Những cổ phiếu giúp quỹ ngoại quy mô hơn 30.000 tỷ thắng lớn

Trong báo cáo mới công bố, quỹ ngoại PYN Elite Fund ghi nhận hiệu suất đầu tư ấn tượng trong tháng 8 đạt 12,3% - cao hơn đôi chút so với mức tăng của VN-Index dù EUR tăng 2,6% so với VND. Kết quả này được dẫn dắt bởi các cổphiếu ngân hàng (+20%) và công ty chứng khoán (+19%), hai nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư của quỹ.

PYN Elite Fund hiện là một trong những quỹ ngoại lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam với quy mô danh mục quản lý lên đến hơn 1 tỷ EUR (hơn 30.000 tỷ đồng) vào cuối tháng 8. Quỹ ưa thích các cổ phiếu tài chính với 4 mã ngân hàng (STB, MBB, VIB, OCB) và 3 mã chứng khoán (VIX, SHS, VCI) trong top 10 danh mục.

Theo PYN Eilte Fund, tháng 8 là khoảng thời gian tăng trưởng mạnh mẽ đối với các ngân hàng. Các nhà đầu tư chuyển sang lạc quan khi kết quả quý 2 cho thấy sự cải thiện rõ ràng về chất lượng tài sản và quy trình cho vay vững chắc, báo hiệu sự khởi đầu của chu kỳ tăng tín dụng kéo dài nhiều năm cùng với tăng trưởng GDP mạnh mẽ.

Riêng với cổ phiếu ngân hàng chiến tỷ trọng lớn nhất danh mục là STB, quỹ ngoại đánh giá cổ phiếu này bắt đầu năm với tư cách là một trong ba ngân hàng có hiệu suất hoạt động tốt nhất, được thúc đẩy bởi kỳ vọng xung quanh phiên đấu giá cổ phần VAMC và những thay đổi về quyền sở hữu tiềm năng. Tuy nhiên, trong hai tháng qua, khoảng cách hiệu suất vượt trội so với các ngân hàng cùng ngành đã thu hẹp, khi các nhà đầu tư chờ đợi quá trình tái cấu trúc thực sự.

Gần đây, STB đã chia sẻ hai diễn biến chính, gồm (1) Ngân hàng đã nhận được toàn bộ 6.300 tỷ đồng tiền thu được từ việc bán tài sản thế chấp của khu công nghiệp Phong Phú vào tháng 8 - sớm hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu; và (2) Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ sớm phê duyệt việc bán cổ phần. PYN Eilte Fund cho rằng, mặc dù P/B hiện tại của ngân hàng phù hợp với các ngân hàng cùng ngành, nhưng mức tăng vốn chủ sở hữu dự kiến sẽ khiến định giá năm 2027E của ngân hàng trở nên rất hấp dẫn.

Bên cạnh nhóm ngân hàng, PYN Eilte Fund cũng hưởng lợi từ nhà bán lẻ MWG, công ty đã công bố kết quả quý 2 vững chắc và công bố kế hoạch IPO MW cho riêng mảng bán lẻ ICT & CE. Quỹ đưa MWG trở lại top 10 danh mục từ tháng 3 và tiếp tục tăng sở hữu sau đó. Tính đến cuối tháng 8, MWG đang là khoản đầu tư lớn thứ 4 của quỹ ngoại này với tỷ trọng 7,4%.

Về tình hình vĩ mô, Chính phủ đã khởi động một kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng và nhà ở quy mô lớn nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng chiến lược và giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu. Kế hoạch này bao gồm 250 dự án với tổng vốn đầu tư 48 tỷ USD - tương đương 10% GDP. Chính phủ sẽ đóng góp 37% vốn, trong khi các nhà đầu tư tư nhân và nước ngoài sẽ tài trợ 63%.