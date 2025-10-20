Những bóng hồng sau vô lăng: Không chỉ là công việc, mà còn để học cách kiên nhẫn, bình tĩnh và mạnh mẽ hơn!

Từ bao đời nay, phụ nữ Việt Nam vẫn được ví như những đóa hoa vừa mềm mại, vừa kiên cường giữa giông bão cuộc đời. Dù ở bất kỳ nơi đâu - trong căn bếp nhỏ ấm lửa, giữa công trường đầy bụi hay trên những cung đường dài hun hút - họ vẫn tỏa sáng bằng nghị lực và lòng nhân hậu.

Không chỉ là người vun vén hạnh phúc gia đình, phụ nữ hôm nay dám bước ra khỏi giới hạn, theo đuổi đam mê và khẳng định mình ở những lĩnh vực tưởng chừng chỉ dành cho phái mạnh.

Cùng khám phá hành trình vạn dặm của những nữ tài xế xinh đẹp - nơi mỗi cú đánh lái không chỉ là sự can trường, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về bản lĩnh và vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam.

"Bông hồng thép" 2k2 lái máy xúc: Phụ nữ hãy tỏa sáng theo cách riêng của mình

Giữa những âm thanh ầm ào của công trường và tiếng máy xúc vang rền trong xưởng gỗ ở vùng quê Hương Sơn, Lạng Giang, Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) - nơi nhà nhà làm ván bóc, hình ảnh cô gái trẻ mảnh mai điều khiển chiếc máy xúc khổng lồ hay tự tin ngồi sau vô lăng xe tải nặng đến 34 tấn khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Cô gái ấy là Nguyễn Thị Hậu, sinh năm 2002, nhiều người vẫn trìu mến gọi cô là "bông hồng thép" của làng nghề bóc gỗ.

Từng cú xoay vô lăng, từng nhịp điều khiển cần máy, đều là kết quả của hàng trăm giờ luyện tập - Clip: nguyen.hau002

Con đường đến với nghề lái xe tải và máy xúc của Hậu bắt đầu từ một buổi trò chuyện tình cờ với cha vào đầu năm 2023. Khi ấy, cô bày tỏ mong muốn thi bằng lái xe hạng C, nhưng chưa đủ tuổi. Thấy con gái thích thú với những chiếc xe, ông gợi ý dạy con học lái xe máy xúc lắp cần gắp gỗ. Từ đó, cô gái nhỏ bước vào hành trình đầy thử thách - làm quen với chiếc máy xúc Doosan 140 có chiều dài tay gắp lên đến 4,3m, khối sắt thép nặng hàng tấn, khâu vận hành trước đây thường chỉ dành cho đàn ông.

Những ngày đầu, việc phối hợp nhịp nhàng giữa tay gắp và cần điều khiển khiến Hậu không ít lần mỏi nhừ tay, thậm chí bầm cả vai. Nhưng thay vì bỏ cuộc, cô kiên trì tập luyện, từng chút một làm chủ cỗ máy khổng lồ ấy. Từng cú xoay vô lăng, từng nhịp điều khiển cần máy, đều là kết quả của hàng trăm giờ luyện tập. Giờ đây, Hậu có thể gắp từng khối gỗ hàng trăm ký nhẹ nhàng, chuẩn xác như một nghệ sĩ trên công trường.

Mệt mỏi có, nhưng chưa bao giờ Hậu nghĩ đến chuyện từ bỏ công việc đang làm - Ảnh: Lê Vượng - Phan Lâm

Không dừng lại ở đó, Hậu còn quyết tâm học lái xe tải lớn để chủ động hơn trong công việc. Tháng 7/2024, cô chính thức cầm trong tay tấm bằng lái hạng C, trở thành tài xế vận chuyển ván bóc chuyên nghiệp - một công việc vốn hiếm thấy "bóng hồng" xuất hiện.

Ngày làm việc của Hậu bắt đầu từ 5h30 sáng, với chuyến xe đầu tiên đi bốc hàng, rồi về nấu cơm, thay ca cùng bố, đêm lại lên xưởng khi có xe gỗ đến. Nhiều hôm, Hậu phải lái xe một mình trong đêm vắng. Những lần như vậy, Hậu chọn cách khóa cửa cabin để đỡ sợ, rồi bình tĩnh lái xe về nhà. Công việc nối tiếp công việc, mệt mỏi có, nhưng chưa bao giờ Hậu nghĩ đến chuyện từ bỏ.

"Với tôi, công việc không nặng nhọc. Tôi cũng không lo công việc ảnh hưởng đến ngoại hình, nhan sắc. Sau ngày dài làm việc ngoài công trường, tối về tôi lại chăm sóc da, sắc đẹp tại nhà. Song, công việc không có giờ giấc khiến chế độ sinh hoạt bị thay đổi nên đôi khi tôi cũng thấy hơi mệt. Dù vậy, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tìm công việc khác. Bởi tôi yêu thích và thấy công việc này phù hợp với mình", Hậu chia sẻ trên báo Vietnamnet.

Flex nhẹ thành quả hơn 3 tháng học chứng chỉ - Clip: nguyen.hau002

Trên mạng xã hội, hình ảnh cô gái xinh xắn lái xe tải, máy xúc, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt tràn đầy năng lượng đã thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi. Nhiều người thích thú, khâm phục, đặc biệt là những người đàn ông cùng nghề gọi vui cô là "thần tượng", "nữ tài xế quốc dân", thậm chí đòi "nộp đơn" xin được làm chồng... Ban đầu tuy hơi ngại ngùng nhưng Hậu cảm thấy vui vì "mọi người yêu quý mình thì mới gọi thế... Tôi rất bất ngờ khi thấy mọi người thích thú với công việc của mình. Ở huyện, chỉ có mỗi tôi là con gái biết lái máy gắp nên mọi người đều ủng hộ".

Ở tuổi 22, Hậu không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần kiên cường, bản lĩnh của phụ nữ Việt - dù trong xưởng gỗ đầy bụi, trên những cung đường đèo trơn trượt hay giữa đêm khuya vắng - cũng luôn tự tin, mạnh mẽ và tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Gen Z Tây Nguyên lái xe tải 34 tấn: Hãy để đam mê dẫn lối

Với vóc dáng nhỏ nhắn, cô gái gen Z Nguyễn Thị Thùy Duyên (SN 2000, ở Biển Hồ, Gia Lai) khiến nhiều người bất ngờ khi điều khiển chiếc xe tải 34 tấn rong ruổi xuyên Việt, chở nông sản từ Gia Lai đi khắp mọi miền đất nước.

Duyên cầm lái chiếc xe tải 5 chân khổng lồ, nặng nề đến mức nhiều tài xế nam cũng phải e dè. 25 tuổi, Duyên đã có 4 năm gắn bó với nghề lái xe đường dài - công việc mà không mấy ai nghĩ một cô gái mảnh mai lại có thể làm được. Với đôi bàn tay nhỏ bé nhưng đầy nghị lực, Duyên điều khiển chiếc xe nặng hàng chục tấn đi qua những chặng đường dài hun hút, qua bao đèo dốc và thử thách gian nan, với tinh thần kiên trì và đam mê cháy bỏng.

Chở hàng không chỉ để mưu sinh mà còn là hành trình chinh phục đam mê của cô gái gen Z - Ảnh: M.C

Bắt đầu từ những chuyến chở rau bằng chiếc xe tải nhỏ, Duyên dần bước vào thế giới của những cỗ máy khổng lồ. "Ban đầu theo anh hai đi chở hàng thuê, tập chạy thử, cảm thấy thích, rồi đi theo luôn", Duyên tâm sự. Thế rồi cái "thích" ấy lớn dần thành đam mê: "80-90% thời gian trong tháng mình ở trên xe. Chỉ mùa mưa mới nghỉ, chứ thời gian còn lại là chạy hàng liên tục" - Duyên chia sẻ trên báo Gia Lai.

Với các chuyến đi ngắn khoảng vài ngày chở hàng từ Gia Lai vào TP. Hồ Chí Minh, Duyên thường chạy xe một mình. Còn những chuyến đi kéo dài cả chục ngày thì gia đình sẽ phân công người đi cùng cô. "Thỉnh thoảng, Duyên đi với chồng, nhưng phần lớn là đồng hành cùng các anh trong nhà. Có những lúc, 25 ngày liền, Duyên ngủ lại trên cabin, với những chuyến hàng dài 10 đến 15 ngày, chạy dọc 2 miền Nam - Bắc", Duyên tâm sự. Giữa những cung đường dài bất tận, Duyên quen dần với tiếng máy gầm, với mùi khói dầu và cả những lời chọc ghẹo vui vẻ của các anh tài xế: "Cho xin đi phụ xe nhé!".

Bạn đồng hành của Duyên là chiếc xe tải 34 tấn mang diện mạo đầy cá tính - Clip: Độc lạ Bình Dương

Nhưng đằng sau nụ cười ấy là nghị lực đáng khâm phục. Duyên không chỉ cầm lái mà còn tự mình làm mọi việc - từ thay lốp xe nặng hàng trăm ký đến căng dây xích cố định hàng hóa. "Em tự thay lốp dự phòng vì nhiều khi chạy hàng ở trong lô, không có lưu động, cũng chẳng có sóng điện thoại để gọi ai hỗ trợ", Duyên kể lại những khó khăn mà như đang nói về công việc thường ngày. Hình ảnh cô gái nhỏ loay hoay giữa nắng gió, đêm mưa, mồ hôi ướt đẫm vai áo nhưng ánh mắt tràn đầy tự tin, khiến ai gặp cũng phải nể phục.

Công việc vất vả là thế, nhưng Duyên vẫn luôn tìm thấy vẻ đẹp giữa hành trình của mình. Cô thích nhất những cung đường "chill chill" như ở Tu Mơ Rông hay Ngọc Chiêu (Kon Tum), nơi con dốc đến 23% từng là nỗi ám ảnh của nhiều tay lái lão luyện. "Đi qua được con dốc đó, khung cảnh trên cao đẹp lắm. Cảm giác chinh phục, vượt qua thử thách khiến mình thấy mọi sự cố gắng, nỗ lực đều xứng đáng!", Duyên cười, đôi mắt ánh lên niềm kiêu hãnh.

Phía sau mỗi chuyến đi của Duyên, còn có một người mẹ luôn dõi theo con trong lo lắng. "Đêm đến con chạy xe, cô nhìn định vị thấy xe đang đổ đèo là cô thức miết. Khi nào thấy xe xuống hết đèo, cô mới dám gọi hỏi. Nó chỉ nói 'Mẹ cứ ngủ đi, con làm được mà'. Có hôm cô gọi thì thấy nó vừa chạy xe vừa ăn bánh mì, thương lắm!", mẹ Duyên xúc động kể lại. Nhưng cũng chính vì tình yêu thương và niềm tin vào con, bà đã chọn ủng hộ Duyên theo đuổi đam mê: "Con thích làm thì mẹ mua xe cho con chạy".

Duyên có thể tự thay lốp xe dự phòng nặng hàng trăm ký, căng dây xích để cố định hàng hóa - Clip: Độc lạ Bình Dương

Trên từng chặng đường chở củi, bao bì và đủ loại nông sản, từ cà phê, điều đến lúa, mì, rau củ quả… từ Tây Nguyên về miền Nam hay ngược ra Bắc, Duyên không chỉ lái xe - cô đang chở trên vai cả tuổi trẻ và ước mơ của mình. Trong mỗi vòng quay của bánh xe là nhịp đập của trái tim một phụ nữ tràn đầy nhiệt huyết, yêu nghề, yêu đời và dám sống trọn vẹn với lựa chọn của bản thân.

Giữa đêm dài cabin lặng gió, Duyên vẫn là đóa hoa rực rỡ - nở kiêu hãnh trên những cung đường đầy thử thách: "Duyên mong các bạn trẻ, nhất là nữ giới, luôn mạnh mẽ và dám sống với đam mê của mình. Như Duyên, thích những con đường dài, cảnh quan đẹp và những chuyến chở hàng đến muôn nơi... Tuổi trẻ mà, hãy để đam mê dẫn lối".

"Hotgirl máy cày" 19 tuổi: Nếu tôi cũng muốn sung sướng thì cực khổ dành phần ai?

Huỳnh Như - cô gái 19 tuổi đến từ Kiên Giang, được cộng đồng mạng trìu mến gọi là "hotgirl máy cày", hiện đang sở hữu kênh YouTube "Huỳnh Như Máy Cày" với hơn 4,48 nghìn người đăng ký, hơn 1,5 triệu lượt xem và gần 130 video ghi lại hành trình làm nông, lái máy cày, phụ giúp gia đình giữa cánh đồng miền Tây nắng gió.

Huỳnh Như có vóc dáng nhỏ nhắn, giọng nói ngọt ngào đúng chất thiếu nữ miền Tây lại khiến cả mạng xã hội ngỡ ngàng khi điều khiển chiếc máy cày lớn một cách thuần thục, xoay vô lăng điệu nghệ như người đàn ông dày dạn kinh nghiệm để cày xới trên những cánh đồng.

