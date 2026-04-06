Những ai từng nhận cuộc gọi từ số điện thoại này, hãy báo ngay cho công an

Theo Duy Anh | 06-04-2026 - 19:40 PM | Sống

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát thông báo truy tìm bị hại trong vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra trên không gian mạng".

Cụ thể, ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (PC01) cho biết đang điều tra vụ án Trương Thanh Lâm, sinh năm 2001, trú thôn Nam Thành, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra trên không gian mạng năm 2024, năm 2025 và năm 2026.

Đối tượng Trương Thanh Lâm (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Tài liệu điều tra xác định: Trương Thanh Lâm tạo trang cá nhân của tài khoản Facebook "Hùng Lâm" giống với tài khoản Facebook của cửa hàng điện thoại "ST Mobile" có địa chỉ ở số 396 đường Trần Phú, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (cửa hàng này Lâm tạo trên Google map) rồi đăng các bài bán điện thoại lên các hội nhóm mua, bán điện thoại trên Facebook để thu hút người mua.

Khi khách hàng có nhu cầu mua điện thoại sẽ nhắn tin messenger với tài khoản Facebook "Hùng Lâm", gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868.668.488 hoặc nhắn tin với tài khoản Zalo "Hùng Lâm" để Lâm tư vấn về sản phẩm, giá cả và phương thức giao dịch.

Lâm đưa ra 2 hình thức thanh toán: nếu khách hàng chuyển toàn bộ tiền thì sẽ giảm 1 triệu đồng) và miễn phí vận chuyển; nếu không phải đặt cọc 10% giá trị của máy, số tiền còn lại, thanh toán khi nhận hàng, Lâm sử dụng số tài khoản 0868668488 của mình tại ngân hàng MSB để nhận tiền sau đó cắt liên lạc và chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là bị hại của vụ án trên, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (Địa chỉ: số 228 đường Trần Thánh Tông, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, qua Điều tra viên Bùi Thanh Thiện, số điện thoại 0969.629.162) để được giải quyết.

Theo Duy Anh

