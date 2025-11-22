Nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản quan tâm đầu tư tại Tây Ninh

Ngày 21-11, tỉnh Tây Ninh thông tin trong khuôn khổ chuyến công tác của lãnh đạo tỉnh tại Nhật Bản, đoàn đã và sẽ làm việc với nhiều tổ chức, doanh nghiệp để trao đổi về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, hướng tới mở rộng quan hệ hợp tác lao động giữa Tây Ninh và Nhật Bản lên tầm cao mới.

Nhấn mạnh lợi thế của địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết nơi đây là cửa ngõ phía Tây của TPHCM, vừa là điểm kết nối trực tiếp với ĐBSCL và trục giao thương quan trọng với Campuchia. Tây Ninh đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghiệp, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 hình thành mạng lưới 59 khu công nghiệp và 82 cụm công nghiệp với hơn 21.000 ha.

Lễ ký kết hợp tác tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Tokyo - Nhật Bản

Trong đó, Tây Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng hơn 1.000 ha đất sạch để đón nhận ngay các dự án mới, khẳng định quyết tâm xây dựng một môi trường đầu tư thực sự cạnh tranh và hiệu quả, thúc đẩy hợp tác toàn diện với các doanh nghiệp Nhật Bản, đem lại lợi ích hài hòa cho cả hai bên.

Tập đoàn hàng đầu Nhật Bản về năng lượng sạch Obayashi bày tỏ sự quan tâm hợp tác với tỉnh Tây Ninh về việc hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản trong các khu công nghiệp chuyển đổi sang sử dụng năng lượng hydrogen – công nghệ trọng tâm trong xu hướng phát triển xanh toàn cầu.

Toyota Long An và Tập đoàn Corolla Fukushima, nhà phân phối chiến lược của Toyota, đã ký biên bản ghi nhớ mở rộng đầu tư tại Tây Ninh.

Tập đoàn bia Sapporo đánh giá Tây Ninh là địa phương có mức độ hỗ trợ nhanh, hiệu quả vượt trội so với một số địa phương khác. Toyota Corolla Fukushima cũng đánh giá rất cao môi trường đầu tư của tỉnh và lên kế hoạch mở rộng vốn đầu tư vào nhà máy Toyota Long An đặt tại Tây Ninh, xem đây là bước đi chiến lược để mở rộng nền tảng kinh doanh tại Việt Nam.

AEON cho biết đã đưa vào vận hành Trung tâm Thương mại AEON Tân An trước tiến độ vào tháng 10-2025, thu hút lượng khách hàng lớn, mang lại kết quả kinh doanh khả quan cho tập đoàn và đóng góp tích cực cho kinh tế tỉnh Tây Ninh. Trên cơ sở tín hiệu khả quan này, AEON sẽ tiếp tục xem xét các cơ hội mở rộng đầu tư tại Tây Ninh trong tương lai.

Tại các buổi gặp gỡ, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ quán và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản; đồng thời khẳng định tỉnh luôn duy trì tinh thần đồng hành, lắng nghe và tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư, hướng tới xây dựng Tây Ninh trở thành điểm đến an toàn, ổn định và bền vững cho các đối tác Nhật Bản.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa cho biết 176 dự án FDI của doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Tây Ninh, với tổng vốn hơn 1,26 tỉ USD, đứng thứ tư trong số 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại địa phương. Từ nền tảng đó, Tây Ninh mong muốn mở ra một làn sóng hợp tác toàn diện mới với các đối tác Nhật Bản, ưu tiên các lĩnh vực mang tính đột phá như công nghệ cao, sản xuất điện tử – vi mạch, logistics, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch.



