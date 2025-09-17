Những kỷ lục ấn tượng sau 20 phiên livestream đặt giá mua nhà NobleGo của Sunshine Group

Ra mắt từ đầu tháng 7/2025 và đi qua 20 phiên livestream, NobleGo nhanh chóng trở thành một mô hình gây chú ý trong lĩnh vực bất động sản trực tuyến. Khác với phần lớn các hoạt động livestream thương mại thường phát sóng trên các nền tảng nước ngoài, NobleGo được Sunshine Group xây dựng trực tiếp trên Noble App – ứng dụng độc quyền do Tập đoàn công nghệ Unicloud (thành viên của Sunshine Group) phát triển.

Có thể nói, đây là nền tảng livestream đặt giá mua nhà tiên phong do người Việt phát triển, và cũng là livestream bất động sản đầu tiên được phát sóng song song trên cả nền tảng số và sóng truyền hình quốc gia (VTVcab và các nền tảng liên kết: SCTV, MyTV, TV360…), giúp nâng tầm độ tin cậy và tiếp cận đa dạng tệp người xem.

Hơn 3,2 triệu lượt tương tác, 100 triệu lượt hiện diện thương hiệu

Thống kê sau 20 phiên phát sóng cho thấy NobleGo đạt hơn 3,2 triệu lượt tương tác của khán giả trong thời gian diễn ra livestream (view, like, share..), gần 105.000 lượt tương tác trực tiếp từ khách hàng để tìm hiểu về dự án (nhắn tin, inbox, gọi điện đa nền tảng..), với số mắt xem đồng thời cao nhất lên tới gần 13.000 trong phiên. Sức lan tỏa của chương trình cũng được khẳng định với 100 triệu lượt hiện diện thương hiệu đa nền tảng, 14 triệu lượt tiếp cận từ quảng cáo cùng hơn 300 bài báo chính thống đưa tin. Song song, Noble App ghi nhận mức tăng trưởng 75% lượt tải mới so với thời điểm trước khi triển khai tính năng livestream.

NobleGo được phát sóng định kỳ vào 20 giờ tối thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên ứng dụng Noble App, đồng thời truyền hình trực tiếp trên sóng Truyền hình Quốc gia

Theo quan sát, ngoài nền tảng phát sóng độc quyền trên ứng dụng riêng, livestream NobleGo có nhiều điểm khác biệt đáng chú ý. Trước hết là danh mục sản phẩm chính chủ đa dạng từ biệt thự hàng triệu USD đến căn hộ cao cấp chỉ 2-3 tỷ đồng. Tất cả đều đến từ những dự án hàng hiệu hoặc cao cấp, minh bạch về pháp lý, chất lượng và tiến độ xây dựng như Sunshine Green Iconic, Sunshine City, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence, Noble Palace Tay Thang Long, Sunshine Sky City, Sunshine Legend City…

Tiếp đó là cơ chế đặt giá đặc biệt cho phép khách hàng tự định giá sản phẩm bằng vài thao tác đơn giản, chỉ mất vài giây ngay trên ứng dụng điện thoại. Theo ghi nhận sau 20 phiên live, phần lớn khách hàng có cơ hội “chốt deal” ở mức giá thấp hơn thị trường tối thiểu 10 – 20%, đặc biệt phiên 18 ngày 5/9, một khách hàng đã giành được quyền mua nhà tại dự án Sunshine Legend City với mức giá thấp hơn thị trường lên tới 45% sau khi nhận được ưu đãi đặc biệt từ Sunshine Group.

Chương trình cũng đưa ra mức “treo thưởng” kỷ lục với vòng quay may mắn, tri ân cho khán giả xem live lên tới 200 triệu tiền mặt (có thể rút tiền ngay sau khi xác nhận trên điện thoại), cùng chế độ công khai 100% thuật toán chọn người thắng để ai cũng có thể kiểm tra độ minh bạch.

Một điểm khác biệt đáng chú ý của NobleGo là cam kết trích lập 500 triệu đồng/phiên để đồng hành cùng các Quỹ thiện nguyện của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau 20 phiên, con số này đã lên tới 10 tỷ đồng, được sử dụng để xây dựng 28 mái ấm và 2 điểm trường tại nhiều địa phương.

Thông tin minh bạch, sản phẩm chính chủ, ưu đãi bất ngờ

Từ phía người theo dõi, nhiều khán giả bày tỏ sự quan tâm đến cách thức vận hành của NobleGo. Anh Lê Minh – quản lý cấp cao tại một đơn vị môi giới bất động sản ở Hà Nội, cho rằng ưu điểm lớn nhất của chuỗi livestream này nằm ở tính công khai và minh bạch: “Các dữ liệu về sản phẩm, pháp lý, tiến độ hay thiết kế đều được công bố rõ ràng, trực tiếp từ chủ đầu tư. Điều này giúp người xem có thêm cơ sở đáng tin cậy khi cân nhắc việc mua nhà”.

Chị Hồng Anh, chuyên viên tài chính ngân hàng tại Tp. Hồ Chí Minh cho biết bản thân đặc biệt hứng thú với cơ chế đặt giá mua nhà trên nền tảng này và đang đợi tham gia mỗi khi livestream “lên sóng” dòng sản phẩm căn hộ ở mức giá khoảng 2–4 tỷ đồng, phân khúc mà chị đánh giá là phù hợp với khả năng tài chính cá nhân.

Đáng chú ý, chương trình còn thường xuyên có thêm những ưu đãi bất ngờ từ Sunshine Group sau khi khách chốt giá thành công - một yếu tố đặc biệt góp phần gia tăng tính hấp dẫn của livestream và giúp người mua có thể tiếp cận các sản phẩm bất động sản chất lượng cao với mức giá hợp lý hơn.

Từ sản phẩm thực, nền tảng công nghệ riêng đến cơ chế thông tin minh bạch, có thể nói NobleGo đang thể hiện nỗ lực nghiêm túc của Sunshine Group nhằm tái định nghĩa cách người Việt tiếp cận và sở hữu bất động sản trong kỷ nguyên số. Mô hình này không chỉ mở ra hướng đi mới cho hoạt động tiếp thị, phân phối bất động sản, mà còn thúc đẩy các chuẩn mực giao dịch hiện đại: minh bạch, số hóa và lấy khách hàng làm trung tâm. Trong dài hạn, những yếu tố này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy thanh khoản, nâng cao tính cạnh tranh của thị trường và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.



