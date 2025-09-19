NHSV ra mắt Hội thảo: Cơ hội gia tăng tài sản trong kỷ nguyên vươn mình

Trong bối cảnh thị trường tài chính – đầu tư đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, nhu cầu cập nhật xu hướng và chiến lược đầu tư ngày càng trở nên cấp thiết đối với cộng đồng doanh nhân và nhà đầu tư. Nhằm mang đến một không gian trao đổi chuyên sâu và kết nối giá trị, Công ty Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) tổ chức chuỗi sự kiện đặc quyền PRIVATE EVENT 2025 với chủ đề “Cơ hội gia tăng tài sản trong kỷ nguyên vươn mình” .

Sự kiện sẽ quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực để cùng chia sẻ cơ hội đầu tư chứng khoán, bất động sản và tài sản số, gồm:

Ông Phạm Hải Hoàng – Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán NHSV, CFA Charterholder Ông Tô Anh Hùng - CEO REFI, Chuyên gia Bất động sản, Thành viên AFP của Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam (VWA). Ông Đinh Hồ Nho Thông - Chuyên gia tiên phong trong lĩnh vực Tài sản số, AI & Blockchain, Co-founder Arbor Verification Tech, Giảng viên chương trình Thạc sỹ Tài chính (Đại học Kinh Tế TP.HCM - Đại học Massey - New Zealand)

NHSV PRIVATE EVENT 2025 sẽ là nơi kết nối nhà đầu tư tinh anh, khám phá những cơ hội và triển vọng mới trong giai đoạn sau của năm 2025 và trong năm 2026, với sự đồng hành của các chuyên gia kinh tế hàng đầu cùng những góc nhìn tiên phong trong lĩnh vực chứng khoán, bất động sản và tài sản số .

Đây không chỉ là cơ hội để khách mời nắm bắt thông tin và đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn, phù hợp với xu hướng thị trường, mà còn là dịp để NHSV tri ân Quý khách hàng, và tạo cơ hội kết nối dành cho các nhà đầu tư với những món quà ý nghĩa và không gian tiệc tối sang trọng, ấm cúng.

Thông tin chi tiết sự kiện:

Hà Nội – Cơ hội đầu tư lĩnh vực Chứng khoán & Bất động sản

Thời gian: 17:00 – 19:00 | Thứ Sáu, 26/09/2025

Địa điểm: SkyL Lounge, Tầng 65, LOTTE Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Giảng Võ, Hà Nội

TP.Hồ Chí Minh – Cơ hội đầu tư lĩnh vực Chứng khoán & Tài sản số

Thời gian: 17:00 – 19:00 | Thứ Sáu, 03/10/2025

Địa điểm: Renaissance Riverside Hotel Saigon, 8-15 Tôn Đức Thắng, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline liên hệ: 034 940 3296 (Ms. Nga)

Quý khách quan tâm có thể đăng ký tham dự qua đường link: tại đây.

Lưu ý: PRIVATE EVENT 2025 là sự kiện có giới hạn về số lượng khách mời. Ban Tổ Chức sẽ xác nhận tham dự qua email hoặc điện thoại.