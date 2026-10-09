Những quý bà nổi tiếng "bỏ bầu trời" lấy chồng đại gia: Người thành "bà trùm" hàng hiệu, người 52 tuổi vẫn lọt top đẹp nhất thế giới

3 cựu tiếp viên hàng không từng gây chú ý khi rẽ hướng sau hôn nhân: Người thành “bà trùm” hàng hiệu, người làm mẹ 4 con vẫn xinh như búp bê. Có một điểm chung khá thú vị ở những nữ tiếp viên hàng không nổi tiếng này: Họ từng có công việc khiến nhiều cô gái mơ ước, thường xuyên xuất hiện giữa những chuyến bay và những thành phố xa hoa. Nhưng rồi khi bước vào hôn nhân, họ lại lần lượt rẽ sang những hướng hoàn toàn khác. Người trở thành nữ doanh nhân quyền lực, người lui về chăm sóc gia đình và xây dựng cuộc sống riêng, người vừa làm mẹ 4 con vừa duy trì công việc kinh doanh.

Điều đáng nói là nhiều năm sau khi rời khỏi bầu trời, nhan sắc và cuộc sống của họ vẫn khiến công chúng tò mò.

Từ nữ tiếp viên hàng không đến “bà trùm” hàng hiệu

Nhắc đến những cựu tiếp viên hàng không có cuộc đời thay đổi ngoạn mục sau hôn nhân, Lê Hồng Thủy Tiên gần như là trường hợp nổi bật nhất.

Sinh năm 1970, bà Thủy Tiên từng là một trong những gương mặt được chú ý của điện ảnh Việt thập niên 1990, đặc biệt qua bộ phim Vị đắng tình yêu. Sau đó, bà rời màn ảnh và trở thành tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Chính công việc này đưa bà gặp doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn trên một chuyến bay. Hai người kết hôn năm 1995.

Nhưng nếu chỉ kể rằng một nữ tiếp viên hàng không gặp đại gia rồi trở thành phu nhân thì câu chuyện sẽ quá đơn giản. Sau khi kết hôn, Thủy Tiên không chọn cuộc sống đứng sau chồng. Bà bước vào kinh doanh, bắt đầu từ việc điều hành siêu thị và sau đó tham gia sâu vào hệ thống IPP. Theo thông tin từ IPPG, bà hiện giữ vị trí Tổng giám đốc tập đoàn và được biết đến với vai trò điều hành, phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đây cũng là điểm khiến hình ảnh Thủy Tiên khác với khuôn mẫu “lấy chồng giàu rồi sống nhàn”. Từ một nữ diễn viên, tiếp viên hàng không, bà trở thành nữ doanh nhân có vị trí riêng trên thương trường. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn từng đánh giá cao khả năng điều hành của vợ và cho biết ông đã giao việc điều hành cho bà trong nhiều năm.

Ở tuổi ngoài 50, Thủy Tiên vẫn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang với phong thái sang trọng. Nhan sắc của bà gần như đã trở thành một phần thương hiệu cá nhân.

Paris Tiên rời nghề, sống kín tiếng nhưng vẫn là biểu tượng phong cách

Nếu Thủy Tiên chọn thương trường thì Paris Tiên lại có một hành trình khác.

Cựu tiếp viên hàng không gốc Đà Lạt từng được biết đến với hình ảnh một phụ nữ có phong cách thời trang nổi bật. Sau khi kết hôn, cô định cư tại Australia cùng gia đình. Những năm qua, Paris Tiên chủ yếu chia sẻ về thời trang, cuộc sống, gia đình và những khoảnh khắc đời thường thay vì thường xuyên nói về chồng.

Điểm thú vị là hình ảnh của Paris Tiên không biến mất sau khi rời ngành hàng không. Ngược lại, cô vẫn duy trì công việc liên quan đến thời trang, từng được biết đến với vai trò tư vấn phong cách và xây dựng thương hiệu cá nhân. Truyền thông từng gọi cô là một trong những cựu tiếp viên có cuộc sống đáng chú ý sau khi rời nghề.

Đến năm 2026, Paris Tiên còn gây chú ý khi được đề cử trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler. Ở tuổi 52, cô tiếp tục khiến mạng xã hội bàn luận bởi vẻ ngoài trẻ trung, phong cách sang trọng và cuộc sống khá kín tiếng.

Điều đáng chú ý là sau nhiều năm, Paris Tiên vẫn giữ được hình ảnh rất riêng: không cần xuất hiện quá dày đặc, không cần biến đời tư thành câu chuyện công khai nhưng mỗi lần xuất hiện vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý.

“Búp bê sống” Cherry Quahst

Cherry Quahst, tên thật Quah Sue Theng, sinh năm 1990, từng là tiếp viên của Malaysia Airlines và nổi tiếng tại Malaysia vào khoảng năm 2013-2014 nhờ gương mặt được ví như “búp bê sống”. Sau khi rời ngành hàng không, cô chuyển hướng sang sáng tạo nội dung, thời trang, làm đẹp và kinh doanh.

Năm 2019, Cherry kết hôn với doanh nhân Vincent Nee sau 6 năm hẹn hò. Vincent Nee là nhà sáng lập Vince Group, hệ sinh thái hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đồng thời được bổ nhiệm làm Group CEO của Systech Berhad, một doanh nghiệp công nghệ niêm yết tại Malaysia, từ tháng 10/2025.

Cặp đôi hiện có 4 người con. Đáng chú ý, tháng 8/2026, Cherry thông báo sinh con thứ tư. Chỉ vài tuần sau, hình ảnh bà mẹ 4 con xuất hiện bên gia đình tiếp tục gây chú ý vì vóc dáng và diện mạo trẻ trung.

Cherry cũng không biến mình thành một người chỉ sống dựa vào gia đình. Cô duy trì công việc sáng tạo nội dung, điều hành thương hiệu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp và thời trang/lifestyle, đồng thời sở hữu lượng người theo dõi lớn trên Instagram.

“Bỏ bầu trời” không có nghĩa là bỏ lại chính mình

Điểm đáng nói nhất trong những câu chuyện này không nằm ở việc họ lấy chồng giàu đến đâu, mà nằm ở cách mỗi người sử dụng cuộc đời sau khi bước vào hôn nhân.

Một người trở thành nữ doanh nhân quyền lực. Một người xây dựng cuộc sống gia đình và thương hiệu cá nhân ở Australia. Một người vừa làm mẹ 4 con vừa kinh doanh và hoạt động trên mạng xã hội. Họ có thể xuất phát từ những hoàn cảnh khác nhau nhưng đều cho thấy một điều: hôn nhân có thể làm thay đổi hướng đi của một người phụ nữ, nhưng không nhất thiết phải xóa đi bản sắc của cô ấy.

Cũng vì vậy, cụm từ “bỏ bầu trời lấy chồng đại gia” nghe rất hấp dẫn nhưng nếu dùng để mô tả toàn bộ cuộc đời của họ thì lại chưa đủ. Với Thủy Tiên, sau hôn nhân còn có hàng chục năm làm kinh doanh. Với Paris Tiên, đó là một cuộc sống riêng và hình ảnh thời trang được duy trì bền bỉ. Với Cherry, phía sau cuộc hôn nhân còn là hành trình làm mẹ, làm nội dung và kinh doanh.

Cuối cùng, thứ khiến họ được nhắc đến sau nhiều năm không chỉ là người đàn ông họ kết hôn cùng, mà còn là việc họ đã trở thành ai sau cuộc hôn nhân ấy.

Và có lẽ đó mới là phiên bản đẹp nhất của câu chuyện “rời bầu trời”: Không phải từ bỏ một cuộc đời để bước vào cuộc đời của người khác, mà là chọn một cuộc đời mới và vẫn giữ được chính mình.