Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhìn từ trên cao khu vực sẽ có bến cảng, khu đô thị ven sông phía Bắc TPHCM

01-12-2025 - 12:44 PM | Bất động sản

Theo quy hoạch, khu vực ven sông Sài Gòn, tiếp giáp đường Vành đai 4 TPHCM đoạn qua phường Tây Nam, phường Phú An sẽ có 4 cảng, trong đó cảng An Tây lớn nhất. Ngoài ra khu vực này còn phát triển đô thị hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Nhìn từ trên cao khu vực sẽ có bến cảng, khu đô thị ven sông phía Bắc TPHCM- Ảnh 1.

Nhìn từ trên cao khu vực sẽ có bến cảng, khu đô thị ven sông phía Bắc TPHCM- Ảnh 2.

Theo quy hoạch﻿ đã được phê duyệt, khu vực ven sông Sài Gòn, tiếp giáp đường Vành đai 4 TPHCM thuộc địa phận phường Tây Nam và phường Phú An, được đầu tư 4 cảng.

Nhìn từ trên cao khu vực sẽ có bến cảng, khu đô thị ven sông phía Bắc TPHCM- Ảnh 3.

Nhìn từ trên cao khu vực sẽ có bến cảng, khu đô thị ven sông phía Bắc TPHCM- Ảnh 4.

Theo đó, tại phường Tây Nam sẽ xây dựng 3 cảng gồm cảng An Tây﻿ diện tích 100 ha, xây dựng từ năm 2025-2030; cảng Rạch Bắp diện tích 8,51 ha, đầu tư từ năm 2027-2040; cảng An Điền diện tích 7,5 ha, đầu tư từ năm 2027-2040.

Nhìn từ trên cao khu vực sẽ có bến cảng, khu đô thị ven sông phía Bắc TPHCM- Ảnh 5.

Tại phường Phú An đầu tư xây dựng cảng thủy nội địa﻿ Cái Lăng diện tích rộng 2,6ha, xây dựng từ năm 2027-2040.

Nhìn từ trên cao khu vực sẽ có bến cảng, khu đô thị ven sông phía Bắc TPHCM- Ảnh 6.

Tất cả các dự án cảng trên được tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư﻿. Đáng chú ý, trong số các cảng trên, cảng An Tây lớn nhất, đã được kêu gọi đầu tư với tổng vốn trên 5.600 tỷ đồng.

Nhìn từ trên cao khu vực sẽ có bến cảng, khu đô thị ven sông phía Bắc TPHCM- Ảnh 7.

Dự kiến công suất cảng An Tây khoảng 7 triệu tấn hàng hoá/năm; 100.000 lượt hành khách/năm, định hướng 200.000 lượt hành khách/năm.

Nhìn từ trên cao khu vực sẽ có bến cảng, khu đô thị ven sông phía Bắc TPHCM- Ảnh 8.

Trước sáp nhập đơn vị hành chính, UBND tỉnh Bình Dương (cũ) đã ban hành Quyết định số 1959 về việc phê duyệt khu vực phát triển đô thị ven sông﻿ Sài Gòn, dọc đường Vành đai 4 TPHCM - Khu số 1. Ảnh: chụp từ vệ tinh khu vực dự kiến làm cảng An Tây

Nhìn từ trên cao khu vực sẽ có bến cảng, khu đô thị ven sông phía Bắc TPHCM- Ảnh 9.

Khu vực phát triển đô thị﻿ có diện tích khoảng 2.702 ha; phía Bắc giáp xã Thanh An; phía Nam và phía Tây giáp sông Sài Gòn; phía Đông giáp đường ĐH.609, ĐT.744, ĐT.748.

Nhìn từ trên cao khu vực sẽ có bến cảng, khu đô thị ven sông phía Bắc TPHCM- Ảnh 10.

Dự án phát triển đô thị dự kiến khoảng 130.000 tỷ đồng. Nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị đề xuất từ các nguồn vốn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa, trái phiếu. Ảnh: Phối cảnh cảng An Tây

Theo Hương Chi

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phó Chủ tịch Bách Việt Group kể chuyện đầu tư ngược “Lấy miền ngược nuôi miền xuôi” và triết lý “Con chim Mila trên đường cao tốc”

Phó Chủ tịch Bách Việt Group kể chuyện đầu tư ngược “Lấy miền ngược nuôi miền xuôi” và triết lý “Con chim Mila trên đường cao tốc” Nổi bật

Sau khi các ông lớn Vingroup, Sungroup, BIM Group,... đổ bộ, đặc khu lớn nhất cả nước sắp có thêm khu nghỉ dưỡng phức hợp gần 1,3 tỷ USD

Sau khi các ông lớn Vingroup, Sungroup, BIM Group,... đổ bộ, đặc khu lớn nhất cả nước sắp có thêm khu nghỉ dưỡng phức hợp gần 1,3 tỷ USD Nổi bật

Đồng Nai đang thu hồi đất của 2.200 hộ dân để triển khai tuyến cao tốc trọng điểm dài 124 km do Tập đoàn Vingroup thực hiện

Đồng Nai đang thu hồi đất của 2.200 hộ dân để triển khai tuyến cao tốc trọng điểm dài 124 km do Tập đoàn Vingroup thực hiện

11:32 , 01/12/2025
Dự án 16 tỷ USD lập kỷ lục 3 năm 8 lần đón Thủ tướng thị sát: Chạy đua 20 ngày về đích "mắt xích quan trọng"

Dự án 16 tỷ USD lập kỷ lục 3 năm 8 lần đón Thủ tướng thị sát: Chạy đua 20 ngày về đích "mắt xích quan trọng"

11:30 , 01/12/2025
FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết đón tin vui

FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết đón tin vui

11:27 , 01/12/2025
Bộ Tài chính trả lời về kiến nghị tiền sử dụng đất cao

Bộ Tài chính trả lời về kiến nghị tiền sử dụng đất cao

10:19 , 01/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên