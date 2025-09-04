Những khách hàng mua 1 cây vàng tại siêu thị Costco 12 tháng trước giờ lãi bao nhiêu?

Giá vàng đang ở mức cao kỷ lục mọi thời đại, trở thành minh chứng rõ rệt cho sức hút của tài sản trú ẩn trong thời kỳ kinh tế và chính trị nhiều biến động.

Nếu một năm trước, bạn mua một thanh vàng 1 ounce (tương đương gần 1 cây vàng Việt Nam) tại Costco với giá khoảng 2.679 USD, thì đến nay giá trị của nó đã tăng lên gần 3.549 USD/ounce, tương đương lợi nhuận hơn 40%.

Trên thực tế, nhiều người tiêu dùng tại Mỹ đã biến Costco thành “điểm nóng” săn vàng, đến mức các siêu thị thường xuyên cháy hàng chỉ sau vài ngày nhập kho. Một số khách hàng còn chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ đã lời hàng trăm đô chỉ sau 1 năm mua và bán lại, dù trên thị trường bán lẻ, giá thu mua thường thấp hơn từ 5 đến 10% so với giá niêm yết.

Sự bùng nổ này không phải ngẫu nhiên. Các chuyên gia cho rằng vàng đang hưởng lợi mạnh mẽ từ bối cảnh bất ổn toàn cầu. Lạm phát cao, đồng đô la suy yếu, nỗi lo về nợ công của Mỹ và những căng thẳng địa chính trị – từ chiến sự kéo dài cho tới thương chiến Mỹ - Trung – đã củng cố vị thế của vàng như nơi trú ẩn truyền thống.

Jon Ulin, chuyên gia tài chính tại Florida, nhận định rằng “giữa hai cuộc chiến tranh, lo ngại nợ công và sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang, vai trò phòng thủ của vàng vẫn vô cùng mạnh mẽ”. Không chỉ nhà đầu tư nhỏ lẻ, mà cả các tỷ phú và quỹ đầu tư lớn đều đang đổ tiền vào vàng, coi đây là hàng rào chắn trước những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu. Ngay cả khi thị trường chứng khoán phục hồi từng giai đoạn, kim loại quý này vẫn giữ được đà tăng ổn định, cho thấy tâm lý phòng thủ đã ăn sâu trong giới đầu tư.

Hiện tượng Costco bán vàng cũng phản ánh một xu thế đáng chú ý: người tiêu dùng bình thường nay cũng coi vàng là công cụ tích lũy, chứ không chỉ riêng giới tài phiệt hay ngân hàng trung ương. Doanh thu từ vàng tại Costco ước tính đạt từ 100 đến 200 triệu USD mỗi tháng trong năm qua, góp phần làm nên cơn sốt chưa từng thấy.

Một tài khoản TikTok nổi tiếng tại Mỹ từng chia sẻ đã mua thanh vàng 2.359 USD và bán lại được gần 2.955 USD chỉ sau chưa đầy một năm, thu về khoản lãi 600 USD. Dù vậy, một số chuyên gia cũng cảnh báo rằng vàng không phải lúc nào cũng sinh lời nhanh chóng, vì phí chênh lệch và thuế có thể khiến nhà đầu tư ngắn hạn chịu thiệt. Tom Graff, Giám đốc đầu tư tại Facet, lưu ý rằng nếu nắm giữ chưa đủ lâu, người bán có thể nhận lại ít hơn số vốn đã bỏ ra.

Tuy vậy, triển vọng dài hạn vẫn rất tích cực.

Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể chạm 3.700 USD vào cuối năm nay, trong khi các tổ chức phân tích khác còn lạc quan hơn, cho rằng vàng có thể hưởng lợi lớn nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiến hành cắt giảm lãi suất. Khi lãi suất hạ, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng giảm xuống, càng khiến nhu cầu tích trữ tăng mạnh.

Đặc biệt, trong một thế giới mà bất ổn dường như trở thành “trạng thái bình thường mới”, vàng lại càng được coi là công cụ cân bằng danh mục đầu tư. Những thanh vàng nhỏ gọn từ các kênh bán lẻ như Costco có thể chỉ là một lát cắt nhỏ trong toàn bộ bức tranh, nhưng chúng phản ánh rõ tâm lý tìm đến tài sản an toàn của hàng triệu người tiêu dùng bình thường. Nếu xu hướng này tiếp tục, vàng sẽ không chỉ là lựa chọn của giới đầu tư chuyên nghiệp, mà còn trở thành “tiền tệ dự phòng” trong mọi căn bếp, két sắt và tài khoản tiết kiệm gia đình ở khắp nơi trên thế giới.

Theo: CNBC﻿