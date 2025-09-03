Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhóm đối tượng thu lợi hơn 10 tỷ đồng từ hoạt động tín dụng đen

03-09-2025 - 20:04 PM | Tài chính - ngân hàng

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng về hành vi tổ chức cho một số người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế vay tiền với lãi suất từ 240% đến 644%/năm.

Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đơn vị vừa đấu tranh thành công Chuyên án 201V “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” bắt giữ 3 đối tượng có hành vi liên quan đến việc cho vay nặng lãi .

Nhóm đối tượng thu lợi hơn 10 tỷ đồng từ hoạt động tín dụng đen- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Duy. Ảnh: CA.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2024 - 2025, nhóm đối tượng Phạm Duy, SN 1992, trú tại phường Sơn Tây; Nguyễn Văn Dũng, SN 1966, trú xã Trần Phú; Trần Tuấn Vũ, SN 1990, trú phường Sơn Tây; Phan Việt Trung, SN 1992, trú phường Sơn Tây (thành phố Hà Nội ) và Dương Hữu Phúc, SN 1987, trú tổ dân phố Phúc Yên, phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) đã tổ chức cho một số người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế vay tiền có lấy lãi với lãi suất từ 240%/năm đến 644%/năm (gấp 12 - 31,28 lần mức lãi suất cao nhất do Bộ Luật Dân sự quy định), số tiền giao dịch hơn 25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trên, thu giữ 10 điện thoại di động, 2 máy tính để bàn, 2 con dao, 2 cây kiếm cùng nhiều tài liệu liên quan.

Trong quá trình khám xét tại nhà trọ của Trần Tuấn Vũ và Phan Việt Trung ở 07/6 Nguyễn Chí Thanh, phường Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), tổ công tác phát hiện tại tủ đựng đồ trong phòng ngủ có 9 viên nén hình tròn, màu hồng. Tổ công tác đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, test nhanh ma túy đối với Trung và Vũ và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Nam Đông Hà để điều tra về hành vi “ Tàng trữ trái phép chất ma túy ”.

Được biết, các đối tượng chính của chuyên án là Nguyễn Văn Dũng và Phạm Duy đã có nhiều tiền án, tiền sự .

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt đối tượng cho vay lãi 'cắt cổ' ở Đà Nẵng

Theo Hữu Thành

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hôm nay 3/9: Giá vàng thế giới lập kỷ lục, giá vàng trong nước sẽ tiếp đà tăng theo?

Hôm nay 3/9: Giá vàng thế giới lập kỷ lục, giá vàng trong nước sẽ tiếp đà tăng theo? Nổi bật

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 9/2025: Gửi online 12 tháng có lãi suất tốt nhất

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 9/2025: Gửi online 12 tháng có lãi suất tốt nhất Nổi bật

Fitch Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm VIETABANK ở mức "B+", triển vọng Ổn định

Fitch Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm VIETABANK ở mức "B+", triển vọng Ổn định

17:30 , 03/09/2025
Tìm chủ nhân số tiền lớn chưa kịp lấy ở khe rút tiền cây ATM

Tìm chủ nhân số tiền lớn chưa kịp lấy ở khe rút tiền cây ATM

16:24 , 03/09/2025
Cuộc chuyển dịch tỷ đô và sứ mệnh tài chính toàn diện tại Việt Nam

Cuộc chuyển dịch tỷ đô và sứ mệnh tài chính toàn diện tại Việt Nam

15:30 , 03/09/2025
Khó mua vàng miếng SJC, nhiều người xếp hàng mua vàng nhẫn ở TP HCM

Khó mua vàng miếng SJC, nhiều người xếp hàng mua vàng nhẫn ở TP HCM

15:05 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên