Những tín hiệu vui về chính sách tiền lương từ ngày 1-1-2026

03-12-2025 - 11:40 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tổng dự toán ngân sách chi cải cách tiền lương năm 2026 được Quốc hội thông qua là 57.470 tỉ đồng

Một trong những chính sách về tiền lương nổi bật có hiệu lực thực hiện từ ngày 1-1-2026 là việc điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với người lao động có hợp đồng lao động.

Những tín hiệu vui về chính sách tiền lương từ ngày 1-1-2026- Ảnh 1.

Từ 1-1-2026, người lao động được tăng lương tối thiểu thêm 7,2%

Việc điều chỉnh lương tối thiểu, ngoài cải thiện thu nhập cho người lao động còn tác động tích cực đến các chính sách khác bao gồm chính sách về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). 

Theo đó, các mức đóng sẽ được điều chỉnh tăng, tương ứng mức hưởng các chế độ như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, thất nghiệp… cũng tăng theo.

Ở khu vực công, hiện nay mức lương cơ sở để tính lương cho cán bộ, công chức, viên chức đang thực hiện theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP, mức 2,34 triệu đồng/tháng.

Vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026. Trong đó, tổng dự toán chi cải cách tiền lương là 57.470 tỉ đồng và giao Chính phủ chủ động điều chỉnh nếu điều kiện cho phép.

Bên cạnh đó, theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, từ nay đến cuối năm 2025, Bộ Nội vụ còn 33 nghị định cần ban hành, trong đó có 2 nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan hoàn tất hồ sơ trong tháng 11 và trình Chính phủ chậm nhất ngày 10-12-2025. Như vậy, nhiều khả năng chính sách lương trong khu vực công sẽ có tín hiệu vui trong năm 2026.

Ngoài ra, các nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập cũng có khả năng cao được điều chỉnh lương từ năm 2026 khi hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định về chính sách tiền lương nhà giáo (dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-1-2026).

Theo đề xuất tại dự thảo, lương nhà giáo sẽ được tính theo công thức

Mức lương thực hiện từ ngày 1-1-2026

=

Mức lương cơ sở

x

Hệ số lương hiện hưởng

x

Hệ số lương đặc thù

Trong đó, hệ số lương đặc thù được đề xuất từ 1,15 - 1,3 so với hệ số lương hiện hưởng, tùy đối tượng.

Theo Mai Chi

Người lao động

