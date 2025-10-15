Nhựa Bình Minh (BMP) báo lãi kỷ lục trong quý 3/2025, gần 70% tổng tài sản là tiền mặt

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025.

Trong quý 3/2025, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.532 tỷ đồng, tăng 9% so với quý 3/2024. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 734 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp của công ty tăng từ mức 43,09% trong quý 3/2024 lên mức 47,91% trong quý 3/2025.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Nhựa Bình Minh đạt gần 351 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, thiết lập mức kỷ lục mới về lợi nhuận sau thuế trong 1 quý của doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần Nhựa Bình Minh đạt 4.224 tỷ đồng, tăng 19% so với 9 tháng đầu năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 967 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản của công ty đạt 3.971 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chiếm 69% tổng tài sản với gần 2.733 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của BMP tại cuối quý 3 là 823 tỷ đồng, tăng 65% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn vẫn duy trì ở mức 54,9 tỷ đồng, công ty không dùng nợ vay dài hạn.