Những nguyên tắc cần nhớ khi dùng Wi-Fi công cộng

Trong thời đại số, Wi-Fi công cộng xuất hiện ở khắp nơi: Quán cà phê, sân bay, khách sạn, trung tâm thương mại… Tuy tiện lợi, nhưng đây cũng là môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo mật. Để tránh trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng, bạn cần ghi nhớ những nguyên tắc sau:

Không phải mạng Wi-Fi miễn phí nào cũng an toàn. (Nguồn: AI)

Không truy cập các dịch vụ tài chính hoặc nhập thông tin nhạy cảm

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất khi dùng Wi-Fi công cộng là tránh truy cập vào các dịch vụ tài chính như ngân hàng trực tuyến, ví điện tử hoặc các trang web yêu cầu nhập thông tin cá nhân như số thẻ tín dụng, mật khẩu email. Các mạng công cộng thường không được mã hóa đầy đủ, khiến dữ liệu dễ bị tin tặc theo dõi và đánh cắp. Nếu buộc phải truy cập, hãy sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để tăng cường bảo mật.

Chỉ kết nối vào mạng Wi-Fi có tên rõ ràng và do đơn vị uy tín cung cấp

Không phải mạng Wi-Fi miễn phí nào cũng an toàn. Bạn nên ưu tiên kết nối vào mạng có tên rõ ràng, do các đơn vị uy tín như khách sạn, sân bay, quán cà phê lớn cung cấp. Tránh xa các mạng có tên chung chung như “Free Wi-Fi” hoặc “Public Wi-Fi” vì đây có thể là mạng giả mạo do hacker tạo ra để đánh cắp dữ liệu người dùng.

Tắt các tính năng chia sẻ dữ liệu và Bluetooth

Trước khi kết nối Wi-Fi công cộng, hãy kiểm tra và tắt các tính năng chia sẻ dữ liệu như “File Sharing”, “AirDrop” hoặc Bluetooth. Những tính năng này có thể bị lợi dụng để truy cập trái phép vào thiết bị của bạn, đặc biệt là khi bạn đang ở nơi đông người như sân bay, trung tâm thương mại hoặc hội nghị.

Kết nối Wi-Fi công cộng dễ dàng, nhưng đừng quên bảo vệ dữ liệu cá nhân trước khi nhấn "Connect". (Nguồn: AI)

Sử dụng VPN để mã hóa kết nối

VPN là công cụ bảo mật hiệu quả giúp mã hóa toàn bộ dữ liệu truyền tải giữa thiết bị và máy chủ. Khi dùng Wi-Fi công cộng, VPN sẽ tạo ra một lớp bảo vệ, ngăn chặn việc bị theo dõi hoặc đánh cắp thông tin. Hiện nay có nhiều dịch vụ VPN uy tín như NordVPN, ExpressVPN hoặc ProtonVPN mà bạn có thể cài đặt dễ dàng trên điện thoại và laptop.

Luôn cập nhật phần mềm và hệ điều hành

Thiết bị có phần mềm lỗi thời dễ bị tấn công qua các lỗ hổng bảo mật. Hãy đảm bảo rằng điện thoại, máy tính bảng và laptop của bạn luôn được cập nhật phiên bản mới nhất của hệ điều hành và trình duyệt web. Ngoài ra, nên cài đặt phần mềm diệt virus để tăng cường khả năng phòng vệ.

Quên mạng sau khi sử dụng

Sau khi rời khỏi địa điểm, hãy chọn “Quên mạng này” để tránh thiết bị tự động kết nối lại vào lần sau – một lỗ hổng dễ bị khai thác.