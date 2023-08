Cam: Một quả cam có đến 87% là nước, chỉ số đường huyết cũng khá thấp, ở mức 44, rất phù hợp với người bệnh tiểu đường. Trái cây họ cam quýt chứa nhiều vitamin C. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, rối loạn chức năng mạch máu, và một số bệnh ung thư. Do vậy, cam không chỉ là sự chọn lựa ưu tiên khi có thắc mắc tiểu đường nên ăn quả gì, mà còn mang lại tác dụng tích cực cho nhiều căn bệnh khác