Nhờ đâu Sacombank lãi gần 11.000 tỷ đồng?

Tăng trưởng lợi nhuận của Sacombank trong 9 tháng đầu năm chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần, đạt 21.323 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Việc tín dụng mở rộng 12,4% từ đầu năm và huy động khách hàng tăng 13% giúp ngân hàng duy trì đà tăng thu nhập lãi. Thu nhập lãi và các khoản tương tự tăng 16,2%, trong khi chi phí lãi tăng 16,7%. Điều này cho thấy Sacombank vẫn giữ được biên lãi tương đối ổn định, nhưng cũng phản ánh chi phí huy động có phần nhích lên trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi tăng trở lại.

Chỉ tiêu Quý 3 2025 Quý 3 2024 9 tháng 2025 9 tháng 2024 Thu nhập lãi thuần 7874 6365 21323 18433 Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 673 756 2320 2015 Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 194 218 728 831 Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0 6 3 45 Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động khác 52 -111 -25 -60 Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 4 4 13 4 Chi phí hoạt động -4096 -3287 -11223 -10831 Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng -1044 -1199 -2152 -2342 Tổng lợi nhuận trước thuế 3657 2752 10988 8095

Trong khi đó, chi phí ngoài lãi lãi ghi nhận diễn biến trái chiều. Lãi thuần từ dịch vụ tăng 15%, trong khi hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm khoảng 12%.

Về chi phí, Sacombank cải thiện hiệu quả khi chi phí hoạt động chỉ tăng 3,6%, thấp hơn nhiều so với mức tăng của tổng thu nhập hoạt động. Điều này cho thấy ngân hàng kiểm soát tốt các khoản mục nhân sự, vận hành và chi phí quản lý. Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 8,1% — một tín hiệu tích cực cho thấy quá trình thu hồi nợ và chất lượng tín dụng mới đang có chuyển biến.

Tính đến cuối tháng 9, quy mô tài sản của Sacombank tăng 13,5% so với đầu năm lên 848.942 tỷ đồng.

Ở khía cạnh chất lượng tài sản, nợ xấu tăng 28,6% từ 12.957 tỷ lên 16.665 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu từ 2,4% lên 2,7%. Dù tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ, nhưng đây vẫn là yếu tố cần theo dõi chặt chẽ.

Chỉ tiêu 30/9/2025 31/12/2024 Tổng tài sản 848942 748095 Cho vay khách hàng 606048 539315 Dự phòng cho vay khách hàng 15542 8867 Tiền gửi khách hàng 641102 566882 Các khoản nợ Chính phủ và NHNN 325 54 Tiền gửi và vay các TCTD khác 82474 70655 Phát hành giấy tờ có giá 38779 36754 Nợ xấu 16665 12957 Tỷ lệ nợ xấu 2,7% 2,4%

Tổng hợp lại, kết quả kinh doanh 9 tháng của Sacombank cho thấy bức tranh hai chiều. Một mặt, thu nhập lãi chi phí được kiểm soát, dự phòng giảm và quy mô tài sản tiếp tục mở rộng. Mặt khác, ngân hàng vẫn đối diện những thách thức đáng kể: nợ xấu tăng - chất lượng tài sản chưa thực sự ổn định với tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức cao so với bình quân toàn ngành.



