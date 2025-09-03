Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều nơi sắp mưa to đến rất to

03-09-2025 - 18:09 PM | Sống

Dự báo, từ đêm nay đến ngày mai, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ sẽ có mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (3/9), khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiều nơi sắp mưa to đến rất to- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Dự báo, trong đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Còn tại Bắc Bộ, mưa chỉ xuất hiện cục bộ ở vài nơi, nhiệt độ tăng, xuất hiện nắng nóng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 3 và ngày 4/9

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ  đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Nam tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ đêm nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng miền Đông đêm nay có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Ngày mai, nhiều nơi xuất hiện mưa to đến rất to

Theo Duy Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngành học là “ngoại lệ chục năm mới thấy" của ĐH Y Hà Nội: Thu nhập hấp dẫn, nhiều cơ hội việc làm

Ngành học là “ngoại lệ chục năm mới thấy" của ĐH Y Hà Nội: Thu nhập hấp dẫn, nhiều cơ hội việc làm Nổi bật

Tài khoản MBBank đã không sử dụng 3 năm, đột nhiên nhận được 4,8 triệu đồng chuyển khoản: Công an lập tức liên hệ, yêu cầu sao kê

Tài khoản MBBank đã không sử dụng 3 năm, đột nhiên nhận được 4,8 triệu đồng chuyển khoản: Công an lập tức liên hệ, yêu cầu sao kê Nổi bật

Bước vào tuổi trung niên, tôi nhận ra không nên tiếc tiền mua 5 thứ này, càng dùng càng thấy lãi

Bước vào tuổi trung niên, tôi nhận ra không nên tiếc tiền mua 5 thứ này, càng dùng càng thấy lãi

18:04 , 03/09/2025
Hầu hết những người dễ bị ung thư đại trực tràng đều có 4 thói quen này, hy vọng bạn không có bất kỳ thói quen nào trong số đó!

Hầu hết những người dễ bị ung thư đại trực tràng đều có 4 thói quen này, hy vọng bạn không có bất kỳ thói quen nào trong số đó!

17:45 , 03/09/2025
Khoe bức tranh con trai học lớp 4 vẽ lên mạng, bà mẹ Hà Nội khiến mọi người kinh ngạc: "Con chị rất tài năng!"

Khoe bức tranh con trai học lớp 4 vẽ lên mạng, bà mẹ Hà Nội khiến mọi người kinh ngạc: "Con chị rất tài năng!"

17:30 , 03/09/2025
Thường nhắn tin theo 5 kiểu này chính là biểu hiện của EQ cao

Thường nhắn tin theo 5 kiểu này chính là biểu hiện của EQ cao

16:48 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên