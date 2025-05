Những biểu tượng quyền uy của vương triều Lý - Trần tại Sun Mega City

Dự án có điểm nhấn là quần thể du lịch văn hóa tái hiện Hoàng thành Thăng Long – nơi khơi dậy trọn vẹn khí phách và sự uy nghi của vương triều Lý – Trần. Từng công trình biểu tượng được phỏng dựng kỳ công đã tái hiện sinh động quyền lực triều đình thời vàng son của Đại Việt.

Cảm hứng từ di sản tráng lệ của kinh đô ngàn năm xưa

Những công trình tráng lệ mô phỏng Cấm thành Thăng Long với Cửa Đại Hưng, Ngũ Phượng Tinh Lâu, Điện Thiên An, Điện Tập Hiền, Điện Giảng Võ,… tại Sun Mega City không chỉ đạt tới đỉnh cao thẩm mỹ, kiến trúc mà còn phản ánh tâm huyết của chủ đầu tư Sun Group trong việc tạo nên một điểm đến văn hóa tầm cỡ quốc tế, nơi lịch sử và hiện đại hòa quyện.

Cấm thành Thăng Long từ thời Vua Lý Công Uẩn dựng xây, trải qua bao biến động của các triều đại Lý, Trần, Lê Sơ, Mạc, Lê Trung Hưng,… vẫn lừng lững uy nghi, khẳng định vị thế một biểu tượng quyền uy đáng lưu danh qua các thế hệ người Việt. Hành trình khám phá quần thể du lịch văn hóa tại Sun Mega City tựa như "cánh cửa thời gian" để du khách trải nghiệm mọi ngóc ngách của Cấm thành Thăng Long, hoà vào nhịp sống bên trong chốn thâm nghiêm bậc nhất Đại Việt cách đây hàng nghìn năm.

Cửa Đại Hưng được tái hiện công phu, lấy cảm hứng từ Đoan Môn thời Lê Sơ và Bắc Môn thời Nguyễn là mở đầu cho hành trình khám phá lịch sử. Cửa Đại Hưng có phần dưới là đài và cổng với 3 lối vào, phần trên là lầu và nối với tường thành.

Tiến vào Hoàng thành, Ngũ Phượng Tinh Lâu hiện lên như biểu tượng của sự uy nghiêm. Công trình này được phỏng dựng theo dạng khuyết đài, phía dưới gồm năm cổng (ba cổng chính, hai cổng phụ) và năm lầu phía trên, chịu ảnh hưởng từ kiến trúc cung đình Đường - Tống nhưng vẫn mang đậm dấu ấn Lý - Trần.

Những công trình biểu tượng được phỏng dựng tỉ mỉ

Một công trình phỏng dựng ấn tượng khác phải kể đến là Đèn Quảng Chiếu. Đèn Quảng Chiếu thường được đặt trước Cửa Đại Hưng, Ngũ Phụng Tinh Lâu, hoặc ở sân Đan Trì. Triều Lý - Trần sùng bái đạo Phật nên mục đích mở Hội đèn Quảng Chiếu của nhà vua tại Hoàng thành Thăng Long là để "quảng chiếu" ánh sáng từ bi, bác ái của đạo Phật cho muôn người. Lễ hội hàng năm diễn ra vào một số dịp như Tết Nguyên Tiêu, mừng thọ, chúc thọ, hoặc mừng quốc thái dân an.

Trung tâm của Cấm Thành được tái hiện là Điện Thiên An, nơi các vị vua Lý - Trần thiết triều, điều hành chính sự, tiếp kiến bá quan văn võ. Điện Thiên An toát lên vẻ bề thế và quyền uy tối thượng. Các cột gỗ sơn son thếp vàng, hoa văn chạm khắc tinh tế và không gian rộng lớn phản ánh sự thịnh trị của vương triều, đồng thời thể hiện trình độ kiến trúc vượt bậc.

Sun Mega City tái hiện quyền uy vương triều Lý - Trần tại quần thể du lịch văn hóa phỏng dựng Hoàng thành Thăng Long

Bổ trợ cho Điện Thiên An là hai công trình quan trọng Điện Tập Hiền và Điện Giảng Võ, thể hiện sự cân bằng hoàn hảo giữa văn trị và võ công của vương triều Lý - Trần. Điện Tập Hiền nằm bên trái Điện Thiên An, là nơi các quan văn võ tụ tập, chuẩn bị trước khi diện kiến nhà vua. Thiết kế thanh lịch, không gian yên tĩnh của công trình này phản ánh tầm quan trọng của tri thức và ngoại giao trong quản lý đất nước. Điện Giảng Võ nằm bên phải Điện Thiên An, là trung tâm huấn luyện quân sự, nơi diễn ra các buổi duyệt võ và duyệt cấm quân. Công trình này không chỉ thể hiện quyền lực của vương triều mà còn là biểu tượng của tinh thần thượng võ, sức mạnh quân sự góp phần bảo vệ và củng cố vững chắc kinh đô Thăng Long thời bấy giờ.

Để mạch nguồn lịch sử chảy mãi

Kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ, việc tái hiện Hoàng thành Thăng Long là kết tinh của sự đầu tư công phu và tâm huyết của Sun Group. Mỗi chi tiết, từ hoa văn chạm khắc đến bố cục tổng thể, đều được nghiên cứu kỹ lưỡng dựa trên tư liệu lịch sử, khảo cổ và các dấu tích văn hóa. Công nghệ hiện đại như hologram, 3D mapping và tương tác trực tiếp dự kiến sẽ được ứng dụng để nâng tầm trải nghiệm, nhưng vẫn giữ trọn vẹn hồn cốt văn hóa truyền thống. "Bản giao hưởng" của lịch sử giữa lòng đô thị Sun Mega City được kỳ vọng sẽ góp phần đưa văn hóa Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế.

Lịch sử và nghệ thuật kiến trúc thời Lý - Trần (thế kỷ XI-XIV) được tái hiện

Với các công trình mang tính biểu tượng, phỏng dựng lại hình ảnh Cửa Đại Hưng, Ngũ Phượng Tinh Lâu, Điện Thiên An, Điện Tập Hiền và Điện Giảng Võ,… quần thể Hoàng thành Thăng Long tại Sun Mega City cũng là sân khấu chính diễn ra các hoạt cảnh triều chính, lễ hội truyền thống và triển lãm hiện vật sẽ thu hút du khách trong và ngoài nước, từ những người yêu lịch sử đến các gia đình tìm kiếm trải nghiệm văn hóa.

Không phải ngẫu nhiên Sun Group chọn vùng đất cửa ngõ phía Nam Hà Nội làm nơi tái hiện Hoàng thành Thăng Long. Quần thể nằm dưới chân núi Long Đọi Sơn, gần với con sông Châu huyền thoại là nơi ghi "dấu chân" của Vua Lý Công Uẩn đi qua trên hành trình dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Cũng chính tại ngôi chùa Long Đọi gần 1.000 năm tuổi trên đỉnh núi này, tấm bia Sùng Thiện Diên Linh còn lưu giữ bút tích của Vua Lý Nhân Tông - văn bản gốc duy nhất thời Lý còn sót lại nhắc đến Kinh đô Thăng Long.

Toàn cảnh siêu đô thị Sun Mega City phía Nam Hà Nội

Trong bức tranh tổng thể của Sun Mega City, quần thể tái hiện Hoàng thành Thăng Long không chỉ là điểm nhấn kiến trúc mà còn là "trái tim văn hóa". Việc phục dựng các không gian chính trị cổ, kết hợp với hoạt cảnh triều chính, phục dựng nghi lễ cung đình, trình diễn ánh sáng – âm thanh theo chủ đề sẽ tạo ra một điểm đến không chỉ thẩm mỹ – ấn tượng, mà còn giáo dục – truyền cảm hứng.

Với tiềm năng trở thành tâm điểm du lịch văn hóa lịch sử quốc gia và quốc tế, nơi đây là "nhịp cầu" kết nối quá khứ và hiện tại, mang lại giá trị khác biệt cho du khách và cộng đồng, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và mở ra cánh cửa để thế hệ hôm nay và mai sau cảm nhận sâu sắc dòng chảy tinh hoa văn hóa Việt Nam.