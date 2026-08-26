Xã Kim Anh lên kế hoạch tiếp tục cưỡng chế các trường hợp vi phạm đất đai ở hồ Đồng Đò

Không để tình trạng vi phạm kéo dài

Thông báo được UBND xã Kim Anh ban hành trong bối cảnh địa phương tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, nhằm ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm và không để tình trạng vi phạm kéo dài, phát sinh thành “điểm nóng”.

Qua tìm hiểu PV được biết, tình trạng vi phạm xảy ra tại khu vực hồ Đồng Đò đã tồn tại từ nhiều năm trước. Nhằm chấn chỉnh thực trạng này, từ sau ngày 1-7-2025 khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành đến nay địa phương đã tiến hành giải tỏa 50 trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Đồng Đò, trong số đó riêng lần gần đây nhất vào ngày 11-8 vừa qua, UBND xã Kim Anh đã cưỡng chế 18 trường hợp vi phạm.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế vi phạm ở hồ Đồng Đò dịp đầu tháng 8-2026. Ảnh: Sỹ Hào

Trao đổi với PV, nhiều cư dân xã Kim Anh bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương cần phân biệt rõ nguồn gốc sử dụng đất, khi tiến hành cưỡng chế để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

“Chúng tôi chấp hành quy định của pháp luật về quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Tuy nhiên thực tế tại địa phương có tình trạng người dân khai hoang hoặc sử dụng đất rừng (khu vực hồ Đồng Đò) từ những năm 1980 trở về trước. Nhưng đến khoảng năm 2000 cơ quan chức năng đã khoanh vùng quy hoạch đất rừng phòng hộ trong đó có cả phần diện tích đất mà người dân đã sử dụng từ trước đến nay. Do đó, chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng khi triển khai các biện pháp quản lý, cần xác định rõ đâu là đất do người dân quản lý từ xưa, đâu là đất các công trình trụ sở do nhà nước quản lý, đâu là đất công trình tôn giáo… để có phương án xử lý phù hợp, hài hòa.” – ông Nguyễn Mạnh Hùng, một cư dân xã Kim Anh bày tỏ.

Cảnh báo xử lý hình sự trường hợp cố tình vi phạm nghiêm trọng

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh, Luật Đất đai năm 2024 nghiêm cấm nhiều hành vi, trong đó có lấn đất, chiếm đất, hủy hoại đất; sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất nhưng không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền; không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và cản trở việc thực hiện quyền của người sử dụng đất. Việc tự ý sử dụng đất không đúng mục đích không chỉ dừng ở nguy cơ bị xử phạt hành chính.

“Với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích đã bị xử phạt hành chính mà tiếp tục vi phạm có thể thuộc trường hợp bị thu hồi đất. Tương tự, hành vi hủy hoại đất sau khi đã bị xử phạt mà tiếp tục tái phạm; đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền; đất được Nhà nước giao quản lý nhưng để xảy ra lấn, chiếm; hoặc một số trường hợp không thực hiện nghĩa vụ tài chính cũng có thể bị thu hồi đất theo quy định.” – ông Nguyễn Văn Toàn cho biết.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh. Ảnh: Sỹ Hào

Thông báo của UBND xã Kim Anh vừa ban hành còn có nội dung đáng chú ý, đó là yêu cầu buộc chấm dứt ngay hành vi vi phạm hành chính đang diễn ra. Điều này cho thấy quan điểm của địa phương không chờ vi phạm “thành hình” rồi mới xử lý, mà hướng tới việc phát hiện và ngăn chặn ngay từ đầu.

Đặc biệt, UBND xã Kim Anh dẫn quy định tại Điều 228 Bộ luật Hình sự về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai. Theo đó, người lấn chiếm đất, chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất trái quy định, nếu đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội danh này mà chưa được xóa án tích nhưng tiếp tục vi phạm, có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đến 500 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Lên kế hoạch tiếp tục cưỡng chế các trường hợp vi phạm

UBND xã Kim Anh yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng đất trên địa bàn phải chủ động chấp hành pháp luật; tuyệt đối không lấn chiếm đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất trái quy định hoặc xây dựng công trình trái phép.

Đối với trường hợp đã vi phạm, địa phương yêu cầu chủ động chấm dứt hành vi, tự giác tháo dỡ công trình vi phạm nếu có, khôi phục tình trạng ban đầu của đất và thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Dự kiến ngày 4-9 tới đây lực lượng chức năng xã Kim Anh sẽ tiếp tục triển khai biện pháp cưỡng chế các trường hợp vi phạm đất đai tại khu vực hồ Đồng Đò. Ảnh tư liệu: Sỹ Hào

Phòng Kinh tế được giao chủ trì, phối hợp với Công an xã, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra địa bàn, phát hiện, lập hồ sơ và tham mưu xử lý. Công an xã có trách nhiệm phối hợp xác minh những trường hợp có dấu hiệu vi phạm; nếu có dấu hiệu tội phạm thì tham mưu chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý.

Được biết, tính đến thời điểm 26-8, Phòng Kinh tế xã Kim Anh đã sẵn sàng lên kế hoạch tiến hành áp dụng biện pháp cưỡng chế phá dỡ các hạng mục công trình vi phạm đất đại tại khu vực hồ Đồng Đò. Dự kiến ngày 4-9 tới đây, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế, nếu các trường hợp vi phạm không tự giác khắc phục vi phạm.