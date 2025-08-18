Những dự án nào ở khu vực phía Nam khởi công, khánh thành ngày 19/8?

Ngày 19/8, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng , 34 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng.

Theo Bộ Xây dựng , trong số này có 89 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng và 161 dự án đủ điều kiện khởi công mới. Đáng chú ý, tại khu vực phía Nam, nhiều dự án hạ tầng then chốt được triển khai, tạo điểm nhấn trong phát triển giao thông, đô thị và kinh tế vùng.

Cầu Rạch Miễu 2 trước ngày thông xe kết nối nối Đồng Tháp - Vĩnh Long.

Nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn được khởi công

Trong tổng số 250 dự án khởi công, khánh thành trên cả nước, khu vực phía Nam ghi nhận hàng loạt công trình then chốt, trải dài từ Đông Nam Bộ đến Đồng bằng sông Cửu Long.

- Cao tốc Bắc – Nam phía Tây (đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành, Đồng Nai): Dài 124,13 km, quy mô 6 làn xe, mặt cắt ngang 32,25 m, tổng vốn đầu tư 19.965 tỷ đồng.

- Cao tốc Dầu Giây – Tân Phú: Dài 60,24 km, quy mô 4 làn xe hạn chế, vốn đầu tư 8.496 tỷ đồng.

- Mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành: Dài 21,92 km, trong đó đoạn Vành đai 2 – Vành đai 3 mở từ 4 lên 8 làn, đoạn Vành đai 3 – cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu mở từ 4 lên 10 làn, tổng vốn 16.386 tỷ đồng.

- Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây (Tây Ninh): Quy mô 1.089 ha, tổng mức đầu tư 90.757 tỷ đồng.

Kẹt xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do quá tải.

- Khởi công nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV (Cần Thơ): Tổng vốn 27.668 tỷ đồng, khi vận hành sẽ bổ sung nguồn điện lớn cho hệ thống điện quốc gia.

- Khởi công đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn: Gồm tuyến ống biển dài 330,69 km, tuyến ống bờ 102,8 km cùng hệ thống trạm tiếp bờ, phối khí, tổng mức đầu tư 28.788 tỷ đồng.

- Dự án phát triển Mỏ khí Lô B giai đoạn 2: Vốn đầu tư 32.925 tỷ đồng.

- Dự án cao tốc Cà Mau – Cái Nước: Dài 42 km, kết nối từ cao tốc Cần Thơ – Cà Mau đến tuyến Cái Nước – Cái Đôi Vàm, vốn 28.060 tỷ đồng.

- Dự án đường Đất Mũi – cảng Hòn Khoai (Cà Mau): Dài khoảng 17 km, thiết kế cầu vượt biển 4 làn xe, tổng vốn 17.000 tỷ đồng.

- Dự án cảng tổng hợp Hòn Khoai (Cà Mau): Công suất thiết kế 20 triệu tấn/năm, gồm hạng mục nạo vét luồng tàu dài 5.000 m, vũng quay tàu và đê chắn sóng, vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng.

Khánh thành loạt công trình giao thông trọng điểm

Cũng trong ngày 19/8, nhiều dự án hạ tầng lớn tại phía Nam hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần gia tăng năng lực giao thông liên vùng.

- Cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021 – 2025 đoạn Vũng Áng – Bùng: Dài 55,34 km, 4 làn xe hạn chế, vốn đầu tư 12.548 tỷ đồng.

- Cao tốc Bắc – Nam đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ: Dài 65,5 km, 4 làn xe hạn chế, vốn đầu tư 9.919 tỷ đồng.

- Cầu Rạch Miễu 2 (Tiền Giang – Bến Tre): Dài 1,97 km, trong đó cầu chính dây văng dài 510 m, quy mô 4 làn xe, vốn đầu tư 6.810 tỷ đồng.

Ngày 19/8, nút giao Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ thông xe.

- Dự án thành phần 1, Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 (Vành đai 3 TP.HCM): Dài 8,22 km, gồm 4 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, vốn đầu tư 6.955 tỷ đồng.

- Vành đai 3 TP.HCM giai đoạn 1 : Thông xe đoạn từ nút giao cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đến cầu Nhơn Trạch, chiều dài 47,11 km, tổng vốn 22.411 tỷ đồng.

Việc đồng loạt khởi công và khánh thành hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, logistics và nâng cao đời sống người dân khu vực phía Nam.