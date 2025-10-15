Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
KẾT QUẢ KINH DOANH
KẾT QUẢ KINH DOANH
xem chi tiết

Nhựa Bình Minh (BMP) báo lãi kỷ lục trong quý 3/2025, gần 70% tổng tài sản là tiền mặt

15-10-2025 - 16:33 PM | Doanh nghiệp

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần Nhựa Bình Minh đạt 4.224 tỷ đồng, tăng 19% so với 9 tháng đầu năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 967 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Nhựa Bình Minh (BMP) báo lãi kỷ lục trong quý 3/2025, gần 70% tổng tài sản là tiền mặt- Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025.

Trong quý 3/2025, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.532 tỷ đồng, tăng 9% so với quý 3/2024. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 734 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp của công ty tăng từ mức 43,09% trong quý 3/2024 lên mức 47,91% trong quý 3/2025.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Nhựa Bình Minh đạt gần 351 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, thiết lập mức kỷ lục mới về lợi nhuận sau thuế trong 1 quý của doanh nghiệp.

Nhựa Bình Minh (BMP) báo lãi kỷ lục trong quý 3/2025, gần 70% tổng tài sản là tiền mặt- Ảnh 2.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần Nhựa Bình Minh đạt 4.224 tỷ đồng, tăng 19% so với 9 tháng đầu năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 967 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản của công ty đạt 3.971 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chiếm 69% tổng tài sản với gần 2.733 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của BMP tại cuối quý 3 là 823 tỷ đồng, tăng 65% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn vẫn duy trì ở mức 54,9 tỷ đồng, công ty không dùng nợ vay dài hạn.

Thương hiệu gần 50 năm vẫn đi tìm sự bảo vệ: Lời cảnh tỉnh từ Nhựa Bình Minh

Lịch Thiệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhóm cổ đông đặc biệt sở hữu hơn 2,2 tỷ cổ phiếu Vingroup

Nhóm cổ đông đặc biệt sở hữu hơn 2,2 tỷ cổ phiếu Vingroup Nổi bật

Lộ diện cổ phiếu tăng hơn 500% trở thành 'đại gia' 2 tỷ USD, chính thức vượt Vingroup trên đường đua tăng trưởng 2025

Lộ diện cổ phiếu tăng hơn 500% trở thành 'đại gia' 2 tỷ USD, chính thức vượt Vingroup trên đường đua tăng trưởng 2025 Nổi bật

VNPT bắt tay cùng đại bàng bán dẫn toàn cầu ra mắt trung tâm Xuất sắc, hướng tới người Việt làm chủ công nghệ lõi

VNPT bắt tay cùng đại bàng bán dẫn toàn cầu ra mắt trung tâm Xuất sắc, hướng tới người Việt làm chủ công nghệ lõi

16:14 , 15/10/2025
Three O’Clock và cú “lên ngựa” thần tốc như Thánh Gióng của cà phê Việt: Từ những đêm thức trắng ở Sài Gòn đến bản hợp đồng trăm cửa hàng tại Ấn Độ

Three O’Clock và cú “lên ngựa” thần tốc như Thánh Gióng của cà phê Việt: Từ những đêm thức trắng ở Sài Gòn đến bản hợp đồng trăm cửa hàng tại Ấn Độ

15:25 , 15/10/2025
Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam kiến nghị Thủ tướng phát triển trạm sạc xe điện theo hướng mở, tránh độc quyền

Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam kiến nghị Thủ tướng phát triển trạm sạc xe điện theo hướng mở, tránh độc quyền

14:05 , 15/10/2025
Diễn biến mới tại "siêu dự án" tâm linh 1.270 tỷ của chủ tịch Tôn Hoa Sen

Diễn biến mới tại "siêu dự án" tâm linh 1.270 tỷ của chủ tịch Tôn Hoa Sen

14:04 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên