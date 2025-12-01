Đồng Nai đang thu hồi đất của 2.200 hộ dân để triển khai tuyến cao tốc trọng điểm dài 124 km do Tập đoàn Vingroup thực hiện

Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có chiều dài tuyến khoảng 124 km đi qua địa bàn 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. Trong đó, đoạn qua Đồng Nai dài hơn 101 km.

Dự án thành phần 1 đầu tư xây dựng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Đồng Nai được chính thức khởi công ngày 19/8 vừa qua, do liên danh Tập đoàn Vingroup và Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Techtra làm chủ đầu tư với tổng vốn khoảng 19.965 tỷ đồng.

Để triển khai dự án, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi hơn 940ha đất, liên quan 4.285 thửa tại 10 xã, phường, với khoảng 2.200 hộ dân bị ảnh hưởng.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành, UBND tỉnh Đồng Nai đã gửi văn bản tới các đơn vị liên quan về việc biểu dương, phê bình kết quả thực hiện.

Cụ thể, sau khi xem xét báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đến ngày 20/11/2025 và đề nghị của Sở Nội vụ, UBND tỉnh biểu dương Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao, đôn đốc, theo dõi, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng biểu dương 3 đơn vị gồm: UBND phường Đồng Xoài và UBND các xã Phước Sơn, Bù Đăng đã hoàn thành xác nhận nguồn gốc đất đạt 100%; lập phương án dự thảo và niêm yết đạt 100% để thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đạt trên 30% đối với các trường hợp qua địa bàn.

Song song đó, UBND tỉnh cũng phê bình, chấn chỉnh 3 đơn vị có tiến độ thực hiện không đảm bảo kế hoạch tính đến ngày 20/11/2025 gồm: UBND các xã Đồng Tâm, Tân Lợi, Nghĩa Trung. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp cụ thể để khắc phục, bảo đảm hoàn thành tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành trong thời gian tới.

Theo quy hoạch, tuyến đường cao tốc này có quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Trong giai đoạn đầu, tuyến có quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh.

Dự án chia thành 5 dự án thành phần, khởi công năm 2025 và dự kiến hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027.

Cụ thể, dự án thành phần 1, xây dựng đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành dài gần 129km (gồm cả đoạn tuyến kết nối với đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa) theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án do UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện.

Dự án thành phần 2, xây dựng đường gom (hơn 35km), cầu vượt ngang đường cao tốc địa phận tỉnh Lâm Đồng theo hình thức đầu tư công. UBND tỉnh Lâm Đồng là cơ quan chủ quản triển khai thực hiện.

Dự án thành phần 3, xây dựng đường gom (98km), cầu vượt ngang đường cao tốc địa phận tỉnh Đồng Nai theo hình thức đầu tư công. UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản triển khai thực hiện.

Dự án thành phần 4, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng theo hình thức đầu tư công. UBND tỉnh Lâm Đồng là cơ quan chủ quản triển khai thực hiện.

Dự án thành phần 5, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa phận tỉnh Đồng Nai theo hình thức đầu tư công. UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản triển khai thực hiện.

Tương lai khi hình thành, tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành sẽ mang nhiều ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giữa các địa phương, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực phát triển mới cho cả vùng. Đồng thời, dự án sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư.