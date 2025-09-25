Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

NHNN nâng quy mô tín dụng nông, lâm, thủy sản lên 185.000 tỷ đồng

25-09-2025 - 14:07 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa quyết định nâng quy mô chương trình tín dụng cho lĩnh vực nông, lâm, thủy sản lên 185.000 tỷ đồng. Chương trình tiếp tục triển khai tại các ngân hàng thương mại, với lãi suất cho vay thấp hơn bình quân 1-2%/năm.

NHNN nâng quy mô tín dụng nông, lâm, thủy sản lên 185.000 tỷ đồng

NHNN vừa ban hành văn bản số 8333/NHNN-TD, chính thức nâng quy mô chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản lên 185.000 tỷ đồng. Đây là bước đi nhằm tiếp tục hỗ trợ các dự án, phương án sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Theo chỉ đạo, chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông sản, lâm sản, thủy sản được triển khai theo Công văn số 5631/NHNN-TD ngày 14/7/2023 và Công văn số 2756/NHNN-TD ngày 15/4/2025. Chương trình sẽ tiếp tục cho vay cho đến khi doanh số đạt mức 185.000 tỷ đồng, căn cứ theo đăng ký tham gia của các ngân hàng thương mại. Ngoài ra, các nội dung liên quan khác vẫn được thực hiện theo đúng hướng dẫn trước đó của NHNN.

Danh sách ngân hàng tham gia bao gồm: Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, Lộc Phát, Sacombank, MB, ACB, Nam Á, OCB, Eximbank, Bản Việt, SHB, Vietbank, HDBank, TPBank, KienlongBank và BacABank. Các ngân hàng này có trách nhiệm theo dõi, thống kê kết quả triển khai, đồng thời bảo đảm cho vay đúng đối tượng, đúng mức lãi suất đã cam kết. Bên cạnh đó, NHNN cũng khuyến khích các ngân hàng thương mại khác có nhu cầu tham gia thực hiện chương trình theo đúng hướng dẫn.

Đáng chú ý, đối tượng vay vốn đã được mở rộng theo Công văn 5631/NHNN-TD trước đây. Tức là đối tượng sẽ bao gồm cả khách hàng có dự án, phương án phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Đây là điểm then chốt giúp nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi.

Về lãi suất, NHNN quy định các khoản vay bằng đồng Việt Nam phải thấp hơn tối thiểu 1-2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp giảm chi phí vốn cho khách hàng, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời hỗ trợ phát triển bền vững lĩnh vực nông, lâm, thủy sản.


Theo Anh Minh

Báo Chính phủ

