Nhìn bàn tay có thể biết được tuổi thọ mỗi người – Đây là 5 kiểu bàn tay dự đoán sống lâu, ít bệnh tật

Có người cho rằng có thể biết một người sống được bao lâu bằng cách nhìn vào các đặc điểm của bàn tay. Tuyên bố này có thực sự đáng tin? Câu trả lời là có. Bởi tình trạng bàn tay có thể phản ánh sức khoẻ cơ thể con người về tuần hoàn máu, chuyển hoá nội tiết, dẫn truyền thần kinh,… Đây đều là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tuổi thọ.



4 kiểu bàn tay được coi là "bàn tay trường thọ"

1. Bàn tay hồng hào, sáng bóng

Bàn tay hồng hào, sáng bóng cho biết khí và máu trong cơ thể lưu thông tốt. Tất cả các cơ quan như lá lách, gan, tim và mạch máu hoạt động hiệu quả.

Những người có sức khoẻ tốt thường có nhiều năng lượng, khí huyết. Điều đó có nghĩa là họ giảm nguy cơ mắc bệnh và kéo dài tuổi thọ.

2. Các ngón tay linh hoạt, không bị đau nhức

Người xưa có câu: "Năm ngón tay thông với tâm". "Tâm" ở đây được hiểu là bộ não, 5 ngón tay được điều khiển bởi bộ não.

Nếu 5 ngón tay của người trung niên hoặc người cao tuổi linh hoạt, có nghĩa là hiệu suất dẫn truyền thần kinh cao, nguy cơ mắc bệnh tâm thần thấp. Đây chính là những yếu tố quan trọng kéo dài tuổi thọ.

3. Các ngón tay đều, không sưng phù

Bên trong ngón tay gồm các xương và khớp. Ngón tay dày có thể mắc các vấn đề về xương khớp như viêm phù nề, viêm xương khớp, viêm khớp dạng thấp,…

Ngược lại, nếu các ngón tay cân đối, không bị sưng tấy và bị tác động bởi lực đột ngột thì xương khớp sẽ tốt hơn. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để đoán được tuổi thọ.

4. Lòng bàn tay ấm áp, không cảm thấy lạnh

Nhiệt độ cơ thể con người được cung cấp bởi các chức năng nội tiết và trao đổi chất. Nếu các chức năng này gặp vấn đề sẽ khiến nhiệt độ cơ thể giảm , tay bị lạnh và tê.

Giữ ấm lòng bàn tay quanh năm đồng nghĩa với việc hệ thống nội tiết và trao đổi chất hoạt động bình thường. Nguy cơ mắc các bệnh chuyển hoá như tiểu đường, cao huyết áp cũng giảm đi, giúp cơ thể khoẻ mạnh, kéo dài tuổi thọ.

5 điều bất thường ở bàn tay, cần cẩn trọng

1. Tê tay

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tê tay, có thể do thoái hoá đốt sống thắt lưng do ngồi lâu một chỗ hoặc làm việc quá sức gây chèn ép dây thần kinh, cũng có thể do bệnh tiểu đường, do chế độ ăn uống không hợp lý, lười vận động, căng thẳng dẫn đến rối loạn chuyển hoá các sợ dây thần kinh.

Ngoài ra, các bệnh về mạch máu não, bệnh rỗng tuỷ, u tuỷ sống, viêm dây thần kinh ngoại vi,… cũng có thể gây tê tay. Vì vậy, nếu bị tê tay kéo dài thì bạn cần chú ý đi khám sức khoẻ.

2. Sưng ngón tay

Nguyên nhân gây sưng ngón tay ở giai đoạn đầu có thể do mạch máu giãn nở và phù nề mô, ở giai đoạn cuối có thể do tăng sản mô.

Sưng ngón tay có thể là một triệu chứng đáng báo động nếu đi kèm với các triệu chứng khác như đỏ và đau. Nhiều người chủ quan, cho rằng không nghiêm trọng. Nhưng nếu sưng ngón tay kết hợp với các triệu chứng mới hoặc đang phát triển khác thì là bệnh lý cần được quan tâm.

Một số nguyên nhân cụ thể khiến các ngón tay bị sưng là: Chấn thương, nhiễm trùng, viêm khớp, hội chứng ống cổ tay, ngón tay cò súng, bệnh thận, phù bạch huyết, bệnh xơ cứng bì,…

Sưng ngón tay có thể là một triệu chứng đáng báo động nếu đi kèm với các triệu chứng khác như đỏ và đau.

3. Xuất hiện vạch đen trên móng tay

Các đường màu đen trên móng tay có thể do bệnh ngoài da, chấn thương, nốt sần ở móng hoặc do khối u ác tính gây ra.

Điều nguy hiểm nhất nếu thấy các đường màu đen trên móng tay xuất hiện có thể do ung thư da ác tính. Nếu có biểu hiện trên, bạn cần tới ngay bệnh viện thăm khám.

4. Ngón tay tím sẫm hoặc đen

Thông thường, các ngón tay phải hồng hào, sáng bóng. Còn nếu các ngón tay ngả màu sang tím sẫm hoặc đen ít nhiều báo hiệu bạn gặp vấn đề về sức khoẻ.

Lúc này, huyết khối cục bộ ở ngón tay lưu thông kém khiến khớp tay có màu đen. Ngoài ra, cơ thể thiếu các nguyên tố vi lượng cũng khiến các đầu ngón tay bị đen. Tất nhiên, tổn thương mô mềm cục bộ của ngón tay do chấn thương cũng sẽ gây ra phù nề, tím đen tay ở mức độ khác nhau.

Sau khi loại trừ các yếu tố chấn thương hay do thời tiết quá lạnh, nếu các ngón tay thâm tím, bạn cần hết sức cảnh giác.

5. Lòng bàn tay thường lạnh

Bàn tay lạnh thường liên quan đến bệnh thiếu máu do máu lưu thông không đến các đầu ngón tay, ngón chân kịp thời. Ngoài ra, lòng bàn tay lạnh cũng có thể liên quan đến cảm lạnh, nhồi máu cơ tim, suy tim, viêm cơ tim, bệnh tim do tăng huyết áp và các bệnh khác.

* Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm