FED “bồ câu” hơn và tiềm năng cho khoản đầu tư được mệnh danh anh em của vàng

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, bạc giao ngay có giá 38,88 USD/oz, tăng 2,37% so với trước đó. Bạc Comex giao tháng 9/2025 có giá 37,97 USD/oz, tăng 2,84%. Cùng với đà tăng đó, bạc trong nước cũng tăng giá. Giá bạc thỏi Phú Quý giao dịch quanh mức 1.497.000 vnđ/lượng - mua vào, 1.543.000 vnđ/ lượng bán ra - tăng 2,52% so với tuần trước đó.

Giá bạc nói riêng, thị trường kim loại quý nói chung, đã hưởng ứng tuyên bố của Chủ tịch Fed Jerome Powell, người đã phát đi tín hiệu rằng chính sách lãi suất cơ bản có thể được điều chỉnh theo kỳ vọng của thị trường. Biên bản sau cuộc họp vừa mới được công bố cho thấy hầu hết các thành viên tại cuộc họp Fed ngày 29-30/7 cho rằng duy trì lãi suất tham chiếu trong khoảng 4,25%–4,50% là phù hợp.

Chỉ số quản lý thu mua sản xuất và dịch vụ tại Mỹ bật tăng so với dự kiến đang cho thấy một nền kinh tế ổn định. Những điều này khiến đồng USD suy yếu, điều có lợi cho giá các kim loại quý.

Trong tuần này, dữ liệu kinh tế tiếp tục tập trung vào kết quả kinh tế trong quý 2 tại Mỹ và lạm phát trong tháng 7 vừa qua. Chỉ số PCE là chỉ số được Fed “yêu thích” nhằm đánh giá tác động của lạm phát. Cùng việc phát đi tín hiệu nới lỏng hơn vào cuối tuần vừa qua, nếu dữ liệu PCE thấp hơn kỳ trước, điều này sẽ càng thúc đẩy khả năng cắt giảm lãi suất, làm suy yếu đồng đô la, thúc đẩy đà tăng của kim loại quý.

Trong khi đó, doanh số bán nhà mới và niềm tin người tiêu dùng tiếp tục là những chỉ báo về tương lai, nếu dữ liệu yếu hơn càng thúc đẩy khả năng nới lỏng để kích thích kinh tế Mỹ.

Đà tăng cuối tuần qua đang trở lại mức đỉnh cũ của giá bạc xác lập vào giữa tháng 7. Nhịp giảm nhẹ vào đầu phiên thứ 2 đang cho thấy sự lưỡng lự của thị trường tại mức đỉnh của 14 năm qua. Nếu giá vượt qua được vùng kháng cự quan trọng này, nhiều chuyên gia cho rằng giá bạc hoàn toàn có thể trở lại mức đỉnh mọi thời đại trên mức 48 USD/ounce.

Nguồn: Tổng hợp﻿