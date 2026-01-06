Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

06-01-2026 - 23:32 PM | Thị trường chứng khoán

Khởi tố 3 nhân viên của Vinpearl "tuồn vé" gây thiệt hại 1,7 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra, 3 đối tượng là nhân viên có hợp đồng lao động với Vinpearl (thuộc bộ phận VinWonders Phú Quốc) được phân công nhiệm vụ kiểm soát vé tại cổng tự động ra vào khu vui chơi VinWonders.

Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Văn Đức (SN 2003, trú tại thôn Song Nga, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa); Trần Thanh Nghĩa (SN 1999, trú tại ấp Phước Trung, xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) và Dương Chí Công (SN 1999, trú tại ấp Phước Thành Lập, xã Gò Quao, tỉnh An Giang) về tội: “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

3 đối tượng bị khởi tố.

Lợi dụng sơ hở trong quá trình kiểm soát vé tại cổng ra vào, đã dùng điện thoại cá nhân chụp lại QR Code của đoàn khách từ 3 người trở lên (mỗi lần quét chỉ tạo không gian hở cho một khách di chuyển qua cổng, tuy nhiên khi tay quay chuyển động bị can sẽ dùng tay để giữ tay quay lại không cho quay hết chu kỳ và yêu cầu những khách tiếp theo đi vào mà không cần quét thêm mã).

Số QR Code (vé) của khách đã được chụp lưu lại chưa quét được bị can sử dụng tài khoản zalo gửi cho đối tượng bên ngoài bán với giá tiền thấp hơn giá bán của Công ty gây thiệt hại cho công ty số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

