng cho các tổ chức tín dụng để chi trả và trao quà tặng của Chính phủ cho các xã, phường trên địa bàn.

"Hệ thống ngân hàng đang duy trì hoạt động thanh toán và ngân quỹ xuyên lễ, các tổ chức tín dụng đã tích cực để thực hiện chi trả, trao quà Tết độc lập của Chính phủ cho người dân" – ông Nguyễn Đức Lệnh nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều khách hàng của các ngân hàng cho biết đã nhận được tiền 100.000 đồng quà tặng chuyển vào tài khoản. Anh Nguyễn Thanh (ngụ phường Thủ Đức, TP HCM) cho biết trưa nay, tài khoản của anh mở tại VietinBank đã nhận được tổng cộng 400.000 đồng cho gia đình 4 người.

Khách hàng của một số ngân hàng khác như VPBank cũng cho biết đã nhận được quà tặng chuyển vào tài khoản.

Cùng với việc chi trả tiền quà tặng 100.000 đồng cho người dân, các tổ chức tín dụng còn kết hợp giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, với những sản phẩm sáng tạo, phù hợp như tặng điện thoại thông minh cho người nghèo; tặng quà và phần thưởng khi mở tài khoản và sử dụng dịch vụ kết hợp với ứng dụng VneID về chi trả an sinh xã hội.

Nhiều ngân hàng chi trả hơn 1.100 tỉ đồng quà tặng 100.000 đồng cho người dân- Ảnh 1.

Gia đình 4 người nhà anh Thanh nhận 400.000 đồng quà tặng từ Chính phủ trong dịp Tết Độc Lập

Nhiều ngân hàng chi trả hơn 1.100 tỉ đồng quà tặng 100.000 đồng cho người dân- Ảnh 2.

Một chủ tài khoản của VPBank cho biết đã nhận được quà dịp lễ 2-9

Theo Thái Phương. Ảnh: Lam Giang

Người lao động

