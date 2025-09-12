Loạt xe điện giảm giá 'khủng' trong tháng 9: Cao nhất tới 130 triệu đồng

Thị trường ô tô điện tại Việt Nam đang chứng kiến một cuộc đua về giá trong tháng 9, biến khoảng thời gian này trở thành "mùa ưu đãi" hấp dẫn nhất từ đầu năm.

Hàng loạt mẫu xe điện từ các thương hiệu lớn đồng loạt áp dụng chương trình giảm giá, khuyến mãi lớn, mang đến cơ hội vàng cho người tiêu dùng đang cân nhắc chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Lý do chính cho đợt giảm giá mạnh tay này đến từ việc các hãng xe muốn kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Các chính sách khuyến mãi được tung ra nhằm thúc đẩy doanh số, giải phóng hàng tồn kho và thu hút khách hàng mới, đặc biệt là khi các mẫu xe mới liên tục ra mắt. Đây cũng là chiến lược để các thương hiệu khẳng định vị thế và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường xe điện đang phát triển mạnh mẽ.

Thêm vào đó, nửa đầu tháng 9/2025 vẫn nằm trong tháng 7 âm lịch (tháng Ngâu) - tháng mà nhiều người Việt hay kiêng mua sắm và làm việc lớn. Vì vậy, nhiều hãng xe có tên tuổi trên thị trường không những đã duy trì chương trình ưu đãi, mà còn gia tăng thêm chính sách khuyến mại cho một số mẫu.

Nếu khách hàng không bận tâm đến yếu tố tháng Ngâu thì đây sẽ thời điểm tốt để mua ô tô và tiết kiệm được khá nhiều chi phí.

Ford Mach-E

Mẫu xe này đang được áp dụng chương trình ưu đãi tổng trị giá lên đến hơn 130 triệu đồng. Cụ thể, khách hàng đặt mua xe trước ngày 30/9 sẽ được mua với giá 2,499 tỷ đồng, thấp hơn 100 triệu đồng so với giá niêm yết. Bên cạnh đó, người mua còn được tặng kèm bộ sạc treo tường, bộ sạc tự động, gói phụ kiện và phiếu ưu đãi sử dụng trạm sạc.

Phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian của Mustang Mach-E sản sinh công suất 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại 676Nm.

BYD Atto 3

Tại một số đại lý, mẫu xe này cũng đang được giảm giá mạnh. Phiên bản Dynamic giảm từ 766 triệu xuống còn 686 triệu đồng, trong khi bản Premium giảm từ 886 triệu xuống 816 triệu đồng. Người mua xe sẽ được tặng kèm một bộ sạc treo tường 7 kW, sạc cầm tay, thiết bị chuyển đổi nguồn điện, bộ bơm lốp điện tử, vá vỏ khẩn cấp và phiếu bảo dưỡng.

BYD Atto 3 chất lượng cao được trang bị động cơ điện công suất 198 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm. Chiếc xe điện Trung Quốc này có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 7,3 giây. Về dung lượng pin, bản Standard Range dùng pin 49,92 kWh, tầm vận hành tối đa 410km và bản Extended Range là pin 60,48 kWh, chạy tối đa 480km.

Geely EX5

Mẫu xe này nhận được ưu đãi tiền mặt lên đến 34 triệu đồng. Giá bán của phiên bản Pro giảm từ 839 triệu xuống còn 809 triệu đồng, và bản Max giảm từ 889 triệu xuống 850 triệu đồng. Khách hàng cũng được tặng kèm bộ sạc cầm tay 2,2 kW và bộ sạc treo tường 7 kW trị giá 5 triệu đồng.

EX5 được trang bị motor điện cho công suất tối đa 214 mã lực và mô men xoắn cực đại 320 Nm, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,9 giây.

VinFast

Hãng xe điện Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc đua. Toàn bộ các dòng xe điện VinFast đều được hưởng ưu đãi tiền mặt khoảng 4% theo chương trình "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam lần 3", giúp người mua tiết kiệm ít nhất 11,9 triệu đồng.

Các ưu đãi này giúp giá bán xe trở nên cạnh tranh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Ví dụ chiếc VF 5 Plus có giá niêm yết 529 triệu, sau khuyến mại được giảm còn khoảng 497 triệu đồng.

Ngoài ra, chủ xe điện VinFast vẫn đang được hưởng ưu đãi miễn phí sạc tại hệ thống trạm V-Green đến hết tháng 6/2027.

Ngoài ra, khách hàng còn được tặng thêm 2 năm bảo hiểm thân vỏ trị giá khoảng 12 triệu đồng và gói phụ kiện chính hãng. Chủ xe VinFast cũng sẽ được miễn phí sạc tại hệ thống trạm V-Green cho đến hết tháng 6/2027.