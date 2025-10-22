Những 'điểm nóng' hút mạnh dòng tiền của người mua nhà ở TPHCM

Cùng với sự phục hồi tích cực của thị trường với nhu cầu ở thực tăng mạnh và dòng vốn đầu tư dần quay trở lại, khu Đông TP HCM đang vươn lên trở thành tâm điểm của làn sóng bất động sản cao cấp. Khu vực này hiện nắm giữ hơn 11.800 căn hộ, chiếm 60% tổng nguồn cung toàn thành phố và hầu hết là sản phẩm cao cấp, theo số liệu của chuyên trang Batdongsan.

Lý giải về sự tăng trưởng mạnh mẽ của khu Đông, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam cho rằng sức hút đến từ hai yếu tố then chốt là nguồn cung cao cấp chiếm tỷ trọng lớn và hạ tầng phát triển vượt trội. Theo ông Tuấn, từ năm 2024 đến nay, khoảng 80% nguồn cung mở bán mới tại khu Đông là nhà cao cấp.

Đồng quan điểm, ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam, dòng tiền tại thị trường bất động sản TP HCM đang nghiêng hẳn về khu Đông. Ông David Jackson cho rằng sự dịch chuyển này bắt nguồn từ tình trạng khan hiếm quỹ đất trung tâm.

Không nằm ngoài điểm nóng khu Đông, dự án mới nhất Masteri Park Place tại The Global City do Masterise Homes phát triển hướng đến nhóm khách hàng trẻ, thành đạt, có nhu cầu ở thực. Được biết, hiện The Global City là khu đô thị có quy mô lớn hiếm hoi tại trung tâm TPHCM với tổng diện tích 117,4 ha và hệ tiện ích quốc tế đẳng cấp đang từng bước hoàn thiện như trung tâm thương mại 123.000m², kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á… Trước đó Masterise Homes cũng đã ra mắt các phân khu cao tầng tại khu đô thị này là Masteri Grand View và Lumière Midtown, thu hút sự chú ý lớn của người mua nhà nhờ ưu thế tiện ích.

Thêm nữa, các phân khu thuộc The Global City có lợi thế siêu kết nối với hàng loạt công trình trọng điểm khu Đông đang tăng tốc “về đích”, một trong số đó là tuyến Liên Phường - “trục xương sống” nối liền khu Đông dự kiến thông xe ngay trong tháng 11 này. Với vị trí đắc địa và tiềm năng sẵn có, Masteri Park Place hứa hẹn tiếp tục “tăng nhiệt” cho thị trường bất động sản khu Đông ngay đầu quý IV/2025.

Đánh giá triển vọng về thị trường quý IV, khảo sát môi giới của chuyên trang Batdongsan cho thấy phân khúc căn hộ chung cư được đánh giá cao nhất về tiềm năng tăng trưởng trong 06 tháng tới, phản ánh sự tập trung dòng tiền vào các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực và thanh khoản cao. Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư vào hạ tầng khu Đông sẽ tạo ra một đòn bẩy mạnh mẽ cho thị trường căn hộ tại khu vực này.

“Sự cộng hưởng từ hạ tầng giao thông đồng bộ và định hướng phát triển một trung tâm tài chính tầm cỡ quốc tế tại khu Đông đã và đang tạo ra một lực đẩy khổng lồ cho thị trường bất động sản. Đặc biệt, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM trở thành siêu đô thị hơn 14 triệu dân thì khu Đông sẽ giữ vai trò vùng lõi và “tọa độ vàng” kết nối toàn đô thị mở ra cơ hội hình thành các trục phát triển mới, với khả năng tạo thêm quỹ đất và thúc đẩy dòng vốn đầu tư tại TP.HCM”, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết.