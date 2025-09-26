Nhìn so sánh này mới thấy chơi Subaru BRZ giá hơn 1,4 tỷ đồng ở Việt Nam còn ‘quá rẻ’ so với xe thể thao khác

Trong thế giới ô tô, phân khúc xe thể thao hai cửa luôn được xem là “sân chơi đắt đỏ” mà không phải ai cũng dễ dàng bước vào. Đam mê tốc độ, cảm giác lái thuần chất, cùng thiết kế đậm chất cá tính khiến nhóm xe này luôn hấp dẫn, nhưng đi kèm là mức giá không hề dễ chịu.

Subaru BRZ là mẫu xe thể thao 2 cửa có giá dễ tiếp cận nhất tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Tuy nhiên, nếu đặt Subaru BRZ - mẫu coupe thể thao Nhật Bản đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam - cạnh một lựa chọn phổ biến khác như Ford Mustang, nhiều người sẽ bất ngờ nhận ra rằng “chơi BRZ ở Việt Nam” hóa ra lại… rẻ hơn tưởng tượng.

Tại Mỹ, Subaru mới cập nhật dòng BRZ cho năm 2026. Bản Premium tiêu chuẩn trước đây bị khai tử, nên giá khởi điểm của xe tăng lên mức 35.860 USD (khoảng 947 triệu đồng). Nếu chọn hộp số tự động, khách hàng phải chi thêm 850 USD, nâng giá lên gần 36.710 USD (970 triệu đồng). So với Ford Mustang cũng tại Mỹ, giá khởi điểm của Subaru BRZ cao hơn tới khoảng 4.000 USD (105 triệu đồng).

Ford Mustang ở Mỹ có giá khởi điểm thấp hơn Subaru BRZ. Ảnh: Ford

Ngược lại, giá Subaru BRZ ở Việt Nam lại chỉ bằng khoảng một nửa so với mẫu xe thể thao Mỹ. Giá BRZ số sàn hiện từ 1,459 tỷ đồng, còn bản số tự động là 1,549 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn so với các phiên bản tương ứng bán tại Mỹ, nhưng lại rẻ hơn hẳn so với mức giá gần 3 tỷ đồng của những chiếc Mustang nhập khẩu tư nhân.

Ngoài ra, với việc BRZ được phân phối chính hãng,khách hàng được hưởng đầy đủ dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, phụ tùng thay thế dễ tiếp cận hơn. Trong khi đó, Mustang nhập tư nhân phụ thuộc hoàn toàn vào đơn vị nhập khẩu nhỏ.

BRZ tại Việt Nam có cả tùy chọn số sàn và số tự động. Ảnh: Đại lý

BRZ là mẫu coupe 2 cửa, kích thước nhỏ gọn với chiều dài 4.265 mm, rộng 1.775 mm. Thiết kế ngoại thất không quá cầu kỳ, nhưng đủ để tạo dáng vẻ thể thao với cụm đèn chiếu sáng LED, bộ mâm đa chấu 18 inch và phía sau nổi bật với cặp ống xả kép lớn.

Khoang cabin của BRZ được tối giản nhưng đậm chất thể thao: ghế ôm người bọc da lộn, chỉ khâu đỏ, đồng hồ kết hợp dạng cơ và màn hình 7 inch sau vô-lăng. Màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay, phanh tay vẫn là loại cơ học.

Subaru BRZ tại Việt Nam trang bị động cơ 2.4L, công suất 234 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm. Đi kèm là hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp, kết hợp hệ dẫn động AWD.