Nhờ đâu lợi nhuận VietinBank tăng hơn 17% trong quý 3?

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý 3 với lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 4.871 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ 2022. Với kết quả trên, VietinBank nằm trong nhóm tăng trưởng lợi nhuận tốt nhất trong quý 3 trong bối cảnh lợi nhuận của đa số ngân hàng đều sụt giảm.

Động lực chính giúp VietinBank tăng trưởng lợi nhuận so với quý 3/2022 đến từ việc cắt giảm 10,6% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, từ 8.321 tỷ đồng xuống còn 7.440 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 1,3% xuống còn 12.311 tỷ đồng.

Trong kỳ vừa qua, thu nhập lãi thuần của VietinBank chỉ tăng nhẹ 1,3% lên gần 13.100 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối tăng trưởng gần 24% và 35%, mang về cho ngân hàng lần lượt 1.815 tỷ và 1.135 tỷ đồng.

Hai mảng chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư cũng ghi nhận chiều hướng tích cực khi mức lỗ thu hẹp về còn 20 tỷ đồng và 13 tỷ đồng so với hơn 100 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, hoạt động góp vốn, mua cổ phần chuyển từ lãi 94 tỷ sang lỗ 22 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác cũng giảm 37% xuống còn 1.410 tỷ đồng.

Tựu chung, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank trong quý 3 đạt 17.393 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 4,8% lên 5.082 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tăng mạnh hơn so với tổng doanh thu là nguyên nhân khiến lợi nhuận thuần của VietinBank giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, nhờ chi phí dự phòng giảm, “ông lớn” này vẫn có được kết quả cao hơn so với mặt bằng chung toàn ngành ngân hàng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VietinBank đạt hơn 17.400 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ 2022. Lợi nhuận riêng lẻ đạt 16.935 tỷ đồng tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được hơn 75% kế hoạch đề ra.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản VietinBank tăng 4,4% so với hồi đầu năm, đạt hơn 1,888 triệu tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 8,7% lên trên 1,386 triệu tỷ đồng, cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn ngành (6,92% - theo Ngân hàng Nhà nước).

Tại thời điểm cuối quý 3, VietinBank có hơn 18.941 tỷ đồng nợ xấu nội bảng, tăng gần 20% so với cuối năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng từ 1,24% lên 1,37%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 188% xuống còn 172%.

9 tháng đầu năm, tiền gửi khách hàng của VietinBank tăng trưởng 4,9% lên hơn 1,31 triệu tỷ. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn đạt gần 225,3 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với cuối năm 2022 và chiếm gần 19,5% tổng tiền gửi.