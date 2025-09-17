Subaru Outback giảm tới 550 triệu đồng tại đại lý: Giá thực tế chưa tới 1,6 tỷ, vẫn chỉ tương đương Palisade bản giữa dù to ngang Santa Fe

Subaru Outback tiếp tục là cái tên gây chú ý trên thị trường khi nhiều đại lý mạnh tay đưa ra mức giảm giá sâu chưa từng có. Theo khảo sát tại một showroom ở Hà Nội, phiên bản Outback 2.5i-T Eyesight hiện đang được chào bán với giá chỉ 1,549 tỷ đồng, thấp hơn tới 550 triệu đồng so với mức niêm yết 2,099 tỷ đồng.

Subaru Outback được giảm giá sâu ở đại lý. Ảnh: Đại lý

Tuy nhiên, mức giảm kỷ lục này chỉ áp dụng cho xe sản xuất năm 2023. Với phiên bản VIN 2025, khách hàng chỉ được ưu đãi khiêm tốn 10 triệu đồng, đưa giá xe từ 1,769 tỷ xuống còn 1,759 tỷ đồng. Đây không phải lần đầu tiên Outback nhận được ưu đãi lớn, trước đó từng có thời điểm mẫu SUV này được giảm tới 500 triệu đồng để hút khách.

Thực tế, Subaru Outback ở Việt Nam có thể xem như không có đối thủ tương đương. Nếu xét theo giá bán chính hãng, Outback tiệm cận với nhiều mẫu xe sang. Nay, giá bán thực tế đã giúp mẫu SUV 5 chỗ này dễ tiệm cận số đông người dùng hơn.

Sau đợt giảm giá mạnh tay, Subaru Outback đang tiệm cận Hyundai Palisade với giá bán từ 1,469 – 1,589 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu tính thêm ưu đãi mà các đại lý đang áp dụng cho Palisade thì mẫu xe nằm ở phân khúc trên này vẫn có giá mềm hơn Outback. Nếu xét theo kích cỡ, Outback nằm ở nhóm SUV cỡ D, tương đương Hyundai Santa Fe.

Ngoại thất của Outback vẫn khiến nhiều người tranh cãi so với mức giá. Ảnh: Đại lý

Về trang bị, Outback sở hữu nhiều tiện nghi nổi bật trong phân khúc: màn hình giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh Harman Kardon 11 loa kèm loa trầm, cổng sạc USB-C, cùng chế độ X-MODE có thêm tính năng Tự động khôi phục.

Nội thất xe đầy đủ tính năng. Ảnh: Đại lý

Xe sử dụng động cơ 2.5L cho công suất 166 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm, kết hợp hộp số CVT. Một trong những điểm nhấn lớn nhất chính là gói an toàn EyeSight 4.0 với loạt công nghệ hiện đại như phanh tự động trước/sau, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường (có định tâm) và ga tự động thích ứng.