Nhìn từ trên cao khu vực sẽ có bến cảng, khu đô thị ven sông phía Bắc TPHCM
Theo quy hoạch, khu vực ven sông Sài Gòn, tiếp giáp đường Vành đai 4 TPHCM đoạn qua phường Tây Nam, phường Phú An sẽ có 4 cảng, trong đó cảng An Tây lớn nhất. Ngoài ra khu vực này còn phát triển đô thị hàng trăm nghìn tỷ đồng.
01-12-2025
01-12-2025
01-12-2025
30-11-2025
Theo quy hoạch đã được phê duyệt, khu vực ven sông Sài Gòn, tiếp giáp đường Vành đai 4 TPHCM thuộc địa phận phường Tây Nam và phường Phú An, được đầu tư 4 cảng.
Theo đó, tại phường Tây Nam sẽ xây dựng 3 cảng gồm cảng An Tây diện tích 100 ha, xây dựng từ năm 2025-2030; cảng Rạch Bắp diện tích 8,51 ha, đầu tư từ năm 2027-2040; cảng An Điền diện tích 7,5 ha, đầu tư từ năm 2027-2040.
Tại phường Phú An đầu tư xây dựng cảng thủy nội địa Cái Lăng diện tích rộng 2,6ha, xây dựng từ năm 2027-2040.
Tất cả các dự án cảng trên được tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư. Đáng chú ý, trong số các cảng trên, cảng An Tây lớn nhất, đã được kêu gọi đầu tư với tổng vốn trên 5.600 tỷ đồng.
Dự kiến công suất cảng An Tây khoảng 7 triệu tấn hàng hoá/năm; 100.000 lượt hành khách/năm, định hướng 200.000 lượt hành khách/năm.
Trước sáp nhập đơn vị hành chính, UBND tỉnh Bình Dương (cũ) đã ban hành Quyết định số 1959 về việc phê duyệt khu vực phát triển đô thị ven sông Sài Gòn, dọc đường Vành đai 4 TPHCM - Khu số 1. Ảnh: chụp từ vệ tinh khu vực dự kiến làm cảng An Tây
Khu vực phát triển đô thị có diện tích khoảng 2.702 ha; phía Bắc giáp xã Thanh An; phía Nam và phía Tây giáp sông Sài Gòn; phía Đông giáp đường ĐH.609, ĐT.744, ĐT.748.
Dự án phát triển đô thị dự kiến khoảng 130.000 tỷ đồng. Nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị đề xuất từ các nguồn vốn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa, trái phiếu. Ảnh: Phối cảnh cảng An Tây
Theo Hương Chi
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/nhin-tu-tren-cao-khu-vuc-se-co-ben-cang-khu-do-thi-ven-song-phia-bac-tphcm-post1800878.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM