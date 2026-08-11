Những cỗ máy tiền tỷ bỏ hoang gần thập kỷ giữa rừng ở Huế

Ẩn mình giữa khu núi rừng heo hút, nhiều xe tải, máy xúc cùng hệ thống thiết bị phục vụ xử lý quặng sắt vẫn nằm nguyên tại vị trí sau nhiều năm ngừng hoạt động. Thân xe phủ lớp gỉ sét, nhiều chi tiết kim loại bong tróc, dây leo và cỏ dại phủ kín một số phương tiện. Không gian vốn từng là khu sản xuất nay chỉ còn lại sự im lìm giữa rừng cây.