Xe tay ga Yamaha có bản đặc biệt đẹp ngang SH Mode, trang bị đỉnh, chuẩn bị về Việt Nam

11-09-2025 - 20:36 PM | Thị trường

Một đại lý xe máy tư nhân cho biết, mẫu xe đặc biệt này sẽ được đưa về Việt Nam ngay trong tháng 10.

Nhằm kỷ niệm 60 năm thành lập, Thai Yamaha Motor Limited đã giới thiệu phiên bản đặc biệt Yamaha Fino Final Edition. Phiên bản giới hạn này chỉ được sản xuất 999 chiếc và dành riêng cho thị trường Thái Lan. 

Xe sở hữu màu đen chủ đạo, kết hợp cùng logo và biểu tượng mạ vàng sang trọng. Yên xe cũng được thiết kế đặc biệt với các đường chỉ may tinh tế, tạo nên vẻ ngoài cao cấp. Thêm vào đó, các chi tiết mạ crôm ở đèn pha và tay dắt sau càng làm tăng thêm sự nổi bật cho phiên bản đặc biệt này.

Xe tay ga Yamaha có bản đặc biệt đẹp ngang SH Mode, trang bị đỉnh, chuẩn bị về Việt Nam- Ảnh 1.

Fino Final Edition giữ trọn phong cách cổ điển vốn đã làm nên tên tuổi, với ngoại hình đẹp không kém Honda SH Mode, nhưng đi kèm là những nâng cấp hiện đại hơn. 

Xe sử dụng đèn pha LED Projector kết hợp thấu kính Diamond Cut Lens. Bảng đồng hồ Duo Meter hiển thị rõ ràng, dễ nhìn, giúp người dùng tiện theo dõi thông tin khi vận hành.

Xe tay ga Yamaha có bản đặc biệt đẹp ngang SH Mode, trang bị đỉnh, chuẩn bị về Việt Nam- Ảnh 2.

Xe sử dụng hệ thống chìa khóa thông minh AKS, vừa hỗ trợ mở khóa từ xa, vừa có chức năng định vị xe trong bãi đỗ, cực kỳ hữu ích trong những tình huống đời thường. 

Không chỉ vậy, xe còn có thể kết nối ứng dụng My Yamaha, cho phép theo dõi và quản lý thông tin xe ngay trên điện thoại.

Xe tay ga Yamaha có bản đặc biệt đẹp ngang SH Mode, trang bị đỉnh, chuẩn bị về Việt Nam- Ảnh 3.

Fino Final Edition được trang bị lốp không săm và mâm 14 inch, với kích thước trước 80/80 và sau 100/70, tăng độ bám đường và an toàn hơn khi di chuyển. Đi kèm là hệ thống phanh gồm phanh đĩa đơn trước và phanh tang trống sau, đủ cho nhu cầu sử dụng hàng ngày trong phố.

Những tiện ích khác trên phiên bản Fino Final Edition cũng được đánh giá cao bao gồm: chân chống điện an toàn, khóa phanh chống trôi, cốp dung tích 7,2 lít để vừa mũ bảo hiểm nửa đầu hoặc một số vật dụng cá nhân. Xe còn được tích hợp tính năng Idling Stop, giúp tắt máy tạm thời khi dừng đèn đỏ và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Xe tay ga Yamaha có bản đặc biệt đẹp ngang SH Mode, trang bị đỉnh, chuẩn bị về Việt Nam- Ảnh 4.

Về sức mạnh, Yamaha Fino Final Edition sử dụng động cơ Blue Core, làm mát bằng không khí, 4 thì SOHC. Khối động cơ này cho công suất 9 mã lực và mô-men xoắn 9,6 Nm, vừa đủ để xe vận hành linh hoạt trong phố. Ngoài nút khởi động điện, Yamaha vẫn giữ lại cần đạp khởi động, một chi tiết nhỏ nhưng hữu ích trong những tình huống cần thiết.

Xe được mở bán với mức giá 50.900 Baht (tương đương khoảng 42 triệu đồng). 

Xe tay ga Yamaha có bản đặc biệt đẹp ngang SH Mode, trang bị đỉnh, chuẩn bị về Việt Nam- Ảnh 5.

Một đại lý xe máy tư nhân tại Tp. Hồ Chí Minh đã chính thức nhận đặt cọc với Yamaha Fino Final Edition và dự kiến sẽ đưa về Việt Nam vào tháng tới. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Tuy nhiên. giá bán cụ thể chưa được đại lý tiết lộ.

Tại thị trường Việt Nam, giá xe Yamaha Fino nhập khẩu từ Indonesia, gồm 3 phiên bản Fino Grande 125, Fino Premium 125 và Fino Sporty 125 có giá bán từ 36 – 41 triệu đồng, tùy màu sắc và trang bị đèn pha.


 

Theo Bích Câu - theo detik

Đời sống và Pháp luật

