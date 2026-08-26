Nhiều tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng sau thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Clip: Người dân bức xúc trước tình trạng đường hư ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân

Chi chít “ổ voi”, “ổ gà”

Tại đường Bàu Cạn (xã Long Phước) và đoạn đường Bưng Môn gần khu vực chợ Long An (phường Long Thành), mặt đường hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều “ổ voi”, “ổ gà”, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Người dân gặp khó khăn khi tham gia giao thông do phải tránh những 'ổ voi', 'ổ gà' dày đặc trên đường.

Vào những ngày nắng, xe cộ đi qua cuốn bụi mù mịt, ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động buôn bán của các hộ dân hai bên đường. Khi trời mưa, nhiều vị trí trở nên lầy lội, trơn trượt, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là các em học sinh.

Người dân cho biết, địa phương từng đổ đá để sửa chữa tạm thời nhưng không trải nhựa, lu lèn nên chỉ sau vài ngày, mặt đường tiếp tục xuống cấp, trở lại tình trạng hư hỏng như ban đầu.

Không chỉ đường Bàu Cạn, Bưng Môn, nhiều tuyến đường khác trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng trong quá trình phục vụ thi công các dự án lớn.

Những hố 'voi' được lấp đầy nước sau những trận mưa tạo 'ma trận' cho người tham gia giao thông

Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng Đồng Nai thông tin, dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được triển khai qua phường Long Thành, xã Long Phước và xã Phước Thái.

Trong quá trình thi công, lưu lượng phương tiện vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng tăng cao, trong đó có nhiều xe tải trọng lớn khiến một số tuyến đường dân sinh, đường địa phương và đường phục vụ vận chuyển vật liệu bị hư hỏng, xuống cấp nặng.

Qua kiểm tra thực tế và tổng hợp ý kiến từ các địa phương, Sở Xây dựng Đồng Nai xác định các tuyến Phước Bình, Bàu Cạn, Bưng Môn, các tuyến đường nội bộ Khu tái định cư Long An, đường khai thác đá 3, đường Đinh Bộ Lĩnh... bị ảnh hưởng.

Tình trạng xuống cấp không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại mà còn tác động đến an toàn giao thông và đời sống của người dân.

Mòn mỏi chờ khắc phục

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết đã nhiều lần đề nghị Ban Quản lý dự án 85, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, các nhà thầu thi công và đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục ảnh hưởng do quá trình triển khai dự án gây ra. Tuy nhiên, đến nay nhiều tồn tại vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Dù địa phương có sửa tạm nhưng sau vài ngày tình trạng ổ voi, ổ gà lại tiếp diễn

Sở Xây dựng Đồng Nai đã kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án 85, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường địa phương, đường dân sinh và công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công, vận chuyển vật liệu.

Việc khắc phục được yêu cầu thực hiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân.

Người dân mong muốn các đơn vị sớm hoàn trả lại con đường hoàn thiện như cũ

Sở cũng đề nghị rà soát, bổ sung hệ thống thoát nước và các công trình hạ tầng phụ trợ; nạo vét, khơi thông dòng chảy tại các tuyến suối, cống thoát nước, nhất là trước và trong mùa mưa.

Đồng thời, xem xét bổ sung hệ thống chiếu sáng tại các nút giao khu vực cầu vượt, hoàn thiện các hạng mục và thiết bị bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí cầu vượt cao tốc, những khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Liên quan vấn đề này, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đồng Nai cũng đã nhiều lần chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương vào cuộc, đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu sớm khắc phục hư hỏng đường dân sinh do hoạt động vận chuyển vật liệu phục vụ các dự án trọng điểm gây ra.