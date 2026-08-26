Chương Mỹ lấy hài lòng của người dân về cấp sổ đỏ làm thước đo cán bộ

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về cấp sổ đỏ do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chương Mỹ tổ chức ngày 25-8. Ảnh: Lan Oanh

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chương Mỹ tổ chức ngày 25-8, 12 lượt đại biểu, cử tri đã phát biểu, tập trung phản ánh những trường hợp thiếu giấy tờ, chưa xác định rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất hoặc vướng mắc về hồ sơ, thủ tục qua nhiều thời kỳ.

Cử tri đề nghị chính quyền phân loại, hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm hồ sơ, nhất là những trường hợp sử dụng đất ổn định nhưng giấy tờ cũ bị thất lạc hoặc không còn được lưu giữ.

Người dân đề nghị phường Chương Mỹ phải có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ lần đầu. Ảnh: Lan Oanh

Chủ tịch UBND phường Chương Mỹ Bùi Mạnh Thắng và Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Phùng Hưng đã tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. Các vấn đề cần tiếp tục xem xét hoặc vượt thẩm quyền sẽ được UBND phường tổng hợp, phối hợp với cơ quan chuyên môn của thành phố hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chương Mỹ Phí Minh Hải nhấn mạnh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu không chỉ bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân mà còn góp phần hoàn thiện hồ sơ địa chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế tranh chấp, khiếu nại.

Chủ tịch UBND phường Chương Mỹ Bùi Mạnh Thắng tiếp thu, giải trình với cử tri về tiến độ cấp sổ đỏ. Ảnh: Lan Oanh

Theo Bí thư Đảng ủy phường, nhiều trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận tồn tại qua nhiều năm, hồ sơ thiếu thông tin hoặc chưa xác định rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất. Những vướng mắc này phải được rà soát, phân loại theo từng khu vực, từng nhóm hồ sơ và từng trường hợp cụ thể để có phương án xử lý phù hợp.

Bí thư Đảng ủy yêu cầu UBND phường xây dựng kế hoạch chuyên đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất ở và đất nông nghiệp. Kế hoạch phải xác định rõ mục tiêu, đối tượng, khối lượng công việc, lộ trình, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chương Mỹ yêu cầu cả hệ thống chính trị của phường tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đất đai. Ảnh: Lan Oanh

Đối với hồ sơ còn vướng mắc, UBND phường phải xác định rõ nguyên nhân, hướng xử lý và bám sát từng vụ việc, không để tồn đọng kéo dài. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được tập trung giải quyết; trường hợp cần hướng dẫn chuyên môn phải chủ động phối hợp với các sở, ngành; nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Bí thư Đảng ủy phường cũng yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội và hệ thống chính trị ở cơ sở rà soát số hộ chưa được cấp giấy chứng nhận, nắm rõ khó khăn của từng trường hợp để tổng hợp, kiến nghị giải quyết.

Đối với những trường hợp giấy tờ cũ bị thất lạc hoặc không còn được lưu giữ, cơ quan chuyên môn cần khai thác hồ sơ địa chính, tài liệu lưu trữ và các nguồn thông tin hợp pháp khác để xác minh, làm căn cứ hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Thường trực HĐND phường Chương Mỹ sẽ nghiên cứu xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề, theo dõi tiến độ và kịp thời kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tăng cường giám sát, phản biện xã hội; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện những nhiệm vụ đã được thống nhất.

Bí thư Đảng ủy phường Chương Mỹ yêu cầu các cơ quan, đơn vị lấy kết quả giải quyết hồ sơ cùng mức độ hài lòng, đồng thuận của người dân làm thước đo trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ; qua đó bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai.