05-01-2026 - 11:41 AM | Thị trường chứng khoán

Nhóm cổ phiếu dầu khí "bốc đầu" sau sự kiện tại Venezuela, điều gì đang diễn ra?

Nhiều mã ghi nhận khối lượng khớp lệnh lên tới hàng triệu cổ phiếu ngay trong phiên sáng, trong đó BSR, PVD và PVS lọt top những cổ phiếu có thanh khoản cao nhất toàn thị trường.

Trong bối cảnh thị trường chung giao dịch giằng co, nhóm cổ phiếu dầu khí bất ngờ trở thành điểm sáng khi đồng loạt bứt phá mạnh trong phiên giao dịch đầu năm mới. Tâm điểm là cổ phiếu GAS khi tăng kịch trần lên 77.400 đồng/cp, dư mua giá trần lên tới hàng triệu đơn vị. Diễn biến tích cực cũng lan tỏa sang loạt cổ phiếu cùng ngành như PVD, PVS, BSR, PLX, OIL… với mức tăng phổ biến trên 4%.

Không chỉ tăng về giá, thanh khoản của nhóm dầu khí cũng cải thiện rõ rệt. Nhiều mã ghi nhận khối lượng khớp lệnh lên tới hàng triệu cổ phiếu ngay trong phiên sáng, trong đó BSR, PVD và PVS lọt top những cổ phiếu có thanh khoản cao nhất toàn thị trường.

Cổ phiếu nhóm dầu khí đồng loạt bốc đầu sau sự kiện bất ngờ tại Venezuela. Đánh giá về vấn đề này, ông Nguyễn Thế Minh – Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết, dự án lớn nhất và cũng là dự án duy nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại Venezuela là dự án khai thác và nâng cấp dầu nặng Lô Junin 2.

Theo ông Minh, do dự án đã tạm dừng hoạt động trong thời gian dài và không có doanh nghiệp dầu khí nào đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam tham gia trực tiếp, nên những biến động địa chính trị tại Venezuela hiện nay hầu như không tạo ra tác động tiêu cực lên nhóm cổ phiếu dầu khí niêm yết trong nước. Diễn biến tăng mạnh của nhóm này vì vậy chủ yếu mang tính kỳ vọng và phản ứng tâm lý trước thông tin về giá dầu và rủi ro nguồn cung toàn cầu.

Về triển vọng năm 2026, Chứng khoán MB đánh giá nguồn cung được dự báo duy trì dồi dào ở cả nhóm OPEC và ngoài OPEC, trong khi nhu cầu tại các quốc gia phương Tây giảm nhẹ. Trên cơ sở đó, MBS dự phóng giá dầu Brent trong kịch bản cơ sở sẽ dao động quanh vùng 55–65 USD/thùng.

Ở trong nước, nguồn cung dầu khí từ các mỏ hiện hữu tiếp tục suy giảm, khiến việc thúc đẩy các dự án lớn như Lô B – Ô Môn, Cá Voi Xanh và Sư Tử Trắng giai đoạn 2B trở nên cấp thiết nhằm đảm bảo an ninh năng lượng. Đồng thời, LNG được đánh giá là nguồn nhiên liệu thay thế quan trọng, vừa phục vụ mục tiêu Net Zero, vừa đáp ứng nhu cầu điện – khí theo Quy hoạch điện VIII.

MBS cũng kỳ vọng trong năm 2026, các cơ chế và chính sách cho ngành dầu khí sẽ dần được hoàn thiện theo hướng linh hoạt, minh bạch và sát thực tế hơn, tạo dư địa tăng trưởng cho các doanh nghiệp lớn, có nền tảng tài chính lành mạnh. Từ triển vọng vĩ mô, ngành và doanh nghiệp, MBS lựa chọn GAS, PVS và BSR là những cổ phiếu dầu khí tiêu biểu, phù hợp để đầu tư trong năm 2026.

Đưa ra quan điểm, Chứng khoán PSI dự báo ngành dầu khí Việt Nam đang bước vào một chu kỳ đầu tư mới với tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) cho hoạt động thăm dò và khai thác (E&P) dự kiến tăng gấp đôi trong giai đoạn tới. Cụ thể, chi tiêu cho E&P trong nước dự báo tăng 60% so với cùng kỳ trong năm 2026, chủ yếu nhờ giải ngân cho siêu dự án Lô B.

“PVN dự kiến đầu tư khoảng 2 tỷ USD, trong đó 52% dành cho hoạt động thượng nguồn. Do các dự án dầu khí có chu kỳ dài, PVN nhiều khả năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chi tiêu vốn trong các năm tới, qua đó thúc đẩy hoạt động E&P trong nước sôi động hơn từ năm 2025 ” – CTCK PSI đánh giá.

Mai Chi

