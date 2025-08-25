Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhìn chỉ số gì để 'đoán' giá vàng tuần này?

25-08-2025 - 10:40 AM | Thị trường

Một vài dữ liệu quan trọng có thể giúp nhà đầu tư dự báo diễn biến giá vàng trong tuần này.

Tuần qua, giá vàng SJC tăng mạnh, thiết lập mức đỉnh mới - giao dịch quanh mức 124 triệu đồng/lượng mua vào và 126 triệu đồng/lượng bán ra.

Cuối tuần, giá vàng quốc tế cũng bật tăng mạnh mẽ sau phát biểu của chủ tịch Fed. Thị trường nhận định Fed đang phát đi tín hiệu bồ câu hơn, khiến USD suy yếu và hỗ trợ cho giá kim loại quý. Căng thẳng leo thang tại Venezuela cũng tác động tích cực lên nhu cầu trú ẩn của cả vàng và bạc.

Giá vàng SJC từ 1/4 đến nay.

Theo nhận định của các chuyên gia từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, tuần này các nhà đầu tư sẽ đổ dồn sự chú ý vào kết quả kinh tế trong quý II của Mỹ cũng như chỉ số lạm phát tháng 7. Chỉ số PCE sẽ là chỉ số được Fed "yêu thích" nhằm đánh giá tác động của lạm phát.

Do đó, việc phát đi tín hiệu nới lỏng hơn vào cuối tuần qua, nếu dữ liệu PCE thấp hơn kỳ trước, sẽ càng thúc đẩy khả năng cắt giảm lãi suất, làm suy yếu đồng đô la, thúc đẩy đà tăng của kim loại quý.

Các dữ liệu kinh tế có thể ảnh hưởng đến giá vàng trong tuần này.

Cùng với đó, doanh số bán nhà mới và niềm tin người tiêu dùng tiếp tục là những chỉ báo tương lai. Dữ liệu yếu hơn sẽ thúc đẩy khả năng nới lỏng để kích thích kinh tế Mỹ.

Về tồn kho, khối lượng tồn kho vàng tại Thượng Hải tiếp tục tăng trong tuần qua. Trong khi đó, trạng thái mua của các quỹ đầu cơ đang giảm nhẹ cho thấy động thái chốt lời vẫn đang diễn ra trên thị trường vàng Comex. Với việc giá đang đi ngang trong biên độ rộng, thị trường đang chờ xác lập vùng cân bằng mới và cần thêm các tín hiệu về chính sách tiền tệ của Fed đề có xu hướng mới cho giá vàng.

Theo dự báo của Phú Quý, nếu USD tiếp tục suy yếu do kỳ vọng hạ lãi suất trong tháng 9 của Fed, giá vàng có thể tiếp tục được hỗ trợ trong tuần này. Vùng giá đang hướng đến là quanh mức 3.450 USD/ounce và xa hơn là vùng kháng cự trên 3.500 USD/ounce.


Đức Nam

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
vàng, giá vàng

