Những lần cầm mic gây bão của các sếp lớn: Chủ tịch KienlongBank "đu dây" biểu diễn, Chủ tịch ACB, CEO 8X MB hát loạt hit của Tăng Duy Tân, Hồ Ngọc Hà

Tối 26/10, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) tổ chức đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tại TP HCM. Trong hàng loạt màn trình diễn và khoảnh khắc đáng nhớ, tiết mục song ca Kết Nối do Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Minh cùng ca/nhạc sĩ Bùi Công Nam thể hiện đã khiến toàn khán phòng bất ngờ và thích thú.

Trong phần biểu diễn này, ông Minh gây ấn tượng mạnh với khả năng vũ đạo, giọng hát nội lực và phong thái sân khấu tự tin. Đặc biệt, màn đu dây từ trên cao xuống sân khấu – vốn hiếm thấy tại các sự kiện ngân hàng – đã tạo khoảnh khắc "bùng nổ", khiến cán bộ nhân viên và khách mời đồng loạt đứng dậy cổ vũ. Trên mạng xã hội, video tiết mục nhanh chóng lan truyền và thu hút sự chú ý.

Hay CEO MB Phạm Như Ánh gây sốt cộng mạng với màn trình diễn vũ đạo ca khúc Bên trên tầng lầu, tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Quân đội.

Video ca khúc Bên trên tầng lầu do CEO MB Phạm Như Ánh cùng ca sĩ Tăng Duy Tân trình diễn được lan truyền rộng rãi, thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Phần lớn các bình luận khen ngợi tinh thần sáng tạo, cởi mở và năng động của ban lãnh đạo ngân hàng.

Không chỉ CEO MB, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trước đây cũng từng gây "sốt" với cộng đồng mạng nhờ chịu khó hát và nhảy. Trong gala kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Á Châu hồi tháng 6/2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB Trần Hùng Huy tiếp tục gây sốt khi kết hợp đàn, hát và nhảy "cực bốc" trên sân khấu.

Sau lễ kỷ niệm, từ khóa "Trần Hùng Huy" trở thành keywords được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội. Màn trình diễn dưới mưa được dàn dựng công phu, có phần khoe cơ thể, vũ đạo nhuần nhuyễn đòi hỏi đầu tư thời gian, công sức nghiêm túc. Qua phần trình diễn, Chủ tịch ACB được công chúng ưu ái gọi là soái ca, tổng tài.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy được coi là vị chủ tịch ngân hàng đặc biệt, khi là Chủ tịch ngân hàng duy nhất tại Việt Nam công khai tài khoản Facebook. Trên mạng xã hội, ông thường xuyên chia sẻ về công việc lẫn cuộc sống hàng ngày, các hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí.

Trong Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng SHB, Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh và tập thể nhân viên cũng biểu diễn mash up "Một đời người, một rừng cây – Tự nguyện".