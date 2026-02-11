Những lỗi thường gặp thi công giấy dán tường

Giấy dán tường là giải pháp trang trí nội thất được nhiều gia đình lựa chọn nhờ mẫu mã đa dạng, thi công nhanh và chi phí hợp lý. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít công trình gặp lỗi ngay trong quá trình thi công giấy dán tường, khiến bề mặt nhanh bong tróc, phồng rộp, mất thẩm mỹ và giảm tuổi thọ sử dụng.

Dưới đây là những lỗi thường gặp nên tránh khi thi công giấy dán tường:

Không xử lý bề mặt tường trước khi dán

Nhiều người cho rằng chỉ cần tường phẳng là có thể dán giấy ngay. Thực tế, bỏ qua bước xử lý bề mặt tường là nguyên nhân khiến giấy dán tường nhanh xuống cấp. Các vết nứt, lỗ đinh, bụi bẩn hay lớp sơn bong tróc đều ảnh hưởng trực tiếp đến độ bám của keo.

Trước khi thi công, tường cần được bả phẳng, chà nhám, làm sạch bụi và sơn lót (nếu cần). Đây là bước quan trọng giúp giấy dán tường bám đều, lên màu đẹp và bền lâu.

Giấy dán tường phòng khách giả vân gỗ. (Ảnh: Noithatmanhe)

Thi công giấy dán tường trên bề mặt tường ẩm

Một trong những lỗi nghiêm trọng và phổ biến nhất khi thi công giấy dán tường là dán trực tiếp lên tường còn ẩm. Tường ẩm khiến lớp keo không thể bám chắc, dẫn đến hiện tượng bong mép, phồng rộp hoặc nấm mốc chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng.

Nguyên nhân thường đến từ tường mới xây chưa đủ thời gian khô, tường bị thấm nước hoặc khu vực có độ ẩm cao như nhà vệ sinh, nhà bếp. Để khắc phục, cần đảm bảo tường khô hoàn toàn, xử lý chống thấm triệt để trước khi dán giấy.

Không xử lý mép giấy và các góc tường

Các vị trí góc tường, chân tường, ổ điện là nơi dễ xảy ra lỗi nếu thi công cẩu thả. Không ép chặt mép giấy hoặc cắt ghép thiếu chính xác sẽ khiến giấy dễ bong ở các điểm này sau một thời gian sử dụng.

Cần sử dụng bay ép chuyên dụng, dao cắt sắc và thao tác cẩn thận để đảm bảo mép giấy gọn gàng, chắc chắn.

Chọn giấy dán tường không phù hợp không gian

Dán giấy dán tường cho khu vực có độ ẩm cao hoặc nơi chịu tác động mạnh như hành lang, cầu thang nhưng lại chọn loại giấy mỏng, kém bền cũng là một sai lầm phổ biến. Điều này khiến giấy nhanh hư hỏng, trầy xước.

Vì vậy, gia chủ nên chọn giấy dán tường chống ẩm, dễ lau chùi cho từng không gian cụ thể để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ lâu dài.

Nên chọn giấy dán tường chống ẩm, dễ lau chùi cho từng không gian. (Ảnh: Giaydantuongcnc)

Dán giấy không căn chỉnh hoa văn

Đối với các mẫu giấy có họa tiết lớn, hoa văn đối xứng, việc căn chỉnh sai hoa văn sẽ làm tổng thể bức tường trở nên lệch lạc, rối mắt. Đây là lỗi ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ nhưng lại thường bị xem nhẹ.

Khi thi công, cần đo đạc kỹ, căn từ một trục chuẩn và dán lần lượt từng tấm để đảm bảo họa tiết liền mạch, đồng đều.

Sử dụng keo dán không phù hợp

Chọn sai loại keo dán giấy dán tường cũng là lỗi thường gặp, đặc biệt khi thi công giá rẻ hoặc thiếu kinh nghiệm. Keo kém chất lượng, pha sai tỉ lệ hoặc không phù hợp với từng loại giấy (giấy vinyl, giấy vải, giấy Hàn Quốc…) sẽ khiến giấy dễ bong, méo hoặc co rút.

Giải pháp là sử dụng keo chuyên dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, pha keo đúng tỉ lệ và không dùng keo đã quá hạn sử dụng.