Nhờ đâu Sacombank lãi gần 11.000 tỷ đồng?

18-11-2025 - 00:10 AM | Tài chính - ngân hàng

Nhờ đâu Sacombank lãi gần 11.000 tỷ đồng?

Kết thúc 9 tháng đầu năm, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ghi nhận gần 11.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng khoảng 36% so với cùng kỳ 2024.

Tăng trưởng lợi nhuận của Sacombank trong 9 tháng đầu năm chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần, đạt 21.323 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Việc tín dụng mở rộng 12,4% từ đầu năm và huy động khách hàng tăng 13% giúp ngân hàng duy trì đà tăng thu nhập lãi. Thu nhập lãi và các khoản tương tự tăng 16,2%, trong khi chi phí lãi tăng 16,7%. Điều này cho thấy Sacombank vẫn giữ được biên lãi tương đối ổn định, nhưng cũng phản ánh chi phí huy động có phần nhích lên trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi tăng trở lại.

Chỉ tiêu Quý 3 2025 Quý 3 2024 9 tháng 2025 9 tháng 2024
Thu nhập lãi thuần 7874 6365 21323 18433
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 673 756 2320 2015
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 194 218 728 831
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0 6 3 45
Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động khác 52 -111 -25 -60
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 4 4 13 4
Chi phí hoạt động -4096 -3287 -11223 -10831
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng -1044 -1199 -2152 -2342
Tổng lợi nhuận trước thuế 3657 2752 10988 8095

Trong khi đó, chi phí ngoài lãi lãi ghi nhận diễn biến trái chiều. Lãi thuần từ dịch vụ tăng 15%, trong khi hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm khoảng 12%.

Về chi phí, Sacombank cải thiện hiệu quả khi chi phí hoạt động chỉ tăng 3,6%, thấp hơn nhiều so với mức tăng của tổng thu nhập hoạt động. Điều này cho thấy ngân hàng kiểm soát tốt các khoản mục nhân sự, vận hành và chi phí quản lý. Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 8,1% — một tín hiệu tích cực cho thấy quá trình thu hồi nợ và chất lượng tín dụng mới đang có chuyển biến. 

Tính đến cuối tháng 9, quy mô tài sản của Sacombank tăng 13,5% so với đầu năm lên 848.942 tỷ đồng.

Ở khía cạnh chất lượng tài sản, nợ xấu tăng 28,6% từ 12.957 tỷ lên 16.665 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu từ 2,4% lên 2,7%. Dù tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ, nhưng đây vẫn là yếu tố cần theo dõi chặt chẽ.

Chỉ tiêu 30/9/2025 31/12/2024
Tổng tài sản 848942 748095
Cho vay khách hàng 606048 539315
Dự phòng cho vay khách hàng 15542 8867
Tiền gửi khách hàng 641102 566882
Các khoản nợ Chính phủ và NHNN 325 54
Tiền gửi và vay các TCTD khác 82474 70655
Phát hành giấy tờ có giá 38779 36754
Nợ xấu 16665 12957
Tỷ lệ nợ xấu 2,7% 2,4%

Tổng hợp lại, kết quả kinh doanh 9 tháng của Sacombank cho thấy bức tranh hai chiều. Một mặt, thu nhập lãi chi phí được kiểm soát, dự phòng giảm và quy mô tài sản tiếp tục mở rộng. Mặt khác, ngân hàng vẫn đối diện những thách thức đáng kể: nợ xấu tăng - chất lượng tài sản chưa thực sự ổn định với tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức cao so với bình quân toàn ngành.

Tin Vũ

An ninh tiền tệ

