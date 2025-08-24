Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

UBS dự báo nhu cầu vàng 2025 mạnh nhất kể từ 2011, giá vàng 2026 tiếp tục tăng

24-08-2025 - 19:35 PM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng UBS vừa điều chỉnh tăng dự báo giá vàng, cho rằng kim loại quý này có thể đạt 3.600 USD/ounce vào quý 1/2026, cao hơn 100 USD so với dự báo trước đó.

UBS dự báo nhu cầu vàng 2025 mạnh nhất kể từ 2011, giá vàng 2026 tiếp tục tăng- Ảnh 1.

Đồng thời, UBS cũng nâng mục tiêu giá vàng quý 2/2026 thêm 200 USD, lên mức 3.700 USD/ounce, và bổ sung dự báo quý 3 ở cùng mức giá.

Theo UBS, năm 2025 sẽ chứng kiến nhu cầu vàng mạnh nhất kể từ 2011, nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố: rủi ro kinh tế vĩ mô tại Mỹ, xu hướng phi đô la hóa, nhu cầu đầu tư gia tăng từ các quỹ ETF và hoạt động mua ròng mạnh mẽ của ngân hàng trung ương.

“Chúng tôi nhận thấy những rủi ro liên quan tới kinh tế Mỹ, lo ngại về tính độc lập của Fed, sự bền vững tài khóa và yếu tố địa chính trị đang thúc đẩy xu hướng phi đô la hóa cũng như mua vàng dự trữ của các ngân hàng trung ương. Đây sẽ là động lực đưa giá vàng lên mức cao mới”, nhóm phân tích của UBS cho biết.

Ngoài ra, lạm phát “dai dẳng” tại Mỹ, tăng trưởng kinh tế thấp hơn xu hướng và đồng USD suy yếu tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ giá vàng.

UBS đã nâng dự báo nhu cầu vàng từ ETF năm 2025 lên gần 600 tấn, so với mức 450 tấn trước đó, dựa trên số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy dòng vốn nửa đầu năm mạnh nhất kể từ 2010. Với lực mua ổn định từ ngân hàng trung ương, UBS dự báo nhu cầu vàng toàn cầu năm 2025 sẽ tăng 3% lên 4.760 tấn – mức cao nhất trong 14 năm qua.

Trong phiên giao dịch ngày 20/8, giá vàng giao ngay đã tăng ổn định, chạm mức cao nhất phiên 3.350,27 USD/ounce trước khi lùi về 3.344,51 USD/ounce, tăng 0,87% so với phiên trước đó.

Theo Anh Mai

Thanh Niên Việt

