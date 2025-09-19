Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NHSV ra mắt Hội thảo: Cơ hội gia tăng tài sản trong kỷ nguyên vươn mình

19-09-2025 - 10:29 AM | Thị trường chứng khoán

NHSV ra mắt Hội thảo: Cơ hội gia tăng tài sản trong kỷ nguyên vươn mình

Công ty Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) trân trọng giới thiệu PRIVATE EVENT 2025 được tổ chức vào ngày 26/09 tới tại Hà Nội và 03/10/2025 tại TP Hồ Chí Minh – sự kiện đặc quyền dành riêng cho cộng đồng doanh nhân và nhà đầu tư tinh anh cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Chứng Khoán, Bất Động Sản, và Tài Sản Số.

Trong bối cảnh thị trường tài chính – đầu tư đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, nhu cầu cập nhật xu hướng và chiến lược đầu tư ngày càng trở nên cấp thiết đối với cộng đồng doanh nhân và nhà đầu tư. Nhằm mang đến một không gian trao đổi chuyên sâu và kết nối giá trị, Công ty Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) tổ chức chuỗi sự kiện đặc quyền PRIVATE EVENT 2025 với chủ đề “Cơ hội gia tăng tài sản trong kỷ nguyên vươn mình” .

Sự kiện sẽ quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực để cùng chia sẻ cơ hội đầu tư chứng khoán, bất động sản và tài sản số, gồm:

  1. Ông Phạm Hải Hoàng – Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán NHSV, CFA Charterholder
  2. Ông Tô Anh Hùng - CEO REFI, Chuyên gia Bất động sản, Thành viên AFP của Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam (VWA).
  3. Ông Đinh Hồ Nho Thông - Chuyên gia tiên phong trong lĩnh vực Tài sản số, AI & Blockchain, Co-founder Arbor Verification Tech, Giảng viên chương trình Thạc sỹ Tài chính (Đại học Kinh Tế TP.HCM - Đại học Massey - New Zealand)

NHSV PRIVATE EVENT 2025 sẽ là nơi kết nối nhà đầu tư tinh anh, khám phá những cơ hội và triển vọng mới trong giai đoạn sau của năm 2025 và trong năm 2026, với sự đồng hành của các chuyên gia kinh tế hàng đầu cùng những góc nhìn tiên phong trong lĩnh vực chứng khoán, bất động sản và tài sản số .

Đây không chỉ là cơ hội để khách mời nắm bắt thông tin và đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn, phù hợp với xu hướng thị trường, mà còn là dịp để NHSV tri ân Quý khách hàng, và tạo cơ hội kết nối dành cho các nhà đầu tư với những món quà ý nghĩa và không gian tiệc tối sang trọng, ấm cúng.

Thông tin chi tiết sự kiện:

Hà Nội – Cơ hội đầu tư lĩnh vực Chứng khoán & Bất động sản

  • Thời gian: 17:00 – 19:00 | Thứ Sáu, 26/09/2025
  • Địa điểm: SkyL Lounge, Tầng 65, LOTTE Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Giảng Võ, Hà Nội

TP.Hồ Chí Minh – Cơ hội đầu tư lĩnh vực Chứng khoán & Tài sản số

  • Thời gian: 17:00 – 19:00 | Thứ Sáu, 03/10/2025
  • Địa điểm: Renaissance Riverside Hotel Saigon, 8-15 Tôn Đức Thắng, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline liên hệ: 034 940 3296 (Ms. Nga)

Quý khách quan tâm có thể đăng ký tham dự qua đường link: tại đây.

Lưu ý: PRIVATE EVENT 2025 là sự kiện có giới hạn về số lượng khách mời. Ban Tổ Chức sẽ xác nhận tham dự qua email hoặc điện thoại.

PV

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự báo VN-Index có thể vượt 1.800 điểm, VCBS chỉ tên những nhóm ngành “còn sóng” cuối năm

Dự báo VN-Index có thể vượt 1.800 điểm, VCBS chỉ tên những nhóm ngành “còn sóng” cuối năm Nổi bật

Chứng khoán VNDirect muốn phát hành hơn 432 triệu cổ phiếu, nâng vốn lên gần 20.000 tỷ đồng

Chứng khoán VNDirect muốn phát hành hơn 432 triệu cổ phiếu, nâng vốn lên gần 20.000 tỷ đồng Nổi bật

Tập đoàn FPT mua 10% cổ phần của Daythree, mở rộng hoạt động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Tập đoàn FPT mua 10% cổ phần của Daythree, mở rộng hoạt động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương

08:15 , 19/09/2025
VN-Index vẫn thuận lợi trong trung hạn, song cần lưu ý các mốc hỗ trợ này

VN-Index vẫn thuận lợi trong trung hạn, song cần lưu ý các mốc hỗ trợ này

07:00 , 19/09/2025
Tâm lý đám đông: Kẻ thắng người thua trong cùng một "sóng" cổ phiếu

Tâm lý đám đông: Kẻ thắng người thua trong cùng một "sóng" cổ phiếu

06:00 , 19/09/2025
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 19/9/2025

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 19/9/2025

05:00 , 19/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên