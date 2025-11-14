Những lần “Cộng lãi - trừ lỗ” và tinh thần mới trong đầu tư

Khi lãi suất tiết kiệm cùng cơ hội sinh lời từ các kênh đầu tư truyền thống không còn nhiều hấp dẫn, dòng tiền nhàn rỗi có xu hướng dịch chuyển sang những lựa chọn linh hoạt hơn. Trong đó, chứng khoán tiếp tục là lựa chọn nổi bật của người dân với hơn 10 triệu tài khoản, tương đương khoảng 10% dân số (theo VSD, 5/2025).

Thị trường không chỉ tăng lên ở con số, mà còn thay đổi trong hành vi đầu tư. Sau nhiều bài học "cộng lãi - trừ lỗ", nhà đầu tư Việt đã trưởng thành hơn với tinh thần mới trong đầu tư. Thay vì mua bán theo phong trào, họ ra quyết định dựa trên dữ liệu, kiến thức và chiến lược dài hạn.

Tinh thần "tự chủ" ấy không chỉ thể hiện qua hành vi đầu tư, mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng mạng xã hội. Từ các diễn đàn tài chính đến các hội nhóm, đã có đông đảo người dùng chia sẻ câu chuyện học hỏi, tự nghiên cứu và ra quyết định dựa trên hiểu biết của riêng mình.

Đặc biệt, hình ảnh cuốn sách khổng lồ "Thượng sách đầu tư chứng khoán" xuất hiện tại tòa Keangnam (Hà Nội) gần đây đã trở thành biểu tượng thú vị cho tinh thần này. Khi mở ra, người xem nhìn thấy tấm gương lớn phản chiếu chính mình, cùng thông điệp: "Thượng sách ngay đây – Trong tay chính bạn".

Cuốn sách nhấn mạnh: "Thượng sách" trong đầu tư không nằm ở mẹo hay bí quyết, mà ở sự tự chủ và hiểu biết của mỗi người.

Thông điệp này cũng nhận được sự hưởng ứng từ các chuyên gia tài chính uy tín như ông Lâm Minh Chánh và ông Duy Nghiêm cùng Pinetree – một doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc và là công ty chứng khoán số toàn diện đầu tiên tại Việt Nam.

Chuyên gia tài chính Lâm Minh Chánh và cuốn "Thượng sách đầu tư".

Chia sẻ về việc đồng hành cùng tinh thần tự chủ trong đầu tư, chủ đề đang được cộng đồng quan tâm, đại diện Pinetree cho biết: "Pinetree đến Việt Nam không chỉ để mở rộng cơ hội đầu tư cho mọi người, mà còn kiến tạo hệ sinh thái tài chính số minh bạch, an toàn và hiện đại - nơi mỗi nhà đầu tư được trao quyền tự chủ trọn vẹn trong hành trình của mình. Do đó, chúng tôi muốn cùng lan tỏa và truyền cảm hứng về tinh thần tự chủ trong đầu tư tới mọi người dân Việt Nam".

Sự chuyển mình của thị trường đang dần tạo ra một xu thế tất yếu mới khi ngày càng coi trọng tính minh bạch, tự chủ và ứng dụng công nghệ. Theo đó, đông đảo nhà đầu tư hiện đại ngày càng ý thức hơn về việc tự trang bị kiến thức, kiểm soát dòng tiền, chủ động ra quyết định – những yếu tố then chốt để đầu tư hiệu quả và bền vững.

Vị đại diện của Pinetree chia sẻ thêm rằng, nhận thấy xu hướng chuyển dịch này của thị trường từ sớm nên vào năm 2019, Pinetree – thành viên của Hanwha Investment & Securities Co., Ltd., thuộc Tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc) đã hiện diện tại Việt Nam và tiên phong triển khai chiến lược chứng khoán số toàn diện: không chi nhánh, không môi giới, chỉ có nền tảng số.

Không chỉ vậy, cũng tại thời điểm ấy, Pinetree còn nổi bật khi tiên phong triển khai chính sách miễn phí giao dịch trọn đời – điều chưa từng có tại thị trường Việt Nam tính đến năm 2019.

Song song, Pinetree đã xây dựng hệ sinh thái số toàn diện gồm ứng dụng học – thực hành chứng khoán Stock123, ứng dụng giao dịch AlphaTrading và website giao dịch WebTrading nhằm hỗ trợ trọn vẹn hành trình đầu tư của khách hàng, từ khi bắt đầu tìm hiểu đến khi trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, với hệ thống core tự xây dựng theo chuẩn Hàn Quốc, liên tục tích hợp công nghệ mới, phát triển hệ thống bản tin và báo cáo phân tích đa dạng từ Pinetree, khách hàng có thể tối ưu hóa chiến lược đầu tư theo thời điểm và khẩu vị riêng một cách hiệu quả.

Nhờ chiến lược khác biệt và độc đáo, Pinetree không chỉ tối ưu chi phí vận hành mà còn mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng trên hành trình đầu tư tự chủ.

Nhiều nhà đầu tư hiện đại hướng tới tinh thần tự chủ.

Pinetree tin rằng, khi kỷ nguyên số hóa đang định hình lại thị trường đầu tư, tinh thần tự chủ sẽ trở thành "thượng sách" của mỗi nhà đầu tư hiện đại.

Với hệ sinh thái nền tảng số toàn diện và sứ mệnh "trao quyền tự chủ", Pinetree không ngừng nỗ lực đồng hành cùng hàng triệu người Việt để kiến tạo hành trình đầu tư mang dấu ấn riêng – nơi mỗi người đều vững vàng và hướng tới thịnh vượng bền vững.