Mỗi năm, Như cùng cha và anh cày 3 vụ, mỗi vụ khoảng 1,5 tháng - Clip: Huỳnh Như Máy Cày

"Thấy cha chạy máy cả ngày lẫn đêm cực quá, nên tôi muốn học nghề để phụ cha. Phần khác, tôi cũng thích công việc đồng ruộng nên quyết nối nghề gia đình. Ban đầu, cha mẹ tôi phản đối dữ dội vì biết nghề này cực khổ. Cha tôi bảo 'con gái chạy máy cày riết xấu quắc ai dám lấy'. Tôi kệ, xấu thì kệ xấu, cứ làm phụ cha cho cha đỡ cực. Mãi sau này, cha mẹ mới đồng ý cho tôi làm", Huỳnh Như chia sẻ với báo Vietnamnet.

Huỳnh Như tập lái máy cày trong khoảng 1 năm. Từ những thao tác đơn giản đến phức tạp như cách vận hành máy, lên xuống phà, cách xử lý khi sa vào vũng lầy... đều được cha chỉ dạy kỹ càng.

Mỗi năm, Như cùng cha và anh cày 3 vụ, gồm 2 vụ xới xạ và 1 vụ xới thả, mỗi vụ kéo dài khoảng 1,5 tháng. Thời gian còn lại, Như ở nhà nội trợ cùng mẹ và chị dâu, hoặc phụ mẹ may thảm lau chân, khăn trải bàn... Huỳnh Như cho biết, công việc lái máy cày không chỉ vất vả, cực khổ mà còn yêu cầu kỹ thuật rất cao.

"Người không biết thì nói dễ lái, chứ riêng tôi có 3 năm trong nghề thì thấy không hề dễ. Nhất là khi xới xạ, xới đất, nếu không có kỹ thuật sẽ dễ bị lọt xuống mương, tắt máy, sa vào chỗ lầy, hao dầu...", Như kể.

Không son phấn, chẳng ồn ào, Huỳnh Như chọn cho mình một tuổi trẻ giản dị, đầy sức sống - Clip: Đức Nhã TV / Thanh Điền

16 tuổi, Huỳnh Như lái mày cày thành thạo. Tính đến nay, cô đã có 3 năm theo đuổi công việc vốn được cho là chỉ dành cho phái mạnh. Huỳnh Như vẫn giữ cho mình tâm hồn trong trẻo, nụ cười tươi sáng và niềm tin giản dị rằng, phụ nữ hoàn toàn có thể làm việc như đàn ông, miễn là mình đủ cố gắng.

"Làm nghề này, Như phải đảm bảo nhiều tiêu chí như xới ruộng phải bằng, chín đất, xới sâu, canh dàn xới cho chuẩn... Thời gian đầu mới vào nghề, mình chạy phía sau, nhìn cha chạy trước và học theo từng chút một", Huỳnh Như chia sẻ. Vào vụ, thời gian Như ở ngoài đồng ruộng còn nhiều hơn ở nhà. Mỗi ngày, 3 cha con chạy hơn 100 công, cả vụ có thể chạy được hơn 2.000 công (mỗi công gần 1.300m2).

Phụ nữ hoàn toàn có thể làm việc như đàn ông, miễn là mình đủ cố gắng - Ảnh: huynh_nhuw_9999

"Có ngày đi làm về sớm, thấy các bạn mặc áo dài trắng chạy xe ngang qua, hoặc gặp các bạn gái mặc đẹp dẫn nhau đi chơi, tôi cũng mong ước mình được xinh đẹp, hồn nhiên như vậy. Nhưng nhìn cha và anh vất vả, chân lấm tay bùn, tôi lại nghĩ bản thân sung sướng mà người thân vất vả thì lại không đành lòng", Như trải lòng. Không son phấn, chẳng ồn ào, Huỳnh Như chọn cho mình một tuổi trẻ giản dị mà đầy sức sống - tuổi trẻ của mồ hôi, của đất, và của tình yêu lao động.

Gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất giúp Như quên hết mệt mỏi. Câu chuyện của Như là minh chứng rằng vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm trong dáng vẻ mềm mại, mà còn ở sự mạnh mẽ và tự chủ. Như luôn tự hào khi có cha mẹ khỏe mạnh, yêu thương con cái hết lòng, có anh trai, chị dâu tâm lý, cưng chiều em út. Họ chính là lý do để cô cố gắng không ngừng. "Nếu tôi cũng muốn sung sướng, thì cực khổ để dành phần ai?", Huỳnh Như chia sẻ.

